'El diario de Jorge' vuelve a recibir a la primera pareja que formó hace tres semanas en Telecinco

En menos de un mes que lleva en emisión El Diario de Jorge - del que hemos analizado las posibles formas de mejora- ya puede presumir de haber formado una pareja. Así lo explicaba este viernes el presentador que daba paso a los protagonistas.

Giovanni y Sonia acudieron al programa de Telecinco hace tres semanas para encontrar el amor y al parecer lo encontraron allí. Se marcharon de la mano y desde entonces están juntos: “A mí tres semanas me parece una eternidad”, bromeaba Jorge Javier frente a ellos.

Ambos explicaban lo que ocurrió después de grabar: “Nos fuimos al hotel, cenamos y cada uno a su casita porque él tenía que volver a Barcelona”, recordó la joven. Y el presentador no se creyó que no ocurriera nada más: “Aún no nos hemos despertado juntos” reiteró ella.

Él añadió lo que pasó después :“Tardamos en volver a vernos una semana y fuimos a bailar”, decía mientras emitían fotografías de los dos abrazados. “Vivimos momentos bonitos, lo aprovechamos al máximo”.

Por todo ello, explicaron que quieren continuar conociéndose pero sin prisas: “Las mejores cosas tienen su tiempo”, decía el italiano que ya era capaz de confesar lo que más le gustaba de ella: “Me parece muy sincera, espontanea y físicamente me encanta”.

Finalmente, ambos se quedaron en el programa para ejercer de asesores del amor de Roco, un amigo de Giovanni que también quiso probar suerte en El Diario.