David Broncano y Jorge Ponce criticaron en 'La Revuelta' a Íñigo Errejón: “Tremendo subnormal”

Este martes, 29 de octubre, el juzgado de Madrid ha puesto en marcha la investigación contra Íñigo Errejón por la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá.

Algo que ocurría cinco días después de la dimisión de Errejón, después de que Sumar le pidiera explicaciones por publicaciones anónimas en redes sociales que asociaban al diputado, y que no han dejado de multiplicarse en las últimas horas.

Un caso que no ha pasado desapercibido para los programas televisivos y sobre el que han hablado también en La Revuelta. El primero en hacerlo era Jorge Ponce en su sección de esta noche en la que buscaba lograr consenso en distintas situaciones cotidianas: desde ir a la compra, hasta llamar por teléfono.

Ponce pidió al público que se manifestara si estaba o no de acuerdo con distintas propuestas que hizo, y en la lista que fue leyendo apareció de golpe: “Errejón, tremendo subnormal”, palabras que aplaudieron mostrando su conformidad. Seguidamente pasó a otro tema, no sin antes añadir un “gilipollas integral”.

Minutos después, en la misma sección el colaborador pedía que si alguien soñaba con que su pareja le era infiel, al día siguiente no podía estar enfadado con ella. “Si lo sueño a mitad de noche me separo, si me toca le aparto” decía una mujer del público que aseguraba haber vivido esas pesadillas y pagarlas con su pareja.

Palabras que provocaron una broma de Broncano: “Si me toca le aparto... volviendo a Errejón otra vez, ¿eh?”, dijo ante las risas del público. Dos momentos que han sido editados y eliminados en los tuits que suelen compartir desde la cuenta del programa de La 1.