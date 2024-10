José, el cantante de Supersubmarina, dejó sin palabras a Gonzo con sus planes de futuro tras el accidente: “Me verán”

Este domingo, 27 de octubre, Salvados emitió un doble capítulo especial llamado Supersubmarina. Cien maneras de volver. Gonzo entrevistó a los cuatros miembros de la banda, Juancar, Pope, Jaime y José 'El Chino’ para hablar del accidente que les obligó a parar su carrera en 2016.

Durante la primera entrega de este especial, los tres miembros (menos el cantante) recordaron cómo formaron una de las bandas más prometedoras del pop español, convirtiéndose en un referente del indie-rock. Pero todos dejaron de tocar tras el accidente de tráfico del que, de forma casi milagrosa, los músicos salieron vivos pero con graves secuelas.

“Estábamos muy cansados y con la sensación de estirar el chicle demasiado. Teníamos la sensación de que el broche tenía que ser el concierto en el Wizink Center pero no lo fue, seguimos con conciertos que hacíamos con inercia”, reflexionaron sobre aquella trágica noche.

“Ese día comimos mal y tarde, el hotel estaba a 40 km del Festival [de Cullera], la prueba de sonido salió mal. Ahora parece como que el destino nos estuviera mandando una señal pero realmente era una sensación desagradable, creo que fue de los peores conciertos que dimos. Mucha temperatura, mucha humedad” y por ello decidieron marcharse tras acabar de tocar y volver a su pueblo.

“Nada más terminar el concierto nuestro deseo mayor fue venir a casa. Nos vinimos y sucedió lo que sucedió”, lamentaron. Los tres explicaron cómo el accidente no sólo truncó la carrera de la banda, si no que también afectó al grupo de amigos que eran. Pasaron de verse a diario a estar cada vez más alejados los unos de los otros.

Al acabar esta primera entrega, Gonzo daba voz a José, el 'Chino', el cantante y compositor de la banda, que se llevó la peor parte del accidente y que aún arrastra las secuelas más severas. “No me acuerdo de nada”, confesaba para dar paso a la segunda parte del especial.

El presentador preguntó al cantante si se podía volver a ser el mismo: “Fisicamente sí, porque lo estoy siendo ya. Psicológicamente imagino que también, porque de todo se sale. La memoria, ya casi la tengo perfecta”.

Sobre él, explicaron que era el talento del grupo, el que escribía y cantaba las canciones: “Las habilidadades más innatas las tenía Jose. Uno de los grandes artistas que ha dado España, entiende la vida con música”, analizaban. Mientras su exmanager decía: “Creo que no he trabajado en 30 años con alguien tan talentoso. Me da mucha rabia, tiene unas limitaciones que le impiden hacer muchas cosas que hacía antes”.

Fue cuando Fernando Navarro empezó a escribir el libro de su historia cuando los cuatro se volvieron a reunir y hasta a meterse en un estudio. “Todo el proceso de ese libro es el que a nosotros nos ha ayudado en cuanto a Supersburmarina. Buscar dentro de nosotros emociones que nunca haíamos hablado con nadie”, decía Juan Carlos.

Y por ello, Gonzo acabó preguntando a Jose si creía que volverían algún día: “Mi principal motivación para volver a trabajar son mis padres. Y me verán. Lo hago por ellos, no por mí”. Respuesta que dejó en silencio al presentador. Al recuperar el aliento, quiso saber cuándo estaría totalmente recuperado: “Cuando pueda tocar la guitarra perfectamente y grabemos el disco estaré recuperado totalmente. Estoy segurísimo”.

José acabó lanzando otro mensaje de optimismo sobre lo que le podía preocupar: “Me preocupa que ellos quieran volver y yo no pueda, pero eso no va a pasar seguro”.