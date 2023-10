La periodista Sonsoles Ónega gana el Premio Planeta con la novela 'Las hijas de la criada'

La periodista y presentadora de televisión Sonsoles Ónega ha ganado el Premio Planeta 2023, dotado con un millón de euros de premio. Lo ha hecho por Las hijas de la criada, una novela histórica con tintes románticos sobre tres generaciones de mujeres en Galicia. Ónega, que actualmente presenta el magazine de la tarde Y ahora Sonsoles en Antena 3, sucede así a Luz Gabás, la escritor que el año pasado logró el premio de más dotación económica (por encima incluso del Nobel de Literatura).

Por su parte, Alfonso Goizueta ha quedado finalista, y por tanto se llevará los 200.000 euros que acreditan al segundo premio, por La sangre del padre, una novela histórica sobre Alejandro Magno. Ambas obras han sido las elegidas entre las más de 1.129 novelas presentadas, 461 más que el pasado año (846). Una cifra récord. Entre ellas ha tenido que elegir el jurado que este año ha integrado José Manuel Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regás y Belén López.

“Pensé que había hecho ya los directos más difíciles de mi vida, pero este es el más difícil”, dijo Sonsoles Ónega al comenzar su discurso y acordarse de su padre, el también periodista Fernando Ónega. “Es una novela que arranca en la Galicia del mar, en 1900. La Galicia que construyó los episodio más brillantes de su historia. La industria de la conserva. Una historia de empresarios que construyeron ese imperio, que estuvieron en todas las guerras e hicieron de Galicia un sitio merecedor de esta historia”, dijo del marco histórico pero subrayó el tema fundamental, “el destino”.

“Una novela de amor, de búsqueda de la verdad y de personajes faltos de cariño. Una novela de mujeres valientes que trabajaron el mar durante 100 años y sin reconocimiento ninguno”, añadió sobre “el desafío más exigente” al que se enfrentó en esta, su séptima novela. “No hay ciudadano mejor preparado ante los abusos que el que lee”, concluyó y se lo dedicó “a las escritoras con hijos y a los hijos de las escritoras”.

Goizueta, de 23 años, se mostró muy emocionado y confesó que esta obra sobre Alejandro Magno se escribió durante la pandemia y que le ha llevado tres años. Cuenta la historia de Magno desde niño hasta “la conquista de Persia”. “Más allá de la aventura lo que me interesaba es la historia de este chico de mi edad que abandonó su hogar y se enfrentó al vacío”, añadió sobre una novela que describió como “un viaje iniciático”.

Rostros populares

No es la primera vez que un rostro popular de la televisión logra ganar o ser finalista del planeta. En 2020, Sandra Barneda fue finalista gracias a Un océano para llegar a ti, y ahora ha sido Sonsoles Ónega, la reina de las tardes televisivas en Antena 3, cadena de televisión que pertenece a Atresmedia, empresa que forma parte también del grupo Planeta. Lo consigue tras consagrarse en las audiencias esta temporada y ante la rival más complicada, Ana Rosa Quintana, a la que Telecinco movió a esa franja para sustituir a Sálvame y que ha sido derrotada por la ahora ganadora del Planeta.

No es la primera novela de Sonsoles Ónega, que en 2004 publicó la novela corta Calle Habana, esquina Obispo. Seguiría Donde Dios no estuvo, sobre el 11-M. No obstante, su mayor éxito fue la novela Después del amor (2017), ambientada en la España de la II República, por la que logró el premio Fernando Lara de Novela en aquella edición. En 2021 publicó la que era, hasta ahora, última novela, Mil besos prohibidos, ya con la editorial Planeta en la que lleva cinco novelas.

Antes de ser popular por la televisión, Ónega, hija del también periodista Fernando Ónega, desarrolló su labor como periodista. Primero en CNN+, más tarde en Cuatro, y a partir de 2008 en informativos Telecinco, donde durante diez años cubrió la información del Congreso de los Diputados. Desde 2018 hasta 2022, presentó el programa matinal de Telecinco Ya es mediodía, mientras lo compaginaba con sus labores como presentadora de programas como el reality show La casa fuerte. También probó suerte en la franja de la tarde en la misma cadena con Ya son las ocho. El año pasado se anunció su fichaje por la competencia, Atresmedia, para presentar el programa del que se encarga actualmente.