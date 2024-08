El fenómeno Juan Gómez-Jurado salta al abierto con el estreno de 'Cicatriz' en TVE, adelantándose a Prime Video

TVE ha decidido no esperar al arranque de la próxima temporada y estrenar en pleno agosto Cicatriz, nueva serie que adapta la novela homónima de Juan Gómez-Jurado. Un lanzamiento que supone el salto del exitoso escritor español a la televisión en abierto a través de una historia que amplía el universo de Reina Roja, bestseller que supuso el primer proyecto audiovisual de una de sus obras literarias gracias a la adaptación impulsada por Amazon Prime Video. La plataforma de pago, como recogimos, también está detrás de Cicatriz, que verá primero la luz en la cadena pública.

La 1 se adelanta así al gigante del streaming estrenando este miércoles 21 de agosto, a las 22:45 horas de la noche, una serie que tiene a Milena Radulovic (Besa, Superdeep) y a Juanlu González (La caza. Guadiana, La otra mirada) como principales protagonistas. La actriz da vida a Irina, una enigmática mujer con una misteriosa cicatriz que cruza su cara y con una tragedia en su infancia por la que decide trazar un plan de venganza. El actor interpreta a Simón, un informático capaz de desentrañar los algoritmos más complejos, pero con nulas habilidades sociales. Ambos se conocen a través de Internet y Simón cae fulminantemente enamorado de Irina, viéndose atrapado, como profundizaremos a continuación, en un complejo y peligroso mundo en el que jamás se hubiera imaginado.

A ellos se les suman Luis Fernández (Los Protegidos, Servir y proteger), que interpreta a Tomás, mejor amigo y socio de Simón, y Julen Serrano, que hace de su hermano Arturo. También el actor serbio Stefan Kapicic (Deadpool, Better call Saul) metiéndose en la piel de Boris, uno de los capos más respetados de la mafia rusa en España; y Mladen Sovilj, reputado actor en los Balcanes, que es Vanya, un criminal vocacional y mano derecha de Boris. Además, Goran Susljik, cineasta, actor y productor serbio; interpreta a El Afgano, personaje clave en el pasado, presente y futuro de Irina.

Un grupo de actores que ponen rostro a los personajes de la conocida novela de Juan Gómez-Jurado, escritor que, al contrario de lo que ocurrió en Reina Roja, esta vez no ha estado involucrado de forma directa en la puesta en marcha de esta nueva serie que contará con 8 capítulos de 50 minutos de duración. Eso sí, este proyecto parece ser fruto del acuerdo que el autor firmó con Prime Video en 2021 para el desarrollo exclusivo de series y películas, que lo coloca como uno de los grandes 'cerebros' de la compañía en el ámbito de la ficción internacional en habla hispana.

El filón audiovisual de Juan Gómez-Jurado

En abril de 2021, Amazon Prime Video selló un contrato de exclusividad con Juan Gómez-Jurado para el desarrollo de contenido audiovisual en español. La plataforma vio un filón en las novelas del madrileño, con la exitosa trilogía de Reina Roja como el gran tesoro de su obra literaria. Y es que el primer libro de la saga, de idéntico nombre, se convirtió hace poco más de un año en el thriller en castellano más vendido de la historia. El autor se ha erigido en los últimos años como un gran fenómeno de ventas, con más de 10 millones de ejemplares vendidos con su trilogía sobre el personaje de Antonia Scott (compuesta por la mencionada Reina Roja y sus secuelas Loba Negra y Rey Blanco).

Sin embargo, su bibliografía cuenta con otros títulos, como Espía de Dios (2006), su primera novela, a la que siguieron Contrato con Dios (2007) y El emblema del traidor (2008). También libros que acabaron siendo reconocidos como 'bestsellers', y en los que Gómez-Jurado también demuestra su maestría para combinar el suspense con la acción y el thriller psicológico, como La Leyenda del ladrón (2012), El paciente (2014) o Cicatriz (2015). Este último, que amplía el imaginario de Reina Roja con otros personajes ajenos a los de la novela matriz, también fue tocado por la varita de Prime Video (y TVE), decidiéndose a apostar por su adaptación.

Este megacontrato con Juan Gómez Jurado era el segundo acuerdo de este tipo que Amazon firma en Europa tras el que cerró con el alemán Sebastian Fitzek. Una alianza que colocaba al autor español junto a otras figuras internacionales como Phoebe Waller Bridge (Fleabag), Rachel Brosnahan (The Marvellous Mrs. Maisel), Donald Glover (Mr. & Ms. Smith) y Neil Gaiman (Good Omens), entre otros grandes nombres con los que la plataforma de streaming trabaja para el desarrollo de su ficción original.

“Me siento increíblemente afortunado”, decía el madrileño en una nota compartida por la plataforma, en la que añadía que “para mí es un honor poder construir juntos historias que lleguen a millones de hogares en todo el mundo”. “Desde que era un niño que merendaba pan con chocolate mientras veía El Equipo A o leía a Julio Verne, me he estado preparando para esto. Es un sueño hecho realidad”, sentenciaba Gómez Jurado, que, cabe destacar (y explicar por qué), no ha formado parte directa del desarrollo audiovisual de Cicatriz.

¿Por qué Gómez-Jurado no participa activamente en 'Cicatriz'?

En el plano técnico, Cicatriz cuenta con la dirección de Miguel Ángel Vivas, Manuel Carballo y Alejandro Bazzano. El equipo de guion está formado por Fernando Sancristóbal, Pablo Roa, Verónica Marza, Laura Belloso, Fran Carballal, Ramón Tarrés y Pablo Manchado, mientras que la producción ejecutiva corre a cargo de César Benítez, Emilio Amaré, Emilio A. Pina, Álvaro Benítez, Fernando Sancristóbal, Esther Agraso, Fidela Navarro, Benjamín Salinas y María García-Castrillón

Como vemos, el nombre de Juan Gómez Jurado no figura en los créditos de la ficción, algo que sí ocurrió en Reina Roja, donde el autor ejerció como consultor y supervisor de los guiones de la serie. El propio escritor, que ahora solo figura como autor de la idea original, explicaba recientemente los motivos: “Me enteré por Instagram de que ha terminado el rodaje porque sigo su cuenta. Es un proyecto en el que no estoy involucrado; no puedes estar en todos lados al mismo tiempo. Pero tengo muchas ganas de verlo porque les tengo mucho cariño a Simon e Irina. Seguro que sale algo bueno. Miguel Ángel Vivas es un gran director y los actores que han escogido también. Estoy deseando verla”, decía en declaraciones a Fotogramas, donde alegaba razones de agenda.

“Bastante tengo con pasear al perro, cuidar de mi tía y escribir. De hecho, Reina Roja, a pesar de que le hemos dedicado muchísimas horas, y días, y años, era una cosa que entraba y salía de mi vida. Si me llego a meter en Cicatriz también, que lo hicieron como hipercompacto como se suelen hacer casi todas las series en España, hubiera tenido que desaparecer. No podía ser. Aparte que, de verdad, tampoco tengo tantas cosas que aportar. En Reina Roja sí porque es la obra de mi vida, pero yo no soy una persona del audiovisual. No tengo esos conocimientos”, sentenciaba el novelista, quien, a pesar de todo, no ha parado de promocionar esta nueva serie a través de sus redes sociales.

Cicatriz es una coproducción de Cicatriz AIE y Dopamine, que cuenta con la participación en la producción ejecutiva de Plano a Plano, en colaboración con Asacha Media Group y Adrenalin, en asociación con RTVE, Prime Video España, Telekom Srbija, Canal+ y RTL.

Así es la historia de 'Cicatriz'

Amor, traición y venganza son los ingredientes principales de Cicatriz. La serie (basada en el libro) narra la historia de Simón, un genio informático con fobia social que está al borde de la quiebra, junto a su inseparable amigo y abogado Tomás. Este joven, que también cuida a su hermano Arturo, ha creado una notación llamada LISA que puede adivinar el estado de ánimo de las personas y resolver sus problemas. A pesar de despertar un gran interés en un multimillonario, la prueba falla, pero obtiene una segunda oportunidad con una fecha límite.

Paralelamente, Simón se enamora de una joven ucraniana, llamada Irina, a la que conoce a través de una web de citas. Pese a la negatividad de Tomás, que sospecha que la chica está con su amigo por interés, Simón confía ciegamente en ella. Por su parte, Irina sobrevivió a una tragedia en Ucrania, donde perdió a su familia cuando apenas era una niña. Desde entonces, su vida se centra en la venganza y, para ello, emprende un viaje desde su país atravesando los Balcanes con un destino final en mente: España. Su objetivo primordial es vengarse de la mafia rusa que opera en Bilbao y que fue la responsable de la muerte de sus padres y la desaparición de su única hermana.

Sinopsis del primer capítulo de 'Cicatriz'

Hoy es el día más importante en la vida de Simón. Junto con su socio y mejor amigo Tomás, se dirigen a las oficinas de Jakub Sanders, el CEO de una gigante tecnológica para venderle el algoritmo en el que llevan trabajando años. Si tienen éxito, serán millonarios. Si fracasan, entrarán en quiebra y Simón ni siquiera podrá hacerse cargo de Arturo, su hermano con Síndrome de Down.

El día más importante en la vida de Irina fue hace 15 años en una pequeña localidad rural ucraniana. Unos hombres entraron en su casa, mataron a sus padres y secuestraron a su hermana para venderla en España como prostituta. Lleva desde ese día preparando su venganza y hoy, ha conseguido el penúltimo paso. Tras meses hablando con un hombre desesperado por una aplicación de contactos llamado Simón, por fin le ha dicho lo que estaba esperando: “¿Por qué no te vienes conmigo a Bilbao?”

'Cicatriz' amplía el universo de 'Reina Roja'

A pesar de haber sido un proyecto impulsado 'de tapadillo', Cicatriz llega ya a TVE, primera ventana en abierto en la que se verá la serie antes de su segura inclusión en el catálogo de Amazon Prime Video. Y lo hace para ampliar las fronteras de la franquicia Reina Roja a través de un argumento del mismo universo pero paralelo a la trama centrada en las aventuras de Antonia Scott y Jon Gutiérrez, encarnados en la pequeña pantalla por Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian.

Y es que la historia que implica a los protagonistas principales de la saga Reina Roja, que Amazon Prime Video anunció desde el primer momento como la gran serie española de la plataforma, tendrá su continuación en una segunda temporada. Esta adaptará el segundo tomo de la trilogía, el cual lleva por título Loba Negra. En marzo de este 2024, apenas unas semanas después del estreno de la ficción, Amazon Prime Video anunciaba la renovación de Reina Roja por una nueva tanda de capítulos.

Una decisión que llegaba después de que el gigante audiovisual diese por buenos los datos de consumo de la serie en todo el mundo, a pesar de que la producción no contó con una gran acogida por parte de los lectores del libro y de la prensa especializada. Precisamente, en verTele explicábamos que se trataba de una buena adaptación que, sin embargo, no lograba elevar el fenómeno que sí ha sido su formato literario.