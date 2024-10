Susi Caramelo cuenta cómo es trabajar con Motos y recuerda 'Cuentos chinos': “De mis mejores experiencias en TV”

Susi Caramelo ha hablado de su experiencia en El Hormiguero y del recuerdo que guarda del efímero Cuentos Chinos. El programa de Telecinco terminó hace más de un año tras solo diez entregas, de ahí que la humorista tuviera vía libre para incorporarse esta temporada a la tertulia de cómicos del formato de Antena 3.

Sin embargo, su relación con el show de Trancas y Barrancas empezó en 2021, cuando lo visitó por primera vez como invitada. Caramelo empezaba a despuntar en Movistar Plus+, y eso hizo que Pablo Motos y Jorge Salvador hablaran con ella. “Pensaba que era para ficharme para El Hormiguero, pero era para hacer El Desafío. En aquella ocasión les dije que no porque soy muy miedosa. Pasado el tiempo me lo volvieron a decir, y decidí aceptar para superar ese reto. De ahí surgió mi colaboración en la tertulia de cómicos”, recuerda ahora la cómica en una entrevista con El Mundo.

Por tanto, es ahora cuando Susi Caramelo está sabiendo lo que es trabajar junto a Pablo Motos. “Tengo que tratar un poco más con él, hacer más tertulias para coger confianza porque, en ocasiones, todavía soy un poco tímida en mis intervenciones”, dice la humorista, que también se pone como tarea pendiente “controlar los tiempos” y “dejar hablar un poco más” al resto. Aun así, se muestra feliz por tener a su lado a “grandes profesionales” de la industria: “Pablo lleva 19 años en televisión y Jorge Salvador en un crack, como el resto de colaboradores, que saben mucho”.

Quien también lleva muchos años en televisión es Jorge Javier Vázquez, del que Susi se deshace en elogios. “Nos llevamos muy bien, tenemos el humor muy parecido y considero a Jorge uno de los mejores comunicadores que hay”, comenta sobre el catalán, con el que coincidió en Cuentos chinos tras varios intentos infructuosos por trabajar juntos.

A pesar de que el programa de Telecinco “duró nada y menos en emisión”, Caramelo asegura que fue una experiencia muy satisfactoria para ella. “Fue de las mejores experiencias televisivas que he tenido porque tenía ganas de estar con él, de aprender de él y la pena que a mí me quedó fue no estar más tiempo juntos para poder empaparme de la sabiduría y experiencia de Jorge”, afirma la cómica, que cree que tenía “una conexión y una química” especial con Jorge Javier. “Guardo un recuerdo cojonudo del programa y, por supuesto, seguimos en contacto”, cuenta.

Ahora busca tener esa misma conexión con Motos sin hacer distinciones entre él y Jorge Javier: “Me llevo genial con los dos, son excelentes presentadores”.