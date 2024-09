La crítica de Kiko Jiménez a 'De Viernes' durante la entrevista a Maite Galdeano: “No me parece lógico ni coherente”

De Viernes vivió en su nueva entrega el enésimo capítulo del culebrón Maite Galdeano-Sofía Suescun. La madre de la influencer y ganadora de GH y Supervivientes acudió al programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para seguir hablando de su situación personal y familiar.

Eso sí, primero fue el turno del tercer protagonista de esta historia, Kiko Jiménez, que señaló, entre otras cosas, que sí, que él había visto a Maite pegar a Cristian Suescun, tal y como el hermano de Sofía denunció una semana atrás en el mismo plató. “Eso que cuenta Cristian es verdad, Maite trata con mucha violencia a su hijo, se pone nerviosa y arremete contra el que esté delante. Maite siempre ha tratado mal a su hijo, siempre se ha comportado como si solo Sofía fuese su hija, yo he vivido muchas veces cómo trata a su hijo y no es como una madre se comporta”, dijo Kiko.

Después de hablar de este y otros asuntos, el ex de Gloria Camila se fue a una sala a escuchar la versión de Maite, que una vez más habló sin miramientos de su yerno. “Esta noche Kiko lo único que ha hecho es provocarme, intentar pincharme para que yo salte pero no lo va a conseguir porque a mí lo único que me interesa es recuperar a mi niña”, aseguró la ex 'gran hermana'.

Para recuperar a Sofía, Maite mostró su lado más conciliador, dijo que iba a tratar el psicólogo y pidió perdón a Sofía y Kiko. “Soy la madre de la Sofía, la que ahora es tu novia, y creo que es necesario que volvamos a ser esa familia, porque los lazos de cariño no los va a suplir nadie como una madre”, le aseguró desde plató.

El tirón de oreja de Kiko a 'De Viernes'

Kiko, que seguía en la sala, tuvo la oportunidad de responder a su suegra, pero pasó de hacerlo. De hecho, dio un tirón de orejas a De Viernes por haberle tenido ahí todo el rato escuchando la entrevista de Maite. “Me he quedado aquí porque voy a participar ahora en el debate de Gran Hermano, si no me hubiera ido ya a mi casa. No me parece lógico ni coherente tener que estar interviniendo mientras ella hace su entrevista. Lo he dicho hace un rato: doy por concluida mi aparición esta noche”, explicó el andaluz.

“He dicho que yo no voy a perdonar las cosas tan graves que ha dicho sobre mí y las amenazas de muerte que me ha lanzado (...) Está judicializado y lo determinará un juez. Yo no vengo a un plató de televisión a recibir perdones y a aceptarlos o no”, añadió antes de levantarse de su silla y abandonar la sala desde la que estaba escuchando a Maite.