La 1 de TVE (14.6%) lidera julio por segundo mes seguido en su cielo deportivo de Eurocopa y JJ. OO.

La 1 de TVE (14.6%) vuelve a gozar de su verano más deportivo y es la cadena más vista de España por segundo mes consecutivo. La pública lidera julio gracias a la fase definitiva de la Eurocopa y al inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, además de los Sanfermines y el Tour de Francia. El canal logra su mejor dato mensual desde diciembre de 2011, y se dispara 1,9 puntos respecto a junio y 4,7 puntos al comparar con julio de 2023. De hecho, no enlazaba dos meses consecutivos de liderazgo desde enero y febrero de 2012, la última vez que fue la más vista hasta ahora.

Su estrategia de apostar por los grandes eventos deportivos, pese a los desembolsos económicos en derechos que supone, vuelve a darle un enorme impulso a sus audiencias y le permite repetir liderazgo, aunque sea una circunstancia puntual. La final de la Eurocopa fue, como analizamos, la emisión más vista en TV desde julio de 2021 con 13,6 millones de espectadores y un 78.7% de cuota. Ese domingo, La 1 promedió un 35.2% en el total día. El aporte de los JJ.OO. está siendo más moderado, pero a cambio también más repartido durante todas sus franjas.

Desde el 11 de agosto, cuando acaban los Juegos Olímpicos, su parrilla regresará a la normalidad antes de iniciar la temporada en septiembre, para la que ya se prepara. De hecho, fuera del deporte este mes ha cosechado nuevos patinazos como Los Iglesias, hermanos a la obra o la tercera temporada de HIT, mientras Lazos de sangre sigue en cifras bajas. Sí que ha confirmado su buen tono el Grand Prix, pese a competir contra Supervivientes All Stars, logrando ser líder ya sin el reality.

Todas las demás cadenas no pueden competir con el poder de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Antena 3 (11.5%) vuelve ser segunda opción, cae nueve décimas respecto a junio, y 1,4 puntos al comparar con julio de 2023. Pese a todo, lo cierto es que es la que menos sufre gracias a su asentada parrilla diaria, a la que deja de aportar El Hormiguero por sus vacaciones, pero sigue teniendo en La ruleta de la suerte al programa más visto de la TV, y semanalmente Tu cara me suena ha vuelto a arrasar (19.9% de media), La Voz Kids no ha fallado la primera quincena, y ha aprovechado bien la saga Padre no hay más que uno. La cadena mantiene también su liderazgo en informativos (y ya son 55 meses seguidos) y sus series Sueños de libertad y Pecado original vuelven a ser las más vistas.

Para la cadena lo más importante es que Atresmedia sigue liderando por grupos por 15º mes consecutivo, pese al lógico impulso de RTVE gracias al subidón de La 1 con la Eurocopa y los JJ.OO., y también pese a tener un canal menos que Mediaset. De hecho, por grupos Atresmedia lidera en las tres principales franjas: mañana, sobremesa y tarde.

Para Telecinco (9.7%) es un mes agridulce. Negativo, porque sigue en tercera opción y sin alcanzar el doble dígito de cuota media, cediendo precisamente tres décimas respecto a junio. Pero positivo porque sí mejora casi medio punto respecto a julio de 2023. La cadena acertó al apostar por Supervivientes All Stars, cuyas galas le han regalado liderazgos nocturnos y animado el contenido de sus programas, y en menor medida el estreno de First Dates Hotel, aunque parece seguir una trayectoria descendente. Sin embargo, su parrilla también ha sucumbido a la omnipresencia de los Juegos Olímpicos, y el inicio de El diario de Jorge no ha sido muy destacado.

laSexta (5.4%), pese a bajar ocho décimas respecto a junio y 1,4 puntos respecto a julio de 2023, sigue ganando su particular competición contra Cuatro, y ya acumula 37 meses consecutivos. Destaca Aruser@s, que desde el día 15 está de vacaciones, pero vuelve a ser el único programa líder de su franja fuera de las tres cadenas principales.

Cuatro (4.8%) también cede tres décimas respecto a junio, y cuatro décimas respecto al mismo mes del año pasado. Sigue por debajo de laSexta, aunque sí celebra una mejora en su prime time que le lleva a mantenerse por encima de su rival por octavo mes consecutivo, destacando el rendimiento de Viajeros Cuatro y de Callejeros, además de películas como Logan, aunque sin conseguir que la ficción le funcione ni con La última luz ni con Alert: Unidad de personas desaparecidas.

AUDIENCIAS DEFINITIVAS JULIO 2024

La 1 : 14.6%

: 14.6% Antena 3 : 11.5%

: 11.5% Temáticas de pago : 9.8%

: 9.8% Telecinco : 9.7%

: 9.7% Autonómicas (FORTA) : 7.4%

: 7.4% laSexta : 5.4%

: 5.4% Cuatro : 4.8%

: 4.8% La 2 : 2.8%

: 2.8% Autonómicas privadas: 0.2%

RESUMEN AUDIENCIAS JULIO 2024

A continuación recogemos los datos principales de las audiencias del mes de julio de 2024 en la televisión española, gracias al informe elaborado por la consultora Barlovento Comunicación:

