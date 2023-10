Silvia Intxaurrondo, 'La Ruta' y Úrsula Corberó, entre los ganadores de los Premios Ondas 2023

Silvia Intxaurrondo ha sido recompensado con el Premios Ondas a la mejor presentadora de televisión, dentro del palmarés de la 70ª edición de los galardones que concede anualmente desde 1964 Radio Barcelona. El nombre de la periodista y presentadora de La Hora de La 1 ha sido uno de los pronunciados por el Secretario General de los Premios Ondas, Jaume Serra, este miércoles 18 de octubre en La Ventana (Cadena Ser), como viene siendo costumbre.

TVE ha tenido una importante representación en el palmarés de este año, y no solo a nivel televisivo. En lo que respecta a las categorías catódicas, el periodista Carlos del Amor ha sido distinguido con el galardón a mejor presentador por su labor tanto en los servicios informativos de la cadena pública como por su papel al frente de La matemática del espejo. “¡Uff, no me lo creo!”, reacciona con presteza el periodista, muy agradecido, a través de la red social X/Twitter.

Además, el especial de Informe Semanal por su 50 aniversario ha sido reconocido como el mejor programa de actualidad, mientras que Latexou, conducido por Marc Giró en RTVE Catalunya durante la pasada temporada, se hace con el premio al mejor contenido de proximidad. A estos galardones hay que añadir otros en categoría de radio y música. Destaca la mención especial concedida al Benidorm Fest en ese último apartado, mientras que la emisora Radio Clásica recibe el premio a la trayectoria en el apartado radiofónico.

Úrsula Corberó e Ibai ganan sus primeros Ondas

En cuanto al resto de categorías televisivas, sobresale el premio que recibe la Kings League. La competición ideada por Ibai Llanos y Gerard Piqué, al que no se ha mencionado, ha sido un éxito para las audiencias de Twitch, y llegó a saltar a la televisión tradicional, primero en TV3 y luego en Cuatro, que emitió partidos en las tardes de sábado y domingo durante la pasada temporada, aunque sin llamar la atención en audiencias.

En lo que respecta a ficción, las ganadoras de esta edición son Poquita fe, de Movistar Plus+, en categoría de comedia, y La Ruta de Atresplayer, como drama. La plataforma premium de Atresmedia se lleva su segundo Ondas consecutivo para una de sus series, tras llevarse el de drama en 2022 con Cardo.

El premio Ondas a la mejor interpretación femenina ha ido a parar a Úrsula Corberó, que consigue su primera estatuilla por su interpretación de Rosa Peral en la polémica El cuerpo en llamas de Netflix. El equivalente masculino ha sido repartido, ex aequo, entre Juan Diego Botto por No me gusta conducir y Patrick Criado por Las noches de Tefía, también de la plataforma de Atresmedia, que obtiene así dos galardones en esta edición.

'El faro' de Mara Torres, mejor programa de radio

En radio, El faro de Mara Torres ha sido encumbrado como mejor programa de radio, mientras que El búnker de Catalunya Ràdio se hace con el equivalente de proximidad. La corporación catalana también obtenía un premio a mejor documental o serie documental por Unzué. L'últim equip del Juancar emitido en TV3.

La TV, de nuevo el medio de más presencia

Las 10 categorías premiadas este año en televisión de ámbito nacional, más otro de escala internacional, suponen una más que las de 2022 e igualan el número de las de 2021. Así, vuelve a ser el medio de comunicación con más presencia.

La radio cuenta con un total de 8 apartados premiados, más uno internacional y otros dos de publicidad radiofónica, mientras que a la música se dedican cinco categorías (una más que en 2022). Todo ello, dentro de una edición que un año más ha batido su récord de participación, al aglutinar 587 candidaturas procedentes de 17 países.

Palmarés completo de los Premios Ondas 2023

TELEVISIÓN

Premio al mejor programa de entretenimiento: Kings League (Twitch)

“La capacidad de Ibai Llanos para conquistar y atrapar nuevos públicos, desde la naturalidad y la interacción, nos muestra como el televisor se ha adaptado y ha hecho suya la creatividad de este mundo multipantallas”.

Mejor programa de actualidad o cobertura especial: Informe Semanal 50 años (TVE)

“Este Ondas, como el programa especial, es un reconocimiento a todos los equipos que a lo largo de 50 años han mantenido en antena un referente del periodismo de reportajes y a los profesionales que lo han hecho posible: a los que están, y a los que ya nos dejaron”.

Mejor contenido de proximidad: Latexou (RTVE Catalunya)

“Con un showman como Marc Giró al frente, carismático y pinturero, agudo, empático y con enjundia, Latexou es un formato de entretenimiento bien hecho, amable y punzante a un tiempo, que pone en valor el género cordial de las entrevistas”.

Mejor presentador: Carlos del Amor (TVE)

“Por contarnos la cultura desde una mirada especial, atractiva y con enorme personalidad. Sus crónicas y sus entrevistas son un género en sí mismo”.

Mejor presentadora: Silvia Intxaurrondo (La Hora de La 1)

“Por perseverar una forma de ejercer el periodismo y poner en valor la importancia de las preguntas pertinentes, por haber encontrado un hueco en la difícil franja matinal”.

Mejor serie española de comedia: Poquita fe (Movistar Plus+)

“Por su capacidad para hacernos reír fijándose en lo que suele pasar desapercibido, a través de unos personajes que han conseguido seducir a todas las generaciones. Y porque nos hace creer con no poquita fe que hay justicia, y que los buenos proyectos triunfarán antes o después”.

Mejor serie española de drama: La Ruta (Atresplayer)

“Por no haberse dejado llevar por la nostalgia ni por los prejuicios para revisar una parte de nuestro pasado más reciente y por haber creado un relato audiovisual arriesgado con un reparto en estado de gracia”.

Mejor intérprete femenino en ficción: Úrsula Corberó (El cuerpo en llamas)

“Por conseguir alejarse del propio hecho real en el que está basado la serie y componer un personaje complejo que buscar ir más allá de los motivos que conducen a alguien a cometer un crimen”.

Mejor intérprete masculino en ficción (EX AEQUO): Juan Diego Botto (No me gusta conducir)

“Juan Diego Botto compone desde la comedia un personaje redondo, lleno de matices, muy bien construido, que le dan a serie la profundidad y el tono que necesitan”.

Mejor intérprete masculino en ficción (EX AEQUO): Patrick Criado (Las noches de Tefía)

“Patrick Criado nos conmueve con un personaje complejo que es capaz de encontrar la felicidad y contagiarla dentro del sufrimiento que supuso la represión de los homosexuales durante el franquismo”.

Mejor documental o serie documental: Unzué. L'últim equip del Juancar (TV3)

“Desde que Juan Carlos Unzué fue diagnosticado tuvo un doble empeño: visibilizar su enfermedad y lograr organizar un gran evento para recaudar fondos para la investigación. La carismática personalidad de Unzué invade este retrato del día a día de la ELA”.

TELEVISIÓN INTERNACIONAL

Ondas Internacional de Televisión: Don't Come Back (RAI)

RADIO

Premio al Mejor programa de radio: El faro de Mara Torres (Cadena Ser)

“Por haber transformado la radio de madrugada en un espacio de conocimiento y reflexión, en el que los oyentes participan de una enriquecedora experiencia colectiva”.

Premio al Mejor programa de radio de proximidad: El búnquer (Catalunya Ràdio)

“Por sacar la radio de sus espacios habituales con un formato transgresor que aborda, desde la sátira, las vidas de personajes notables”.

Trayectoria o mejor labor profesional: Radio Clásica (RTVE)

“Por actualizar una emisora de música clásica convencional con innovadores programas musicales y culturales que han ampliado y diversificado su audiencia”.

Premio a la Mejor idea radiofónica: Las edades de Millás de A vivir que son dos días (Cadena Ser)

“Por hacer de las mañanas del domingo una cita obligada con la curiosidad y el deseo de entender el mundo valiéndose de una mirada original e irónica, que reinterpreta los géneros del reportaje y la conversación”.

Mejor programación especial: Salud mental. España en terapia (Cadena Cope)

“Por dar relevancia a un problema tan importante como la salud mental, dedicándole doce horas de programación con la participación de todos sus profesionales y desde distintos puntos de España”.

Mejor podcast o programa de emisión digital: Titania (Santander y Pódium Podcast)

“Por elevar el género de la ficción sonora, al abordar el impacto en nuestras vidas de la inteligencia artificial y la tecnología, en un thriller de impecable diseño sonoro”.

Mención especial al podcast: Inshallah. Un viaje a Palestina (SER Podcast con Agencia de la ONU para refugiados palestinos (UNRWA)

“Por abordar desde el género documental la dura e interminable realidad de los refugiados palestinos a través de sus propias voces”.

Ondas Internacional de Radio: Löparkriget - Sveriges Radio (Suecia)

PUBLICIDAD DE RADIO

Premio a la Mejor campaña de radio: Lo de Jazztel no es normal (Contrapunto BBDO para Jazztel)

“La campaña usa el humor de forma efectiva, altamente adecuada al medio de la radio e ingeniosa en la forma que conecta un problema real del sector de las telecomunicaciones con la solución”.

Mejor agencia de radio: VCCP Spain

“La agencia más disruptiva, integrando tecnología, innovación y creatividad para interactuar con el usuario de manera personalizada”.

MÚSICA

Premio a la trayectoria: Coque Malla

“Con más de 35 años en los escenarios, se ha convertido en un referente en el pop rock de nuestro país, primero con Los Ronaldos y, después en solitario, ganándose el respeto de toda la escena. La particularidad de su voz, su estilo con guiños al funky y canciones como ‘Adiós papá’, ‘Guárdalo’ o ‘No puedo vivir sin tí’ forman ya parte de nuestro imaginario colectivo. Además de contar con una extensa filmografía, su carrera musical en solitario ha ido consolidándose y creciendo, sumando a un público cada vez más transgeneracional”.

Fenómeno musical del año: Arde Bogotá

“Por haber supuesto la salvación del rock en español en un tiempo marcado por los géneros urbanos. Con tan solo tres años de carrera y dos discos publicados, la banda de Cartagena ha conseguido dar un salto exponencial, pasando de tocar en salas pequeñas a llevar su propuesta ante miles de personas en grandes festivales”.

Mejor espectáculo, gira o festival: Jorge Drexler por el directo de su disco Tinta y viento

“Ha conseguido introducirnos en un universo creativo muy especial. Drexler es un orfebre de la música, capaz de nutrirse de propuestas únicas para firmar un directo exquisito que conecte con un público diverso. Además, a lo largo de su carrera y especialmente con este espectáculo ha conseguido despertar la admiración y el respeto de toda la industria latina”.

Mención especial: Benidorm Fest

“El jurado quiere reconocer el impacto positivo que ha provocado Benidorm Fest 2023 en el descubrimiento de artistas a través del directo, incorporando el concepto de experiencia al tradicional concierto para televisión. Ha otorgado una exposición inusual y positiva a artistas con proyección mediática. Una propuesta narrativa que ha llevado al presente, tanto el histórico festival de Benidorm como el icónico Festival de Eurovisión”.

Premio especial de la organización: Luis Merino

“Por su aportación a la radio musical en un momento clave de convergencia entre música y radio con la mirada siempre puesta en la innovación del medio, el desarrollo de los artistas y la expansión de la música en español.”