El Debate de 'Gran Hermano' desveló los primeros flechazos, un secreto y la entrada de Violeta y Luis en la casa

“Llevan dos días en la casa pero parece que han pasado 3 meses” aseguraba Ion Aramendi al arrancar la primera entrega del Debate de Gran Hermano 2024. Lo decía porque en pocas horas ya habían celos, conquistas, crisis y secretos confesados entre los 19 concursantes de la casa de Guadalix.

Por un lado, Maica y Laura confesaban su debilidad por Edi, algunas incluso hablaron de “edredoning” entre ellos. Vanessa empieza a dudar de sus sentimientos por su marido Javier que- sin saberlo ella- está en la casa secreta echándola de menos.

Mientras que Silvia y Lucía desvelaron a sus compañeros el secreto de que eran mellizas. Pero ahora, el secreto deben mantenerlo Violeta y Luis, los dos elegidos para pasar de la casa secreta a la casa oficial:

Violeta y Luis pasan de la casa secreta a la oficial

Aramendi detalló la mecánica de expulsión de esta edición, que recuerda a la de Supervivientes y que solo eliminará a concursantes cuando todos hayan pasado por la casa oficial.

Por ello, los que viven escondidos irán pasando a la casa de Guadalix de dos en dos. La primera pareja escogida fueron Violeta y Luis que compartían una historia del pasado en la que ella es examiga de Nerea y él su novio, pero deben esconderlo ante el resto de sus nuevos compañeros.

Deberán disimular ante todos, excepto ante Laura (la hija de María José Galera) que en el estreno estuvo como público de plató hasta que anunciaron que se convertía en concursante, pero hasta que llegó ese momento, supo de la existencia de las dos estancias y del culebrón entre Nerea, Luis y Violeta.

Primer rifirrafe entre Óscar y Maite y primer enamoramiento de Maica

El primer malestar en la casa lo protagonizaron Óscar y Maite. El presentador les preguntó por ello pero no quisieron dar demasiados detalles: “Ha habido varios malentendidos y me he sentido solo. Pero ya ha pasado y estoy mejor. Si tengo que hablar con Maite lo hablaré con ella, pero el juego sucio y poco elegante no lo necesito”.

Mientras que ella se mostraba totalmente en “desacuerdo” con las palabras del compañero y señalaba que había como dos bandos en la casa que apoyaban a uno u a otro.

El punto romántico lo ponía Maica al confesar que empezaba a sentirse atraída por Edi, y no por Adrián que era quien se mostraba interesado por ella. Pero aunque Maica intentaba acercarse al gallego, parece que este está más por la labor de conocer a Laura que también le hace ojitos.

Cosas que pueden cambiar con la entrada de Violeta y Luis en una casa que empieza a tener numerosas tramas.