Telecinco presenta el 'Babylon Show' de Latre, que se reencuentra con Sardà: “Quiero vivir lo que vivía en Crónicas”

Telecinco quiere pelear contra El Hormiguero de Antena 3, y también hacer frente al nuevo programa de David Broncano en La 1 de TVE, y lo hará con Babylon Show, su nuevo formato para el access y primer tramo del prime time que presentará Carlos Latre. La cadena de Mediaset ha querido adelantarse a sus rivales y lo ha presentado este miércoles 21 de agosto en una convocatoria a la que ha acudido verTele, y en la que ha anunciado su fecha de estreno: el lunes 26 de agosto.

La nueva apuesta de la cadena para cada noche se emitirá de lunes a viernes a las 21:50 horas. Es una novedad, puesto que los programas de access suelen ser de lunes a jueves, y también porque supondrá retrasar el inicio de De Viernes en esa última noche.

En su presentación, Telecinco explica Babylon Show como “un vibrante espectáculo inspirado en la histórica y legendaria civilización babilónica, en el que las grandes figuras y la actualidad compartirán protagonismo junto a un amplio elenco de 'babylonios'”. Y aunque ya había adelantado colaboradores, ahora ha desvelado a todos y presentado sus perfiles: Marta Torné, Josie, Xavier Sardà, Paula Púa, Raúl Maro, Rafa Maza, Borja Sedano, Leonor Lavado, Yolanda Ramos, Aldo Comas, Esperanza Gracia, Carla Pulpón, Palo Capilla, María Valero y Walter Capdevila.

De entre los nombres destaca especialmente el de Xavier Sardà, lo que supondrá el reencuentro de Carlos Latre con su gran “descubridor” e impulsor en Crónicas Marcianas más de 25 años después. Habrá que ver si Sardà participa mucho, ya que su labor en el programa será ser “el consigliere”, y la definen así: “El 'padre' profesional de Carlos Latre llevará a cabo la labor de consigliere en momentos puntuales del espacio, haciendo uso de la máxima confianza existente entre ambos para aportar sus valoraciones y opiniones personales sobre todo lo que suceda en el show”.

Entre los otros nombres de colaboradores también pueden destacarse los de Marta Torné, Josie, Leonor Lavado (también imitadora), Yolanda Ramos, Esperanza Gracia o Carla Pulpón (que dio vida a Mapi en el programa de TVE). La cadena lo presenta como un “amplio y singular plantel de colaboradores”, y promete que Babylon Show se basará en el humor “a través de los 'mil y un personajes' que irrumpirán en el espectáculo con divertidos sketches gracias al extraordinario talento para la imitación de Carlos Latre y de varios sus colaboradores especializados”.

El primer invitado en experimentarlo, como ya había anunciado la cadena, será Luis de la Fuente, el seleccionador nacional de fútbol. Sobre él, como de cada invitado, Latre y sus colaboradores también “revelarán en cada entrega curiosidades y facetas desconocidas de sus vidas y trayectorias”, adelanta Telecinco.

“No es un programa de TV, es un ambiente”

Jaime Guerra, director de Contenidos de Mediaset, ha explicado: “Lo que pretendemos es encontrar un lugar donde todo pueda ocurrir”, avanzando que quieren “tratar la actualidad desde un punto de vista distinto” y que contarán con “grandes invitados” de todos los sectores que serán entrevistados por Latre, al que ha definido como “el gran showman de la televisión”.

En respuesta a los periodistas, que han preguntado por qué Telecinco quiere apostar ahora por un programa propio para una franja tan complicada como el access, Guerra ha reconocido que tenían “una cuenta pendiente con el access, donde hasta ahora emitíamos realities principalmente”, y ha valorado la competencia: “Es bueno para la industria que haya un programa de estas características. La competencia también nos pone las pilas para hacer algo mejor”.

La competencia también nos pone las pilas para hacer algo mejor Jaime Guerra

Yolanda Marcos, productora ejecutiva de Bigboom Producciones que se encarga del formato, ha deseado que Babylon Show sea “un antes y un después”, confiando en Carlos Latre como maestro de ceremonias y aclarando que “no va a abandonar su faceta de imitador”. Ha sido ella la que ha detallado los cuatro pilares fundamentales del nuevo show: invitados, actualidad, humor y la alegría-optimismo-positividad. “Vamos a intentar que el día acabe de la mejor manera posible”, ha anticipado, avanzando que en el programa “todo será posible” siempre buscando el humor: “Que viva la locura y viva el show”, ha zanjado.

Su compañera Sandra García-Sanjuan ha mostrado su ilusión por el proyecto y avanzado que pueden “sorprender y hacer algo muy potente”. La productora ha incidido más en los invitados, señalando que quieren que “sean referentes” y tienen la intención con ellos de “inspirar y sacar la mejor versión de la gente. Queremos que dejen su poso cada día”. Para resumir el espíritu de Babylon Show, ha ejemplificado: “Queremos recuperar esos niños que llevamos dentro. Recuperar esa diversión y que este programa sea adictivo por ser muy familiar y amable. La gente se va a ir a dormir feliz. Va a transformar nuestra sociedad, fijaos lo que os digo”, ha concluido.

“Somos apolíticos, arreligiosos y lo tomamos todo con distancia”

El gran protagonista, Carlos Latre, ha preferido ser más cauto a nivel personal, explicando: “No lo tomo como una responsabilidad porque después de 25 años, como decía el maestro Mainat, sólo hacemos televisión. Entre las preocupaciones del CIS no está si un programa es mejor o peor”. Pero sí se ha mostrado muy ilusionado con el nuevo proyecto: “Babylon no es un programa de TV, es un ambiente. Cada noche va a abrir la puerta de Istar para recibir grandes invitados, grandes positivadores”, ha dicho refiriéndose a una de las grandes puertas que daban acceso al templo de Babilonia.

Preguntado por si el plató cambiará, ha avanzado: “Este plató es muy polivalente. Ahora no hay mesa, pero la habrá. En un programa como Babylon, el plató tiene que ser vivo”. Y ha querido poner distancia con temas que generen diferencias: “Somos apolíticos, arreligiosos y lo tomamos todo con distancia y siempre con sentido del humor. Nuestra vocación es que el público diga: 'Qué ha pasado hoy y cómo lo van a tratar estos locos'”, ha afirmado.

Esto no significa que no puedan acudir políticos como invitados. Pero Latre ha explicado: “Me interesa que al programa vengan personas, no políticos. Vendrán políticos porque son personas interesantes, pero me gustaría que los personajes vengan a Babylon, no que Babylon gire en torno a un personaje. Lo políticos, como todos los que son actualidad, serán bienvenidos, pero queremos que vengan a jugar y a disfrutar. Que les quitemos un poco la careta y el vestido de políticos, como también intentaremos con deportistas y artistas, para conseguir lo que el público requiere, que es conocer cómo es la persona que hay detrás del personaje”.

Veo en los programas una preocupación por los influencers y lo trending. Nosotros queremos ser mainstream Carlos Latre

Entre sus alicientes, ha explicado que es un programa “que recupera los grandes platós” y que “va a recibir grandes locuras”. También ha defendido su nombre, Babylon, asegurando que es “perfecto porque era la combinación del buen rollo y la positividad”. De hecho, ha querido encajarlo en su contexto: “En un momento de crispación y polarización, queremos aportar alegría y positividad. Queremos ser como la aldea de Astérix y Obélix, un pequeño reducto que ponga mucha alegría”.

Para ello, ha señalado dos referentes: “Queremos recuperar el espíritu de Chicho y Sardà, que descubrieron a tanta gente nueva y talentosa. Creo que faltaba eso en televisión”, incidiendo: “Necesitamos sacar talento no formateado. Yo soy hijo de la locura y quiero que esté programa sea muy loco”. También se ha acordado de la importancia que tendrá el público: “Queremos recuperar el espíritu de que el público juegue un papel importante, que grite, ría, baile...”, incluso la música: “Edu del Val pondrá la banda sonora del programa. La música es muy importante en Babylon y él nos va a envolver a ella”, y señalado la importancia del guion: “Tenemos un equipo de guion espectacular, pero también muy polivalente. La mejor improvisación sale de una buena base de guion”.

El presentador ha realizado también una clara declaración de intenciones: “Desde hace mucho tiempo solo veo en los programas una preocupación por los influencers y lo trending. Nosotros queremos ser mainstream”. Lo intentarán, como él mismo ha avanzado, con “la positividad y el buen rollo por bandera”, algo que para él les hará destacar de nuevo según el momento que vivimos: “Vivimos en una sociedad nada positiva, y creemos que es importante mandar mensajes positivos. Ver que somos más como sociedad española”.

“Quiero vivir lo que vivía en Crónicas”

Al hablar de sus colaboradores, no ha podido evitar referirse a Xavier Sardà, del que ha avanzado: “Va a ser como los abuelos de los Muppets, como el señor Casamajor, que ha dicho que quiere estar aquí. Va a estar siempre con el micrófono abierto al lado de Edu y va a decir lo que quiera. Es mi padre televisivo, tiene el sentido que esté aquí”.

El presentador se ha referido a Crónicas Marcianas para reconocer que quiere parte de ese espíritu: “Yo quiero vivir lo que vivía en Crónicas y otros grandes formatos: sabemos lo que vamos a hacer, pero no cómo. Tener libertad, como la que Sardà nos daba a Boris, a mí y a los que estábamos ahí”. Y ha terminado con un aviso a los agoreros: “Es un programa de largo recorrido y de mucho talento emergente”.

Algunos de los colaboradores también han estado presentes en la rueda, y han tenido protagonismo. Aldo Comas ha bromeado: “Hay algo en el arte que nos conecta a todos. No hago un personaje, soy el personaje. Voy a hacer obras de arte radicales. El objetivo es que no nos cierren el programa a la primera semana, pero estar ahí al límite”. A ese respecto, Carlos Latre ha valorado: “La TV y la sociedad están maniatadas por el bienquedismo y el miedo a decir lo que uno piensa. Con Aldo queremos recuperar esa libertad televisiva”.

Por su parte, Marta Torné ha reconocido: “No pensé que iba a hacer otra vez la tele que propone Latre, que es la que yo hacía con Jordi. Esa tele de no saber qué va a ocurrir. Es de agradecer que hoy se hagan esas apuestas. Nos merecemos un programa así, fresco, divertido y nuevo. Es un programa transversal con la competencia que hay, que es difícil”.

Sobre sus palabras, Latre ha insistido: “Vamos a crear una comunidad de positividad y vamos a ayudar a mucha gente que no lo dice, pero lo necesita. Babylon tiene que ser ese chute de energía, que creo que es necesario”. El presentador ha querido incidir: “Este programa lo vestimos de luz y color, pero lo más importante en la televisión es la verdad, y queremos ser verdad”. También ha querido reconocer que homenajea a dos de sus referentes: “En medio del programa habrá personajes y demás. Es un homenaje a mis queridos Mainat y Toni Cruz con La Trinca”.

Así va a ser 'Babylon Show' en Telecinco

En su nota de presentación, Mediaset define Babylon Show como “el lugar en el que todo puede pasar. Un gran espectáculo vibrante, optimista y sorprendente en el que el sentido del humor tiene todo el sentido y en el que la actualidad y sus grandes protagonistas convivirán en un ambiente inspirado en la legendaria cultura y civilización babilónica de la antigua Mesopotamia”.

El formato está producido por Mediaset España en colaboración con Bigboom Producciones Audiovisuales. “Babylon Show contará en cada entrega con la presencia en plató de grandes invitados de todos los ámbitos y llevará a cabo un divertido análisis de la actualidad de la mano de los 'mil y un personajes' que se adentrarán en el universo 'babylon'. ¿Cómo lo lograrán? A través del extraordinario y contrastado talento para la imitación de Carlos Latre y el de varios de los integrantes de su amplio y singular elenco de colaboradores”, define la nota.

Quién es quién en 'Babylon Show': sus 16 colaboradores

La presentación del programa ha servido para que Telecinco no sólo ponga nombres a los 16 colaboradores de Babylon Show, sino también para que explique sus perfiles y qué hará cada uno de ellos en el programa. Así lo recogemos en esta otra noticia, de Xavier Sardà a Esperanza Gracia, pasando por Yolanda Ramos o Marta Torné, y la apuesta en general por rostros nuevos y frescos.