TVE promociona al fin el nuevo programa de Broncano en La 1, con Jorge Ponce 'colándose' en 'El Tiempo'

TVE lanzó este lunes 19 de agosto una nueva promo de la llegada de David Broncano y el equipo de La Resistencia a las noches de La 1. Un mes después de la primera -y breve- 'aparición' del presentador en la pública durante la final de la Eurocopa, la cadena ha emitido un anuncio en el que anticipan el inminente desembarco del cómico, eso sí, sin aún desvelar ni el título, ni detalles concretos del programa con el que competirá contra El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3 y el Babylon Show de Carlos Latre en Telecinco.

Tras la emisión de la segunda edición de El Telediario, y antes del arranque de la nueva entrega del Grand Prix, La 1 ofreció una promo en la que Jorge Ponce, habitual colaborador de La Resistencia, se 'colaba' en la sección de El Tiempo de TVE dispuesto a dar el supuesto parte meteorológico de nuestro país.

“Buenas tardes, repasamos un tiempo diverso en nuestra península. En algunas zonas del interior el tiempo parece que no pasa, con días de hasta 37 horas, que ya no sabes qué hacer con tu vida”, empieza diciendo el humorista en la pieza, añadiendo en tono jocoso que “en otros puntos del levante, el finde te lo comes en la cola del after”.

Ponce destaca entonces la llegada de “un frente que vemos ahí, irregular, también sobrevalorado”. En ese momento, aparecía la cara de David Broncano sobrevolando el mapa de España, lo que provocó nuevos chascarrillos por parte de su compañero. “Va a pasar sobre toda la península con ilusión, con aceite de oliva y un corte de pelo de futbolista de tercera división”, sentenció dando fin al avance.

La promo, que ha llegado después de varias semanas en las que TVE ha sido cuestionada, como desgranamos en este análisis, por desaprovechar las grandes audiencias que dieron a La 1 los Juegos Olímpicos de París 2024 para promocionar las bazas de su nueva temporada (con el nuevo programa de Broncano como principal atractivo dentro de su programación), ha generado aún más incertidumbre entre los espectadores.

Por un lado, por el cariz 'improvisado' del sketch, algo que realmente va en sintonía con el tono de humor que ha caracterizado a La Resistencia durante su etapa en Movistar Plus+. Por otro, por la falta de información sobre el nuevo formato, del que, a pocas semanas para su estreno, aún se desconoce su nombre, su línea gráfica, su temática, sus contenidos o sus colaboradores. Una estrategia contraria a la que está empleando la competencia, con un aluvión de promos en las cadenas privadas sobre las bazas con las que lucharán la próxima temporada.