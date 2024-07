Así ha funcionado 'Supervivientes All Stars', el 'salvavidas' de Telecinco que ha mantenido su audiencia a flote en verano

Supervivientes All Stars cierra este domingo 28 de julio su singular edición de leyendas con una gala final que, por primera vez en la historia del formato, se celebra desde Honduras. Un broche único a una versión del reality que ha sido diferente a todas en lo que a duración, dinámicas y motivación se refiere, pero que ha superado el examen de las audiencias con una nota muy parecida a la de la edición regular de la que tomó el relevo en Telecinco.

Con motivo del 20 aniversario del programa aventurero, y consciente de que Supervivientes es a día de hoy su marca más viva y rentable, la cadena de Mediaset se propuso a inicios de año salvar su verano de 2024 con una temporada especial del reality con la que devolver a sus estrellas al paraíso y ampliar durante unas cuantas semanas más ese gran rendimiento que a buen seguro iba a ofrecer su edición anual con famosos, en una estrategia que podía recordar a la tomada con El tiempo del descuento que extendió en 2020 GH VIP. Un 'experimento' que no ha terminado de brillar en cuanto a tramas, pero que en audiencias ha aprobado con suficiencia la misión encomendada.

Como ya analizamos hace unas semanas, sólo una minoría del grupo de concursantes de este All Stars se han tomado este regreso a Honduras con la motivación suficiente para repetir o igualar sus gestas del pasado. Sin embargo, ni esto ni la fuerte competencia de la Eurocopa en TVE han impedido que el formato haya mantenido enganchados al grueso de sus espectadores durante un mes de julio en el que han copado, y vertebrado, la parrilla de Telecinco.

No es para menos, pues la apuesta del canal era importante no sólo por el hecho de recuperar a una decena de ganadores y perfiles reconocibles de Supervivientes, sino también por encomendar a Jorge Javier Vázquez dos de sus tres galas semanales en un momento en el que vuelve a ser el rostro estrella del canal. De hecho, la final del All Stars la encadenará con el estreno, este lunes 29, de su nuevo programa de tarde El diario de Jorge, justo cuando acaba de oficializarse la renovación de su contrato de larga duración con Mediaset.

Con estos aspectos en cuenta, y con los datos de todas sus galas en la mano -a falta de la final de este domingo y del último Debate del próximo jueves-, analizamos cómo ha rendido esta edición exprés del reality en relación a la última temporada regular, y sin obviar su propio contexto televisivo.

Las audiencias de 'Supervivientes All Stars'

Como decíamos, tanto las galas de los jueves y los Tierra de Nadie conducidos por Jorge Javier Vázquez, como los debates de Conexión Honduras que ha presentado Sandra Barneda -todos con Laura Madrueño desde Honduras-, han cumplido las expectativas en audiencias rindiendo de manera muy similar a la última edición. Una linealidad que ha estado impulsada por emitirse con continuidad total, llegando a combinar el Debate final de Supervivientes 2024 con el estreno de Supervivientes All Stars en una misma noche, y que ha sido posible gracias a un 'truco' en audiencias del que también se ha beneficiado esta oferta veraniega.

Como ya analizamos en su momento, Telecinco ha vuelto a dividir las galas en dos partes (el Exprés de 22 a 23h, y el tramo principal de 23 a 1:50h) para elevar artificialmente su cuota de pantalla. Una práctica que no llevó a cabo en 2023 para respetar los cambios que Kantar había introducido el año anterior en su sistema de medición, pero que este año ha recuperado para presumir de más share, y en el All Stars para evitar verse afectado en mayor medida por la competencia con los partidos de la Eurocopa en La 1.

Son los datos de cuota y espectadores del tramo principal de las galas los que han servido para los análisis diarios de audiencias y los que aparecen recopilados a continuación. No obstante, cabía realizar este apunte para contextualizar cómo Supervivientes All Stars ha salido indemne en noches en las que La 1 ha llegado a congregar audiencias de un 60.3% de cuota y 9 millones de espectadores como el domingo 30 de junio, día en que se emitió también el primer Conexión Honduras de la edición.

· Las galas de los jueves

Así las cosas, y matizada esta cuestión, las siete galas principales de la edición de estrellas de Supervivientes han promediado en Telecinco un 18.9% de cuota y 1.310.000 espectadores, frente al 20.2% y 1.469.000 seguidores que promedió Supervivientes 2024 en dieciséis noches.

Es decir, a falta de computar el dato que registre la final de este domingo, el All Stars habría cedido apenas 1,3 puntos de share respecto a la última edición, gozando de la mitad de galas y emitiéndose en una época de menor consumo televisivo como es el verano.

Además, conviene recordar que el estreno tuvo lugar un 20 de junio, noche en la que los focos televisivos estaban dirigidos a La 1 con el España-Italia de la Eurocopa que firmó un 56.4% y 8.5 millones de espectadores, y que dejó a la cadena pública un gran arrastre de 27% y 3.507.000 en el postpartido que sí compitió directamente contra Supervivientes. La segunda gala también se emitió en noche de fútbol, en su caso con Suiza-Alemania (26% y 2.7 millones).

Gala 0 (jueves, 20/06/24): 17.6% y 1.381.000

Gala 1 (domingo, 23/06/2024): 17.6% y 1.225.000

Gala 2 (jueves, 27/06/2024): 18.6% y 1.314.000

Gala 3 (jueves, 4/07/2024): 19.6% y 1.392.000

Gala 4 (jueves, 11/07/2024): 20.1% y 1.378.000

Gala 5 (jueves, 18/07/2024): 18.3% y 1.218.000

Semifinal (jueves, 25/07/2024): 20.2% y 1.260.000 (récord)

MEDIA: 18.9% y 1.310.000* (a falta de la final)

· Galas principales de Supervivientes 2024: 20.2% y 1.469.000 de media

· 'Tierra de Nadie'

En lo que respecta a las galas de Tierra de Nadie, en esta edición de leyendas han contado con varias particularidades. La primera y más llamativa es que han pasado a estar presentadas por Jorge Javier (ante la indisponibilidad de Carlos Sobera por las grabaciones de First Dates Hotel), lo que las ha dotado de entidad de 'gala grande' o 'gala principal' del reality. De hecho, la quinta y última entrega en lunes fue en gran medida una 'gala de jueves', pues se vivió la última expulsión antes de la recta final.

El otro condicionante ha sido su fuerte competencia, primero con partidos de la Eurocopa en La 1 en las noches de sus dos primeras emisiones y después, con el duelo contra el Grand Prix propiciado por Telecinco con un llamativo cambio de programación que no salió bien a la primera, pero que mejoró en su segundo enfrentamiento. Además, el pasado 15 de julio tuvo un inesperado rival de altura: las celebraciones de la victoria de España que se alargaron en TVE y con las que sí tuvo que verse de frente, provocando su mínimo.

Con este 'pro' y estos 'contras', Tierra de Nadie ha superado con nota el examen de la audiencia promediando un 17% y 1.210.000 espectadores en sus cinco galas. Esto es apenas una décima menos de cuota que la media de Supervivientes 2024 en esta misma cita de los martes, que en su caso promedió un 17.1% y 1.252.000 en sus catorce galas.

Tierra de Nadie 1 (martes, 25/06/2024): 17.6% y 1.314.000

Tierra de Nadie 2 (martes, 2/07/2024): 17.2% y 1.243.000

Tierra de Nadie 3 (lunes, 8/07/2024): 16.5% y 1.187.000

Tierra de Nadie 4 (lunes, 15/07/2024): 15.3% y 1.058.000

Tierra de Nadie 5 (lunes, 22/07/2024): 18.4% y 1.247.000

MEDIA: 17% y 1.210.000

· Tierra de Nadie de Supervivientes 2024: 17.1% y 1.252.000

· 'Conexión Honduras'

Por último, en cuanto a Conexión Honduras, cierra Supervivientes All Stars con mejor promedio en cuota que los debates de Supervivientes 2024, aunque únicamente ha gozado de cuatro emisiones en prime time. Esto se debe a que el primer domingo de esta edición de estrellas contó como gala inaugural con Jorge Javier Vázquez y no fue hasta el 30 de junio, diez días después del arranque, cuando Sandra Barneda estrenó su espacio.

Ese debut de la presentadora, como decíamos, coincidió en la misma noche que el España-Georgia de octavos de final de la Eurocopa, con el que no coincidió de manera directa por el mencionado 'truco', pero sí le afectó por el fuerte arrastre en La 1. A partir de entonces creció de manera progresiva en audiencias hasta terminar con un promedio de 16.2% y 1.216.000 espectadores, frente al 16.1% y 1.396.000 de media de la última edición.

Conexión Honduras 1 (domingo, 30/06/2024): 15.2% y 1.170.000

Conexión Honduras 2 (domingo, 7/07/2024): 15.9% y 1.295.000

Conexión Honduras 3 (martes, 16/07/2024): 16.6% y 1.107.000

Conexión Honduras 4 (domingo, 21/07/2024): 17% y 1.293.000

MEDIA: 16.2% y 1.216.000

· Conexión Honduras de Supervivientes 2024: 16.1% y 1.396.000

Con estos datos, queda la conclusión de que Telecinco ha acertado alargando la vida de un Supervivientes que ha sido también su salvavidas en julio para no caer más en audiencias, tras vivir el peor mes de junio de su historia con los robinsones como única buena noticia.

La marca aventurera es la gran franquicia que bombea el corazón de Mediaset, a la espera de que La isla de las tentaciones y Gran Hermano consigan mantener a flote su prime time hasta el próximo viaje a Honduras, que será ya entrado 2025.