Silvia Intxaurrondo, tras ganar el Ondas a mejor presentadora: “Ahora tenemos alas para seguir preguntando”

Silvia Intxaurrondo está siendo protagonista de la actualidad televisiva después de haber ganado el premio Ondas 2023 a la mejor presentadora de televisión. La conductora de La Hora de La 1 ha estado de gira por medios para valorar este nuevo reconocimiento, tras un año en el que ha recibido aplausos por su labor en La 1.

De ello hablaba, primero, con Carles Francino en La Ventana de Cadena Ser, poco después de conocerse el palmarés completo. “Me han puesto un nudo en la garganta y me han hecho muy, muy feliz”, reconocía ella, que en las últimas semanas ya había recibido otros reconocimientos como el de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Euskadi y el premio Agustín Merello de la Comunicación, que concede la Asociación de la Prensa de Cádiz y la Fundación Cajasol.

Sobre Feijóo: “¿Te ha llamado para felicitarte?”

El locutor radiofónico ha recordado la entrevista que la periodista realizó este verano a Alberto Núñez Feijóo en TVE, por la que recibió aplausos tras rebatir las mentiras del popular sobre la subida de pensiones de gobiernos del PP. “Lo de las preguntas pertinentes, no sé si pensaste que iba a actuar como detonante, porque es una trayectoria y es mucho más lo que has hecho, o que eso figurara incluso en el acta de un jurado”, preguntó Francino al respecto. “Uno cuando pregunta es porque quiere respuestas”, valoraba ella.

“¿Te ha llamado para felicitarte?”, preguntaba sobre Feijóo en tono mordaz. “De momento no, pero me ha llamado muchísima gente, muchos compañeros y muchísima gente de mi equipo. Es superemocionte”, respondía ella, valorando el crecimiento del magacín matinal: “Hacernos un hueco ha sido muy complejo pero peleamos cada mañana por estar ahí”.

“Premios como este reconocen el periodismo de raza”, apuntaba Mara Torres, también en el estudio de la Ser y ganadora de un Ondas al mejor programa radiofónico. “Ahora nos habéis dado alas. Ahora tenemos alas para seguir preguntando. Claro que vamos a seguir, siempre. Vamos a ser tenaces, a tener fortaleza y seguir preguntando. Queremos la respuesta para los espectadores que nos estén viendo”.

Premio Ondas a mejor presentadora de televisión para Silvia Intxaurrondo: "Nunca me lo hubiera podido imaginar. Este premio es para La 1 y para todo mi equipo"

“No me ha llegado ninguna felicitación de políticos”

A la mañana siguiente, y después de acabar su labor en La Hora de La 1, Intxaurrondo pasó también por el plató de Mañaneros. “Estaba escuchando la radio porque una también tiene curiosidad, por ver quiénes son los compañeros y a quién le va a pedir que se pague la caña este año. Estaba con mi hijo pequeño”, comentaba con Jaime Cantizano, que reiteró la pertinencia de las palabras que usa el jurado en su fallo.

“He hecho toda la vida preguntas que a la gente le parecían muy extrañas, desde pequeña. Luego con el tiempo entendí que eran incómodas porque la gente no quería responderlas. Eso me sirvió mucho para que periodísticamente pudiera avanzar en el terreno de la entrevista”, explicó al respecto. Añadía Intxaurrondo que los mensajes de felicitación le trajeron “muchos recuerdos” de diferentes etapas de su vida profesional. “Cuando me llamaron los compañeros todavía me costó encajar la noticia. Y luego cuando la encajé, pues fiesta”.

“Y los políticos, ¿felicitan?”, preguntó el presentador, en su caso sin aludir a Feijóo. “A mí de momento no me ha llegado ninguna, pero el día es largo y tienen que hacerse a la idea. Voy a darles un tiempo”.

En #Mañaneros19O hablamos con @SIntxaurrondo, galardonada con el Premio Ondas 2023 a la Mejor Presentadora.



"He hecho toda la vida preguntas que a la gente le parecían muy extrañas, desde pequeña"

Carlos del Amor estaba en clase cuando recibió la noticia

Mañaneros también contactó, en este caso por conexión desde la redacción, con Carlos del Amor, distinguido con el Ondas al mejor presentador de televisión.

El periodista reveló que la buena nueva le pilló en mitad de una clase que estaba impartiendo en el Instituto de RTVE: “El móvil empezó a sonar y a iluminarse e iluminarse. Pensé que algo había pasado. No sabía que se daban ayer los Ondas. Salí de la clase y empecé a ver que me lo habían dado”.

“Todavía tengo que responder mensajes”, añadió Del Amor, que definió como “superbonito” lo que está viviendo y cómo se estaban sucediendo las muestras de cariño.