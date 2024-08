Telecinco anuncia que Sofía Suescun se sentará en 'De Viernes', y Maite Galdeano reacciona en directo: “Ya no puedo más”

TardeAR anunciaba este miércoles que “Sofía Suescun se sentará este viernes en De Viernes" para hablar de la ruptura de su relación con su madre, Maite Galdeano.

De hecho, en el mismo instante que Beatriz Archidona informaba de ello, la propia influencer estaba grabando la entrevista previa con el equipo del programa. Unas declaraciones que la presentadora leía en directo: “Con mi madre pasa algo, una situación en la que me miro al espejo y me digo a mí misma que no puedo más”.

A lo que añade: “No es algo de ahora, es algo que viene de muchos años atrás por sus celos hacia mí y su absoluto control”, replica Archidona que acaba el adelanto asegurando que no le autorizan a leer más.

De esta forma, Telecinco logra que Suescun se siente en el programa pese a la denuncia de Kiko Jiménez a Galdeano y los avisos por los “problemas de salud mental” que supuestamente tiene, de los que la propia Suescun ha hablado.

La reacción de Maite Galdeano en directo

En el mismo momento que anunciaban que Sofía se sentaría en el programa, Maite escribía a uno de los colaboradores de TardeAR para transmitir su decepción:

“Me he quedado en shock, qué maldad, se le ha ido la cabeza a mi hija. Ya no puedo más, me va a dar algo, es una injusticia lo que están haciendo conmigo sin hacer yo nada malo. Estoy hecha polvo”, eran las palabras que había escrito la madre.

Mientras Kiko también escribía para aclarar una información que se había dado de ellos anteriormente: “Maite ya no gestiona las cuentas de Sofía”, decía en referencia a la economía de su pareja.