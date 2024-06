Danna Paola habló en 'La Resistencia' de su peor momento a nivel personal: “Tuve miedo de unirme al 'Club de los 27'”

Danna Paola rompió este lunes, durante su visita a La Resistencia, el tono cómico e irreverente que caracteriza al programa de Movistar Plus+. La cantante y actriz mexicana lo hizo por unos instantes para hablar de su salud mental, presente y pasada, que ha jugado un papel fundamental en la composición de Childstar, su nuevo disco. De hecho, “el disco no tiene colaboraciones porque es una historia muy personal” para su autora, que ha estado trabajando en este proyecto cerca de cuatro años, “desde que terminé Élite hasta abril de este año”.

Childstar es, pues, el resultado de haber pasado por “muchas cosas buenas y malas” a nivel artístico y personal, aunque según su Danna, las malas han sido más que las buenas. “Creo que toqué fondo en muchos momentos y situaciones de mi vida”, reconoció a Broncano, con quien se sinceró sobre su etapa como estrella infantil de la televisión mexicana, en la que debutó con apenas cuatro años y a la que achaca muchos de aquellos malos momentos. De ahí que haya decidido titular así, Childstar (Estrella infantil), el disco más personal de su carrera.

“Un niño normal juega, va al colegio y hace amigos. A mí me tocó una experiencia distinta en la que, en este proceso de terapia, crecí con este rechazo hacia esta fama y esta manera de ser una niña estrella porque me sentía un bicho raro, la diferente y me hacían un poco de bullying. Las pocas veces que fui a la escuela, porque me corrieron de un montón de colegios, me sentía un poco rechazada en ciertas cosas. Pero al final hacía lo que me gustaba: jugaba a actuar, a cantar”, explicó Paola, que este domingo cumplirá 29 años.

Por tanto, ya ha dejado atrás la posibilidad de formar parte del 'Club de los 27', pues durante sus peor momento, Danna temió unirse a Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Jim Morrison, Amy Winehouse y otros artistas que murieron a tan temprana edad en el cénit de sus carreras. “En algún momento de mi vida, que justo me pasó a los 27 años, tenía miedo de unirme al 'Club de los 27'. Es muy duro, porque es como que empiezas este proceso hacia los 30 en los que te replanteas tu vida y no sabes qué decisión tomar ni hacia dónde ir”, comentó al respecto.

Sin embargo, la cantante y actriz sigue adelante tras haber aprendido una gran lección: “Creo que es importante rodearte de buenas personas y de gente que, al final, no quiera sacar más de ti, sino que te ayude en este proceso y te saque hacia adelante”.