Las 17 series de la semana dejan 'Cicatriz' y van de las sombras de 'Chucky' a la luz del incombustible 'Rex'

Esta semana del lunes 19 al domingo 25 de agosto prioriza, hablando de series, la cantidad sobre la calidad. El volumen de lanzamientos es alto, con 17 novedades entre estrenos y nuevas temporadas. Pero la práctica totalidad son títulos que apenas hacen ruido, y sirven para mantener la inabarcable burbuja de la ficción en la que nos sumen las plataformas y cadenas.

Aún así, prácticamente todas ellas participan en el calendario de esta semana en el que puedes aventurarte el finde: La 1 de TVE con Cicatriz, Movistar Plus+ con María Antonieta, Netflix con la tercera temporada de Aquellos maravillosos noventa, Disney+ con El rey de los machos, Apple TV+ con la segunda de Pachinko, Max con la segunda de El deshielo, Filmin con Las semillas del mal, SyFy con el regreso de Chucky, o Calle 13 con la sexta de Judson & Rex.

Sin tantos grandes alicientes como en otras ocasiones, desde verTele igualmente te resumimos todas las novedades seriéfilas que llegan esta semana, por si el finde quieres lanzarte a alguna de ellas.

'María Antonieta' (Movistar Plus+) - lunes 19 agosto

Así es la serie: María Antonieta tiene solo 14 años cuando deja su Austria natal para casarse con el Delfín de Francia. Su cometido: proporcionar un heredero que asegure una alianza entre las dos naciones. Pero las cosas no son fáciles para ella, es solo una extranjera en una corte llena de intrigas y con una particular familia política y además su esposo parece no mostrar ningún interés por ella. La joven María Antonieta debe madurar deprisa en este entorno hostil en el que combatirá a sus enemigos, tratará de buscar aliados y sobrellevará la presión constante de asegurar la continuidad de los Borbones. Sus armas: un carisma natural y un gusto exquisito para la moda que la convertirán no sólo en un icono de su época si no en una mujer adelantada a su tiempo.

'Martes de terror extremo' (Netflix) - martes 20 agosto

Así es la serie: Inspirada en el programa de radio tailandés de terror 'Angkhan Khlumpong', presenta ocho historias basadas en experiencias reales que comparten los oyentes.

'Las semillas del mal' (Filmin) - martes 20 agosto

Así es la serie: Año 1993. El cadáver de una niña aparece sobre un lecho de flores en un bosque, cubierto de misteriosas runas. La inspectora de Alemania Oriental Ulrike Bandow y su nuevo colega de Hamburgo, Koray Larssen, se hacen cargo del caso. Pocos años después de la caída del muro de Berlín, esos dos policías (procedentes de cada lado del muro) unen sus fuerzas para resolver el espeluznante caso en el que está implicado un misterioso asesino en serie.

'Cicatriz' (La 1 de TVE) - miércoles 21 agosto

Así es la serie: Desde el mismo instante en el que la tragedia sacudió su vida siendo todavía una niña, el objetivo de Irina (Milena Radulovic), una mujer enigmática con una misteriosa cicatriz que cruza su cara, no es otro que la venganza. Simón (Juanlu González) es un informático con una mente privilegiada, capaz de desentrañar los algoritmos más complejos, pero con nulas habilidades sociales. No obstante, vence todos sus prejuicios y conoce a Irina por internet. Ya sea por su inexperiencia o por el gran atractivo de ella, cae fulminantemente enamorado y se ve atrapado en un mundo complejo y peligroso que jamás hubiera imaginado. Una apasionante historia de amor que comenzó como una red de mentiras, y una enigmática cicatriz en la mejilla… y que cambiará el destino de sus dos protagonistas para siempre.

Nuestro especial: El fenómeno Juan Gómez-Jurado salta al abierto con el estreno de 'Cicatriz' en TVE, adelantándose a Prime Video.

¡ESTRENO! ✨



"Detectar las emociones no es fácil si sabes fingirlas"



‘Cicatriz’, basada en la novela homónima de @JuanGomezJurado, llega el próximo miércoles, 21 de agosto, a las 22:45 h, a @la1_tve y @rtveplay pic.twitter.com/E9MHeyztkT — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 15, 2024

'De vuelta a los 15' T3 y Final (Netflix) - miércoles 21 agosto

Así es la serie: En la tercera y última temporada, Anita (Maisa/Camila Queiroz) y su pandilla ya han acabado la secundaria. Un error en la red social Fotoblog envía a Anita a otro pasado. Ahora tiene 18 años, estudia la carrera de Artes Visuales y tendrá que gestionar la vida en un colegio mayor, las alocadas fiestas universitarias y las complicadas pasiones de la edad adulta. Y todo eso mientras intenta averiguar quién está viajando al pasado con ella y le impide acabar con Fotoblog de una vez por todas para retomar las riendas de su vida.

'Accidente' (Netflix) - miércoles 21 agosto

Así es la serie: En un segundo, un trágico accidente transforma la vida de cuatro familias para siempre. Mientras que lidian con el dolor extremo, la culpa, el resentimiento y el deseo de venganza, la vida misma se encargará de demostrarles si existe la luz después de la oscuridad.

'Hudson & Rex' T6 (Calle 13) - miércoles 21 agosto

Así es la serie: El detective Charlie Hudson (John Reardon) se alía con lo que él llama un animal altamente entrenado para cumplir la ley,un perro pastor alemán llamado Rex. Hudson prefiere formar equipo con Rex porque está convencido de que un perro no le complicaría tanto la existencia como otro ser humano.

'El rey de los machos' (Disney+) - miércoles 21 de agosto

Así es la serie: En el pueblo (ficticio) con las tradiciones más arraigadas y machistas de México, un joven transgénero llamado Charly decide inscribirse en 'El rey de los machos', un concurso que ha hecho famoso al lugar y pretende determinar quién es el joven “más macho” de la comunidad. Su participación alterará la vida del pueblo, transformando para siempre a sus habitantes y sus tradiciones.

'La voz ausente' (Disney+) - miércoles 21 de agosto

Así es la serie: Basada en el libro de Gabriel Rolón, con Benjamín Vicuña y Gimena Accardi como protagonistas, esta serie sigue el renombrado psicoanalista Pablo Rouviot, que se sumerge en una investigación en la que deberá poner en juego sus herramientas analíticas para esclarecer el presunto suicidio de su hermano. Impulsado por una duda que lo lleva al límite de lo irracional, Rouviot convence a Cecilia Bermúdez, una inexperta policía, de sumarse como asesor del caso. Para resolverlo, ambos deberán atravesar un universo críptico y velado en el que el descubrimiento de un secreto familiar dejará al psicoanalista cara a cara con un enemigo tan hábil como él en el arte de bucear en la psiquis humana.

'Selenkay' (Disney+) - miércoles 21 agosto

Así es la serie: Después de haber vivido en un viaje constante debido al trabajo de sus padres, la adolescente Sofía anhela un poco de estabilidad: ir al colegio y tener amigos. Cumple su sueño cuando la familia se muda a Río Vivo, una pequeña ciudad perdida entre las montañas. Sin embargo, un extraño poder relacionado con el agua amenaza la vida adolescente y la normalidad que tanto le ha costado conseguir. Mientras tanto, los misteriosos hermanos Fénix llegan al pueblo y captan la atención de los lugareños, ganándose la desconfianza de la familia de Sofía. La joven no puede evitar sentirte atraída por Gael, el hermano mediano de los Fénix, y establece una profunda conexión con él. Eso, a pesar de esa desconfianza que su familia siente hacia los hermanos. El descubrimiento de su identidad y de su gran poder ayudará a Sofía a conocerse mejor, pero también pondrá en riesgo todo lo que sabe... y también la vida de toda su familia.

'Aquellos maravillosos noventa' T3 (Netflix) - jueves 22 agosto

Así es la serie: Leia Forman ha vuelto al sótano de sus abuelos con sus amigos de Point Place. Es el verano de 1996, lo que significa que la pandilla es un año mayor y un año más sabia… o eso se supone. Las clases han terminado, así que hay tiempo de sobra para más rollos, rupturas y una infinidad de líos a espaldas de Red y Kitty.

'Central de Policía de Gia-Gun' (Netflix) - jueves 22 agosto

Así es la serie: Ficción policiaca de humor que engloba varios géneros y bebe del aclamado exitazo Mi boda con un fantasma, seleccionada por Taiwán para los Óscar de 2024. Sigue a los peculiares polis de La jefatura de Gia-Gun mientras investigan más casos criminales increíbles y desternillantes. Una capitana de policía novata y un detective simplón deben resolver los mortales enigmas de un asesino en serie que deja juegos de palabras en la escena del crimen.

'Chucky' T3 (SyFy) - jueves 22 agosto

Así es la serie: En su interminable sed de poder, la tercera temporada ve a Chucky instalado en la familia más poderosa del mundo, la Primera Familia de Estados Unidos, dentro de los infames muros de la Casa Blanca. ¿Cómo acabó Chucky aquí? ¿Qué es lo que quiere? ¿Y cómo pueden Jake, Devon y Lexy llegar a Chucky dentro de la casa más segura del mundo, mientras equilibran las presiones de las relaciones románticas y el crecimiento? Mientras tanto, Tiffany se enfrenta a una crisis propia cuando la policía se acerca a ella por el asesinato de Jennifer Tilly la temporada pasada.

'Nadie en el bosque' (Netflix) - viernes 23 agosto

Así es la serie: Thriller de suspense surcoreano en el que la llegada de una misteriosa huésped en pleno verano a una casa turística sume en el caos las apacibles vidas de algunas personas, desencadenando una serie de acontecimientos que trastocan la vida del propietario de la vivienda y de su entorno.

'Pachinko' T2 (Apple TV+) - viernes 23 agosto

Así es la serie: Basada en el best-seller homónimo del New York Times, Pachinko es un aclamado y premiado drama épico contado en tres idiomas (coreano, japonés e inglés), que narra una conmovedora historia de amor y supervivencia que abarca cuatro generaciones de una familia de inmigrantes coreanos, contada a través de los ojos de una extraordinaria matriarca, Sunja. En la segunda temporada, las historias paralelas continúan en Osaka en 1945, donde Sunja se ve obligada a tomar decisiones peligrosas para la supervivencia de su familia durante la Segunda Guerra Mundial, y en el Tokio de 1989, donde Solomon explora nuevos y humildes comienzos.

'El deshielo' T2 (Max) - viernes 23 agosto

Así es la serie: El cuerpo de una joven es descubierto en el río helado. La investigación la dirige Zawieja, para quien resolver el caso será una lucha personal.

'My mad fat diary' T1-T3 (Movistar Plus+) - viernes 23 agosto

Así es la serie: Inglaterra 1996. Rae (Sharon Rooney) tiene 16 años y pesa 104 kilos. Después de pasarse cuatro meses en un hospital psiquiátrico, trata de rehacer su vida y reanudar su amistad con su mejor amiga de la infancia Chloe (Jodie Comer). Nadie es consciente de la salud mental de Rae ni de sus serios problemas de autoestima, por lo que intentará ocultárselo a todos mientras trata de impresionar a los amigos de Chloe: Finn (Nico Mirallegro), Izzy (Ciara Baxendale), Archie (Dan Cohen) y Chop (Jordan Murphy). En definitiva, Rae solo quiere tener una vida como la de cualquier adolescente. La serie llega completa a Movistar Plus+ más de una década después de su estreno.