Feijóo pide rectificar a una periodista de TVE que cuestionó sus mentiras sobre las subidas de las pensiones del PP

El candidato del PP en las elecciones generales del 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este lunes en una entrevista en TVE en la mentira de que su partido siempre revalorizó las pensiones según la subida de los precios. Una falsedad que planteó en el debate con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, hace unos días en una entrevista en Onda Cero y ahora de nuevo. Una de las dos entrevistadoras de la televisión pública, Silvia Intxaurrondo, le ha replicado: “No es correcto, señor Feijóo”, y le ha indicado los datos que desmienten la afirmación. “No sé de dónde saca eso”, se ha limitado a responder el líder del PP.

El PP no subió las pensiones conforme al IPC en 2012, en 2013 ni en 2017, según los datos estadísticos públicos. Son los mismos datos que ha usado la periodista de 'La Hora de la 1' para replicar a Feijóo. Ambos se han enzarzado durante la entrevista y Feijóo ha reclamado una rectificación de Intxaurrondo en caso de que esté equivocada. También se ha comprometido a rectificar si él estaba dando la información errónea.

“Siempre lo hemos hecho”, ha respondido Feijóo al ser preguntado por el incremento de las pensiones sobre el IPC si gobierna el PP. “Nuestro partido nunca dejó de revalorizar sobre el IPC. El único que las congeló fue el PSOE con Pedro Sánchez de diputado”, ha añadido.

“No es correcto, señor Feijóo”, ha replicado la periodista, quien ha explicado que no ocurrió así “ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017”.

“No sé de dónde saca eso”, ha contraatacado Feijóo. “Se lo vuelvo a reiterar. Siempre hemos revalorizado conforme al IPC. Cuando era negastivo o 0; incluso las subíamos un cuarto de punto”, ha insistido.

“No, mis datos son correctos. Ni en 2012, ni en 2013 ni en 2017”, ha mantenido la periodista.

“Como hay hemeroteca usted va a comprobar lo que le digo. Si estoy equivocado, le pido disculpas. Si lo está usted, espero que lo digan. Le pido una rectificación en el caso de que esté en un error”, ha concluido el candidato.

No ha sido la única refriega entre la periodista y el candidato en la entrevista en TVE a cuenta del 'cara a cara' de Sánchez y Feijóo. Intxaurrondo le ha recordado otra mentira que dijo, y que el líder del PP ya ha reconocido: cuando acusó al presidente del Gobierno de bloquear la investigación sobre el espionaje a su teléfono móvil con el programa Pegasus. Feijóo señaló durante el debate al propio Sánchez, pero ha sido el Gobierno de Israel el que ha impedido la investigación . Feijóo reconoció luego que esa información la había leído en un teletipo antes del debate y que quizá era falsa.

“Usted reconoció que se había equivocado. Me pregunto, cómo un hombre de su formación, trayectoria y nivel puede difundir sin contrastar información que afecta a la seguridad del Estado”, le ha dicho la entrevistadora. El diálogo ha seguido así:

-“Un hombre de mi formación le acaba de decir en directo que el PP revalorizó las pensiones, y usted dice que no”.

-“Pero le pregunto por Pegasus”.

-“Sí, sí. Pero quiero decirle que parece ser que alguien está equivocado , y me da la sensación que es usted”.

-“En el caso Pegasus, quien reconoció estar equivocado fue usted”.

“No, perdone que no he acabado. Ya se lo he contestado a un compañero [por Carlos Alsina en Onda Cero]. Si leo un teletipo por la mañana o por la tarde que me dice eso, quizá debería de contrastar más teletipos. Eso dice un teletipo emitido por una agencia que probablemente no estaba con exactitud...”.

-“¿Recuerda qué agencia lo emitió?”.

-“No”.

-“Porque yo he estado buscando el teletipo”.

-“No se preocupe, le voy a remitir de dónde lo he leído”, ha concluido.