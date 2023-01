Sánchez anuncia la subida del salario mínimo hasta los 1.080 euros mensuales

El salario mínimo interprofesional (SMI) se incrementará un 8% hasta alcanzar los 1.080 euros brutos mensuales. Así lo ha anunciado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Senado para informar sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania y el papel de las administraciones. El salario mínimo avanzará así 80 euros al mes, desde los 1.000 euros brutos actuales, tras alcanzar un acuerdo a comienzos de la tarde con los sindicatos y sin los empresarios, que no se han sentado siquiera a negociar.

La CEOE plantará al Gobierno en la reunión para negociar la subida del salario mínimo

Más

“Somos muy conscientes de que la mayoría social en España tiene un poder adquisitivo demasiado bajo”, ha señalado Sánchez. También ha denunciado que “los salarios reales” no se han incrementado suficientemente en los últimos años. “En 1999 un español necesitaba cuatro salarios anuales para comprarse un piso y hoy necesita ocho salarios anuales”, ha remarcado el presidente.

Sánchez también ha cargado contra las grandes empresas “que tienen grandes beneficios pero que no suben los salarios a sus empleados. ”¿Esta situación es justa? ¿Si una empresa gana 600 millones de euros por qué esa ganancia solo va para unos pocos? ¿Por qué va al consejero delegado y no a los trabajadores?“, se ha preguntado. También ha recordado el jefe del Ejecutivo que el Gobierno es el que más ha subido el salario mínimo de toda la Unión Europea.

El anuncio de Sánchez, que durante su discurso ha recordado todas las ayudas aprobadas por el Gobierno frente a la crisis, cuantificadas por él mismo en 45.000 millones de euros, se produce apenas unas horas después de que la reunión de esta mañana entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos sobre la subida del salario mínimo concluyera sin acuerdo y de que la vicepresidenta Yolanda Díaz reuniera a los líderes de CCOO y UGT para “desbloquear” la medida. Finalmente,el Ejecutivo ha logrado el apoyo de los representantes de los trabajadores.







Los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han celebrado el incremento del 8% en una rueda de prensa conjunta. Los dirigentes sindicales han subrayado que la medida alcanzará de manera directa a unas 2,5 millones de personas trabajadoras, con una subida de sus sueldos, y que contribuirá a reducir la brecha salarial de género, ya que el SMI impacta sobre todo en las mujeres. También en las personas jóvenes, han recordado Sordo y Álvarez.

La subida anunciada por el presidente Sánchez se sitúa en el tramo alto de la recomendación del comité de expertos que asesora al Gobierno sobre el salario mínimo. En su informe presentado el pasado diciembre, los especialistas propusieron aumentar el SMI hasta los 1.046 euros a 1.082 euros al mes, horquilla en la que calculan que el Gobierno cumpliría con su compromiso de llevar el salario mínimo al 60% del salario medio.

Esta meta de final de legislatura no es la única que ha marcado el debate sobre el alza del SMI este 2023. Tras un año atravesado por los precios disparados, de media del 8,5%, pero que alcanzó picos por encima del 10% en verano, la inflación también ha inundado las discusiones sobre cuánto aumentar el salario legal más bajos. Así ha ocurrido también en toda Europa, con fuertes incrementos de los salarios mínimos por parte de la mayoría de países, como el incremento del 15% en Alemania, del 8,7% en Portugal y del 6,6% en Francia respecto a enero del año anterior, entre otras.

Los empresarios no se sientan a negociar

Aunque el aumento del salario mínimo es competencia del Gobierno, el Ejecutivo de coalición manifestó su intención de acordar la medida en el diálogo social, como ya hizo en años anteriores. Por ello, el Ministerio de Trabajo convocó este martes a los agentes sociales para intentar alcanzar una cifra con consenso, pero los empresarios han dado plantón a la mesa de diálogo.

“Me apena profundamente que la patronal española no esté sentada en la mesa”, ha lamentado este martes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. “Una medida que va a afectar a millones de personas no puede tener una patronal ausente, una patronal que no venga a escuchar lo que el Gobierno tiene que decir”, ha añadido el 'número dos' de Yolanda Díaz.

Trabajo se ha reunido así solo con CCOO y UGT, con los que ha alcanzado finalmente un acuerdo al comienzo de esta tarde, según fuentes del Ministerio.

En este escenario de precios, con productos básicos como la alimentación disparados, los sindicatos pidieron al Gobierno en la primera reunión sobre el SMI celebrada a finales de diciembre que los trabajadores que cobran el mínimo legal no perdieran poder adquisitivo. CCOO planteó un aumento entre el 8,2%, el máximo que recomendaron los expertos, y el 10%, hasta los 1.100 euros al mes, mientras que UGT reclamó esta última cifra.

Por otro lado, la patronal de empresarios CEOE propuso por escrito –sin acudir tampoco a este primer encuentro– un alza del 4%, hasta los 1.040 euros al mes, por debajo de la recomendación más baja del comité de expertos. Además, estaba condicionada a dos peticiones: que se acordaran ayudas al sector del campo y que se permitiera repercutir el aumento a los contratos públicos. Esta última también es una demanda de los sindicatos, que consideran que la normativa, de la época de Mariano Rajoy, precariza a miles de trabajadores subcontratados por la administración pública.