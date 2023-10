Jorge Javier narra su reencuentro con Lydia Lozano y Carmen Borrego: “Están en forma en el lanzamiento de pullas”

Jorge Javier Vázquez ha compartido sus sensaciones tras asistir el pasado viernes a la boda de Isa Pantoja, en la que ejerció de padrino de la novia. Un rol que “en ningún momento” pensó en rechazar, tal y como él mismo reconoció ante las cámaras de TardeAR y otros programas a su llegada al enlace.

Ahora, pasados unos días, el presentador se ha sincerado en Lecturas sobre lo que vivió durante la ceremonia de Isa y Asraf. A nivel general, dice que “todo lo que sucedió la tarde del viernes rezumaba verdad”, pues “brilló por su ausencia el postureo, la pose, el bienquedismo”. Y en lo particular, destacar el discurso que dio su excompañera Anabel Pantoja, prima de la novia: “Se me puso un nudo en la garganta cuando hizo referencia al momento en el que conoció a Isa. Porque también a el que Isa apareció en nuestras vidas y me emocioné”.

Anabel no fue la única tertuliana de Sálvame que acudió a la ceremonia. También lo hicieron Carmen Borrego y Lydia Lozano, propiciándose así el reencuentro entre ellas y Jorge Javier después de varios meses sin verse. “Qué alegría me da ver a mi gente. Han sido tantos años juntos. Es como reencontrarse con esa familia a la que no ves muy a menudo pero que sabes que puedes tirar de ella en cualquier momento porque no te van a defraudar”, comenta el catalán sobre esta reunión.

Además, destaca lo bien que vio a las dos después de tantos meses. “Las vi muy bien. Divertidas. En plena forma en cuanto a lo de lanzamientos de pullas se refiere. También es verdad que han sido muchos años de entrenamiento”, dice en clara alusión a sus tiempos en el extinto programa de La Fábrica de la Tele.

Con este reencuentro ya son tres los que trascienden entre Jorge Javier Vázquez y algunas de sus compañeras de Sálvame. Recordemos que durante la efímera aventura de Cuentos chinos, el presentador coincidió en plató con Marta López y, días más tarde, charló durante una conexión en directo con Belén Esteban y Lydia Lozano. “Ahora que os veo me doy cuenta de lo que os echo de menos”, dijo esa noche a las dos.