Elsa Ruiz, contra su excompañero Miguel Lago tras sus polémicas palabras en Antena 3 sobre el caso de Álvaro Prieto

El lunes, los tertulianos de Y ahora Sonsoles abordaron el fallecimiento de Álvaro Prieto, el joven que murió electrocutado el pasado jueves en la estación de tren Santa Justa (Sevilla). Eso sí, la conversación en torno a este trágico suceso no estuvo exenta de polémica. Concretamente, por unas declaraciones de Miguel Lago sobre la supuesta falta de ayuda que recibió el joven pese a ser “blanco, guapo y bien vestido”. Unas palabras que más adelante intentó matizar.

Tal y como detalla la delegación sevillana de elDiario.es, Álvaro murió electrocutado al subir al techo de un vagón y tocar la catenaria. Todo después de perder el tren que quería coger a Córdoba y serle imposible coger otro posterior, pues perdió el asiento que tenía reservado y se quedó sin efectivo y sin batería en el móvil. El martes, tanto el Centro de Servicios de Renfe en Santa Justa como la delegación de Gobierno informaron que a Álvaro “se le ofreció ayuda” y un cargador para “encontrar el billete y poder ayudarle a coger el tren”, aunque el joven rechazó ambos ofrecimientos.

Como esta información se hizo pública el martes y no el lunes, los tertulianos del magacín de Antena 3 comenzaron la semana denunciando que Álvaro Prieto no recibió ayuda en la estación. Y en este contexto se produjeron las polémicas declaraciones de Miguel Lago: “O sea, en qué punto estamos como sociedad en el que hay, en una estación como la de Sevilla, en este caso un chaval que además es blanco, guapo, bien vestido... Vamos a hablar de los prejuicios directamente”.

Elsa Ruiz y Pablo Iglesias critican el comentario de Miguel Lago

Sus palabras y la respuesta de Sonsoles Ónega a su comentario -“te agradezco que lo digas”- llegaron hasta las redes sociales. De hecho, Pablo Iglesias las compartió al día siguiente en X (la red social antes llamada Twitter) con este apunte: “Este es el programa de la nueva Premio Planeta”.

A su vez, el mensaje del ex líder de Unidas Podemos fue compartido por Elsa Ruiz, que añadió una anotación directamente dirigida a Miguel Lago, con el que coincidió en su día en Todo es mentira (Cuatro): “De lo poco positivo que saqué cuando me echaron de TEM fue no volver a cruzarme todos los días con este señor tan 'blanco y bien vestido'”, escribió la cómica en su perfil.

De lo poco positivo que saqué cuando me echaron de TEM fue no volver a cruzarme todos los días con este señor tan "blanco y bien vestido". #SaludMental https://t.co/LMvNXVwY4T — Elsa Ruiz (@elsaruizcomica) 17 de octubre de 2023

Miguel Lago hizo un “pequeño matiz” en directo

Durante su intervención en YAS, Miguel Lago también dijo lo siguiente: “No hay nadie en la estación de Santa Justa, ningún trabajador de la estación de Santa Justa, que le eche ni una mano a nadie. A mí lo que me lleva a pensar, en esta época que vivimos del cinismo, ya no nos ayudamos los unos a los otros, ya estamos desconfiando permanentemente los unos de los otros, y como a este chaval nadie lo ayudó, ya veremos cómo acaba el relato de la historia, se equivocó y posiblemente haya tenido un accidente. Pero la realidad empieza dentro de la estación. Y dentro de la estación nadie ayudó a un muchacho con billete con el móvil apagado. Y esto es extensible a los pasajeros que había alrededor”.

Pasados unos minutos, el humorista tomó la palabra para hacer “un pequeño matiz” sobre la controvertida reflexión que había hecho previamente. “Quería hacer un pequeño matiz, porque he recibido un par de mensajes como con cierto revuelo. Cuando hablo, que tú me has dado la razón [refiriéndose a Ónega], de que el chaval era alto, joven y guapo, no estoy diciendo que merezca más ayuda por ser blanco, joven y guapo. Para que se entienda, lo que estoy diciendo es que a veces se dan circunstancias en las que aparece alguien socialmente con ”malas pintas“, estado de embriaguez grande y se le ayuda menos. No seamos cínicos (...) Un pequeño matiz para decir que, ni con todo a favor, hemos tenido un poquito de ayuda”, comentó al respecto.