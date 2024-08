El Ministerio de Transportes exige “una rectificación” a 'TEM' y Risto se niega: “No puedo rectificar lo que no existe”

El Ministerio de Transportes ha exigido “una rectificación y una disculpa” a Todo es mentira por lo que el miércoles en el programa de Cuatro. Ese día, el formato presentado por Risto Mejide se hizo eco del “caos” que, según varios medios, se vivió el martes en la estación de tren de Chamartín (Madrid), que en los últimos tiempos ha sufrido numerosas incidencias.

La del martes fue una más, pero Óscar Puente la negó a través de su perfil de X. “No se ha producido NINGÚN COLAPSO NI NUNGUN CAOS EN CHAMARTÍN como falsamente se está trasladando por algunos medios que difunden imágenes que no se corresponden con el día de hoy”, escribió, literalmente, el ministro socialista.

Todo es mentira recogió su tuit y lo acabó desmintiendo al comprobar, de la mano de una pasajera afectada, que, efectivamente, el martes hubo una incidencia en Chamartín. Desde el programa se pusieron en contacto con el Ministerio de Transportes para que dieran su versión de lo ocurrido. Risto leyó en directo la supuesta respuesta que dieron a su equipo desde el equipo de Comunicación del ministerio: “Joder, llamáis todos los días. Ya os he dicho que este es un tema que tengo que mirar bien, y ahora no va a ser”.

El Ministerio acusa a 'TEM' de “atacar” a Puente

Horas más tarde, el Ministerio de Transportes envió un comunicado exigiendo “una rectificación y una disculpa” de TEM, pues según su versión, ese no fue el mensaje que transmitieron al programa de Cuatro. “No es cierto que la contestación se haya realizado en los términos que se alude en el supuesto mensaje de WhatsApp que el señor Mejide ha usado como gancho para su programa”, dice el comunicado, que Risto leyó en la entrega del jueves.

Desde el ministerio aseguran que TEM se puso en contacto con ellos “tanto por WhatsApp como por sendas conversaciones telefónicas con dos miembros del equipo de Comunicación para solicitar una entrevista”, pero que tras estudiar dicha solicitud, rechazaron la entrevista. Además, señalan que “el uso torticero y sesgado de cualquier conversación profesional o privada es totalmente censurable y únicamente contribuye a encrespar aún más el ambiente, ya muy contaminado por el aluvión de noticias falsas, bulos y manipulaciones”.

Por todo ello, exigen “una rectificación y una disculpa por la utilización de una supuesta conversación a través de WhatsApp que no ha tenido lugar en esos términos y que, por tanto, ha sido usada con el único objetivo de atacar tanto al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como a su titular, Óscar Puente”.

“No puedo rectificar algo que no ha existido”

Sin embargo, Risto se negó a ofrecer dicha rectificación y dicha disculpa en la entrega del jueves. “En este comunicado, el Ministerio miente. Yo no puedo acatar la exigencia de un ministerio sobre un medio de comunicación en la que está mintiendo. Es una mentira muy liviana, pero demuestra algo muy importante,: quien ha redactado este comunicado no tiene ni puñetera idea de lo que pasó ayer en el programa. Va a ser muy difícil rectificar una conversación en WhatsApp cuando jamás se ha producido esa conversación de WhatsApp. Es más, yo jamás hablé de una conversación de WhatsApp”, dijo el presentador, que el miércoles habló de la transcripción de “una conversación telefónica”, pero no de un mensaje de WhatsApp.

El catalán reconoció en todo momento que no tiene problemas en rectificar cuando la verdad no está de su lado, pero que este no era el caso. “Jamás existió una conversación de WhatsApp. Es decir, señor Óscar Puente y equipo, no puedo rectificar algo que nunca ha existido”, insistió Mejide, que aseguró que el Ministerio de Transportes estaba acusando a su programa ·de cosas muy graves, como mentir, lanzar bulos y manipular justamente el ministerio de alguien que ha hecho eso sobre nosotros, porque Óscar Puente todavía estamos esperando que rectifique el bulo que lanzó sobre este programa, aparte de los insultos“.

“Es el mismo ministro que lleva sin rectificar este bulazo sin venir a cuento, que si nosotros trabajábamos al dictado de Miguel Ángel Rodríguez”, recordó el presentador visiblemente enfadado. “Miente y encima no demuestra nada. Desde el 24 de marzo lleva con esa mentira. No puedo rectificar algo que sí ha existido y él sí lo ha hecho”, sentenció Mejide.