'Cuentos chinos' se 'salvamizó' con la charla entre Jorge Javier, Belén Esteban y Lydia Lozano: “Os echo de menos”

Cuentos chinos volvió a tener este lunes cierto aroma a Sálvame. Hace una semana Lydia Lozano, Chelo García-Cortés y Pilar Vidal participaron en un reportaje del programa sobre la boda de Kiko Hernández; días más tarde, Marta López se convirtió en la primera tertuliana de Sálvame en fichar por el nuevo formato de Jorge Javier Vázquez; y este lunes, la propia Lozano y Belén Esteban hablaron en directo con el presentador tras asistir al funeral de María Teresa Campos.

El motivo de su reencuentro no fue precisamente feliz, pero sí la sensación que transmitieron los tres de volver a charlar juntos ante la audiencia de Telecinco. “Ahora que os veo me doy cuenta de lo que os echo de menos”, dijo Jorge Javier a sus excompañeras en un momento de la charla. “Y nosotras a ti y a todos”, respondió Belén Esteban, que no solo fue protagonista por su aparición, sino también por un detalle que dejó durante la misma.

Antes de despedirse y de dar por finalizada la conexión, la de San Blas dijo a Jorge Javier que “ya no me tienes que llamar Belén”. Y el presentador, consciente de a qué se refería, exclamó: “¡La Patrona!”. Y efectivamente, así es como la Esteban quiere que ahora se refiera a ella su excompañero de programa. Tanto, que hasta se ha tatuado el mote en uno de sus brazos. “Esto es exclusiva para ti”, añadió Belén ante la incredulidad, primero, y las risas de Jorge Javier, después.

“Este viaje que hemos hecho juntas nos ha perjudicado un poco más”, añadió Lydia Lozano, probablemente en referencia al rodaje de Sálvese quien pueda, el docureality que ellas y otros tertulianos de Sálvame han grabado este verano para Netflix entre México y Miami. “Niñas, a casita que os conozco”, añadió Jorge Javier a sus amigas y excompañeras. Pero ninguna estaba por la labor, pues en cuanto terminaran la conexión tenían previsto irse al reservado de un bar y “brindar por María Teresa Campos” por invitación de Terelu.

Mientras lo hacían, Jorge Javier puso el broche a este Cuentos chinos 'salvamizado' recibiendo en plató a Isa Pantoja. Una nueva demostración de que Sálvame ya no está en parrilla, pero sí su espíritu. Cuentos chinos se está agarrando a él para intentar reflotar sus débiles datos e audiencia. Igual que otro programa de la competencia, Espejo Público (Antena 3), que está experimentando su propia 'salvamización' a base de fichajes y guiños para potenciar su bloque de corazón.