TVE despierta de su exitoso sueño olímpico preparada para volver a su realidad

Tras 16 días de competición desde su apertura el pasado viernes 26 de julio, los Juegos Olímpicos de París 2024 llegan a su fin este domingo 11 de agosto. Y con él concluye el verano en el que TVE ha vivido un sueño de audiencias.

La 1 llevaba sin ser la cadena más vista de España desde febrero de 2012, cuando lideró las audiencias con un 14.1%. Era una época en la que seguía compitiendo por la primera posición, y de hecho enlazó seis meses consecutivos de dominio entre septiembre de 2011 y febrero de 2012. Pero desde entonces, no había vuelto a liderar hasta este mes de junio. 147 meses después, lo que equivale a 12 años y tres meses más tarde, la cadena pública volvió a ser la más vista de España gracias principalmente a la Eurocopa.

Lo mismo ocurrió en el mes de julio, en el que La 1 también lideró gracias a la fase final de la Eurocopa que ganó la selección española, sumado al impulso matinal de los Sanfermines, al de sobremesa con el Tour de Francia, y la primera parte de los JJ. OO.. Sin bajarse de su sueño deportivo, la cadena de TVE enlazaba dos meses de liderazgo consecutivos por primera vez desde enero y febrero de 2012, y logró su mejor dato mensual desde diciembre de 2011.

El mes de agosto tendrá dos partes claramente diferenciadas: con Juegos Olímpicos, y sin Juegos Olímpicos. En la primera, La 1 de TVE ha mantenido su fructífera apuesta en toda su parrilla por París 2024, que le ha permitido dominar especialmente la mañana y la tarde, con impulsos puntuales en la noche. Hasta este viernes día 9, la cadena lidera el mes con un promedio del 16.1%, lo que le da una ventaja de 5,6 puntos respecto a Antena 3 en segunda posición, que veremos si es suficiente para mantener su liderazgo al final de agosto.

Como era de esperar, la aportación de los Juegos Olímpicos no ha sido tan abismal como la de la Eurocopa, que reúne audiencias mucho más millonarias. Aún así, según datos facilitados por la Consultora Barlovento Comunicación a verTele, las emisiones olímpicas han supuesto cerca de 3,6 puntos a la media de La 1, lo que se traduce en torno al 29% de su cifra total. Se mantiene así en datos muy alejados a los que la cadena promedió en los primeros cinco meses del año (10.4%, 9.8%, 9.2%, 9.1% y 9.1%) sin tener su nube deportiva.

Aplausos a su retransmisión de continuidad y con los españoles

Aunque los derechos televisivos de los JJ. OO. de París 2024 son propiedad de Warner Bros. Discovery, que como hemos analizado ha aprobado con nota el experimento a través de su plataforma Max, RTVE ofrece 400 horas de las 3.600 totales de la competición porque el Comité Olímpico Internacional (COI) obliga a que una parte se emita en abierto, y la corporación pública alcanzó un acuerdo con el gigante estadounidense que articula su estrategia en torno a Eurosport.

Por parte de RTVE, la cadena pública también ha puesto toda la carne en el asador con una cobertura por todo lo alto que el público ha sabido valorar y que se ha traducido en grandes audiencias. Con menos recursos, al tener muchas menos horas de retransmisión, la corporación ha sabido citar a los espectadores en una retransmisión de mayor continuidad centrada en los deportistas españoles, pero también en las finales y grandes momentos de la cita olímpica.

La cadena pública ha articulado y dirigido cada día de competiciones desde sus platós, lo que ha servido para que brillen parejas como Fe López y Ernest Riveras, así como Roi Groba junto al polifacético Alberto Freile, al que poco antes habíamos podido ver como enviado especial desde Jerusalén en varias ocasiones, y que ha cambiado la información general por los deportes demostrando ser un 'todoterreno'. También han ampliado el tiempo de sus Deportes en los Telediarios, con Ana Ibañez y Marcos López desde el espectacular set de la cadena en la plaza de Trocadero de París, y cada noche Arsenio Cañada ha ejercido como “resumen” de las jornadas.

Todos ellos han sido los encargados de ir conectando con un amplio equipo de reporteros (Paula Murillo, Nico de Vicente, María Relaño, Roberto Quintana, Josué Elena...), que han conseguido entrevistas con todos los representantes españoles; así como con las pruebas en directo. En ellas, el amplio equipo de narradores y comentaristas ha vuelto a brillar, por citar ejemplos con Julia Luna y Javier Soriano en natación, Paco Caro y Alberto Urdiales en balonmano, Eva Aguilera y Rafa Martínez en gimnasia, Arseni Pérez y Vivi Ruano en tenis, o Lourdes García Campos, Jesús España y Roberto Quintana en atletismo, entre muchos otros. Y sólo pequeños cambios de programación por la actualidad, en realidad lógicos en un evento con tantos puntos de atención, han generado alguna crítica a la cobertura.

¡¡El nuevo REY de la natación mundial!!



Que alguien le ponga adjetivos a lo que acaba de hacer Leon Marchand en el 200 m mariposa porque a nosotros se nos han acabado



Opositando al rey de los Juegos#París2024 #ParísRTVE31j pic.twitter.com/UwoIpLIOFp — Teledeporte (@teledeporte) July 31, 2024

El despliegue de TVE se ha dejado notar también en La 2 y en Teledeporte, y ha permitido uno de los grandes objetivos de la corporación para esta cita olímpica: impulsar a su plataforma RTVE Play. Aunque de forma menos completa e intuitiva que Max, la plataforma gratuita y pública ha sabido ofrecer en directo todas las competiciones que TVE iba emitiendo, facilitar “a la carta” sus repeticiones, y recopilar todas las entrevistas. Incluso, tras la petición popular, han incluido una sección para el Diario de un paseante de Carlos del amor, con una mirada diferente a la cita olímpica en París.

En definitiva, TVE ha triunfado con su retransmisión de los Juegos Olímpicos. Lo han demostrado sobre todo las audiencias, pero también la continuidad que ha conseguido pasando de una prueba a otra, y la recepción del público con alabanzas y viralización de muchas de sus narraciones y entrevistas. Esto último, a pesar de la estrategia seguida en redes, en la que “cortan” demasiado sus vídeos dejándolos en unos pocos segundos, lo que no permitía disfrutar de esos momentos y ha provocado que se hayan viralizado otros vídeos más amplios que han subido usuarios de las redes sociales.

🔥 Solo son dos amigos poniendo patas arriba la marcha mundial.



¡María Pérez (@garciaperezmari) y Álvaro Martín (@Alvaroatletismo) son 𝘾𝘼𝙈𝙋𝙀𝙊𝙉𝙀𝙎 𝙊𝙇𝙄́𝙈𝙋𝙄𝘾𝙊𝙎 𝘿𝙀𝙇 𝙍𝙀𝙇𝙀𝙑𝙊 𝙈𝙄𝙓𝙏𝙊 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙍𝘾𝙃𝘼 #ParisRTVE7a #Paris2024 #JuegosOlimpicos pic.twitter.com/jcxXTLpCkY — Teledeporte (@teledeporte) August 7, 2024

Vuelta a la normalidad sin Eurocopa ni JJ. OO.

Desde este mismo lunes 12 de agosto, los Juegos Olímpicos quedan atrás y TVE tiene que pensar ya en su futuro, marcado por el inicio de la nueva temporada televisiva en septiembre. Especialmente en La 1, su cadena principal y que ha sido la gran beneficiada por la cita olímpica.

Las tres semanas que restan de agosto se convertirán en una carrera contrarreloj para mantenerse como líder y así enlazar tres meses consecutivos como primera opción. La diferencia con Antena 3 parece suficiente para lograrlo, teniendo además en cuenta que el canal de Atresmedia no tiene necesidad de apretar en verano y está con una programación menos competitiva típica de estas fechas. Es Telecinco la que espera tomar aire, como ha reconocido Jorge Javier Vázquez al hacer su primer balance de El diario de Jorge.

En cualquier caso, TVE ya anunció que vuelve a emitir La hora de La 1 y Mañaneros por la mañana; La Promesa, La Moderna, El Cazador y Aquí la Tierra por la tarde; y fijan 4 Estrellas, que ha ido apareciendo y desapareciendo estos días según los Juegos. Es decir, que desde este lunes día 12 recupera ya su programación habitual.

Aunque desde verTele ya opinamos y analizamos que este espejismo no debería marcar la estrategia de TVE, porque se basa en fortísimas inversiones en derechos deportivos que garantizan audiencias pero no sirven para construir una parrilla diaria fuerte, la cadena pública tampoco debe ocultar ni lamentarse por su éxito de audiencias. En lugar de eso, debería haber aprovechado para promocionar mucho más el trabajo de programación que sí tiene ya hecho para su nueva temporada, resultando extraño que no hayan empleado este tiempo para que sus espectadores tengan ganas de recibir a Broncano, o conozcan más su nueva apuesta diaria El gran premio de la cocina.

Los Juegos Olímpicos son el escaparate ideal para que el público sepa cómo será La 1 desde septiembre con su nueva temporada, algo que TVE ya ha apuntalado a base de renovaciones y aprobaciones: La Hora de La 1, Mañaneros con Adela González y previsiblemente El gran premio de la cocina por la mañana; La Promesa, El Cazador, Aquí la Tierra y el futuro relevo de La Moderna por Valle Salvaje por la tarde (además de La Vuelta ciclista a España); y la nueva Resistencia de David Broncano en el access. Y para su prime time, bazas confirmadas como 59 Segundos, La Ruta Morancos, su nuevo talent show de copla, José Mota Live Show, Bake Off, o renovaciones como MasterChef y su edición Celebrity. También han dejado ver un poco tarde series como Las Abogadas y Cicatriz, listas para el asalto a su horario estelar.

La 1 empieza desde este lunes a vivir su verdadera realidad, alejada del sueño deportivo en la que se ha encontrado prácticamente tres meses.