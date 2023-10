Sonsoles Ónega, homenajeada en Antena 3 tras conquistar el Premio Planeta: “No lo sabía nadie”

El Premio Planeta 2023 ha caído 'en casa'. Este domingo, Sonsoles Ónega era reconocida con el reputado galardón -y su preciado millón de euros-, que entrega la famosa editorial del grupo empresarial al que también pertenece Atresmedia. La periodista, uno de los rostros principales de Antena 3 desde hace un año, se alzó con el triunfo gracias a su novela histórica Las hijas de la criada. Este lunes, la presentadora fue homenajeada en directo en Y ahora Sonsoles.

Todo ocurrió en el tramo final del programa, cuando Miguel Lago irrumpió en el plató para dar una sorpresa a su compañera. El cómico dedicó unas palabras de reconocimiento a Ónega mientras el público se ponía en pie para ovacionarla: “Esta tarde, en Y ahora Sonsoles, recibimos a la flamante ganadora del Premio Planeta: Sonsoles Ónega. ¡Enhorabuena!”, exclamaba el humorista.

La periodista no podía evitar emocionarse, dirigiéndose al público para decir que el premio era “para todos ustedes”. “¡Qué bonito! Muchas gracias. No me lo puedo creer...”, decía sonrojada antes de que Lago diese paso a unas imágenes de los mejores momentos de la gala, en la que estuvo arropada de otros rostros del grupo Atresmedia, como Gloria Serra, Roberto Leal, Manel Fuentes o José Yélamo, entre otros.

Sonsoles Ónega: “Nadie lo sabía”

Miguel Lago destacó que el Premio Planeta es un certamen al que se acude con pseudónimo, por lo que “nadie sabía” que se había presentado: “Ni siquiera Patricia, nuestra directora”, insistió el cómico. “Nadie sabía, ni mi hermana, ni mis hijos, ni mis padres. No lo sabía nadie. Yo sabía que era finalista desde el lunes que sale la lista de finalistas que optarán a las deliberaciones del jurado que se producen el domingo. Yo me callé, porque dije: Si digo algo, que tuve la tentación de hacerlo, los voy a defraudar si luego no ocurre. Y si no lo digo, se llevarán una tremenda ilusión, espero, quienes me quieren bien”, empezó explicando Sonsoles.

“Usas una palabra que yo te he oído mucho, dices que tenías miedo a defraudar. ¿Cómo es posible que hace un año hayas sido el fichaje más llamativo de la televisión nacional, que lleves un año que lleves siendo la líder de las tardes en una franja imposible, que en tu faceta como escritora ganes el Premio Planeta, y sigas teniendo miedo a defraudar cuando eres un claro ejemplo de éxito? No lo entiendo”, le cuestionó el colaborador a su compañera, totalmente ruborizada, mientras el público respondía con otro sonoro aplauso.

“No lo sé. Lo juro de verdad. Es una inseguridad que vendrá en mi ADN. Todo me produce inseguridad. Tú sabes Miguel que cada día hacemos el programa de cero, como si no hubiésemos hecho nada ayer, o como si no hubiésemos sido líderes toda la temporada anterior. Tenemos que hacerlo lo mejor posible y no siempre necesariamente se gana, pero que vamos a hacer el mejor producto posible. Eso se hace cada día”, respondió la presentadora de Antena 3.

“¿Por qué hay una parte de ti que no te deja ser más disfrutona?”, replicó Lago. “No lo sé, hay una parte de mi que no me deja, tienes toda la razón. Mis hijos estaban muy enfadados porque no se los había dicho, pero imagínate que no ocurre”, explicó antes de dar las gracias a los compañeros de la cadena que estuvieron acompañándola en la ceremonia. “No se puede ser más cariñoso”, aseguró.