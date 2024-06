Descubren los secretos de Trump en TV: de sus huidas de rodaje a toda pastilla, a su “obsesión” con Debra Messing

En 2015, Donald Trump quedó fuera The Apprentice en pleno inicia de su carrera política hacia la Casa Blanca. El formato trató de sobrevivir sin él, con Arnold Schwarzenegger como nuevo rostro, pero solo se mantuvo una temporada más en antena emitida en 2017. Pasados siete años de la cancelación del reality show, un libro desvela detalles jugosos de la producción y, más en concreto, del comportamiento del expresidente y ahora de nuevo candidato a los próximos comicios estadounidenses.

Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass es el estudio que Ramin Setoodeh, coeditor jefe de Variety, dedica al espacio. En él se detallan las actividades del magnate y político republicano.

Por ejemplo, la profesionalidad del entonces todavía celebridad televisiva fue en aumento a cada temporada. “Según pasaba el tiempo, se volvió más quisquilloso por tener que esperar al resto en el set. Si llegaba y las cámaras no estaban preparadas para grabar su escena, se marchaba echando humo y no volvía hasta horas más tarde”, explican los testimonios empleados.

“Para seguir su paradero en tiempo real, se adiestraba a los integrantes del equipo de transportes para seguir el rastro de Trump cuando se marchaba en su propio coche. Era más fácil decirlo que hacerlo”, explican, y cuentan cómo Trump no tenía reparos en saltarse semáforos en rojo para lograr escaparse del control.

El enamoramiento no correspondido por Debra Messing

Por otro lado, el millonario desarrolló una obsesión con Debra Messing, protagonista de Will & Grace. Durante una presentación de temporada en NBC, comenzó a hablar de ella en términos idealizados. Aseguraba que ella le estaba muy agracecida por “salvar” el futuro de la cadena y, por extensión, por ayudar a consolidar el futuro de la comedia.

Según este relato, se debía al arrastre de las audiencias que generaba su programa. Sin embargo, tal y como recuerdan diversas fuentes, la serie se emitía antes, y no después, de The Apprentice en la parrilla de NBC.

En otra ocasión, Trump volvió a dedicarse a hablar de Messing. Durante los primeros años de Will & Grace, Trump se enamoró de la actriz. “Tal vez por eso no puede olvidarse de la amargura que existe entre ellos”. No hay que olvidar que la actriz se ha significado políticamente como demócrata durante los últimos años, siendo especialmente crítica con el expresidente.