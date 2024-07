'Supervivientes All Stars' (15.2%) pierde el liderato ante La 1 por la Eurocopa, pero aguanta el tipo tras el partido de España

Supervivientes All Stars pierde el liderato de la noche dominical. ¿El culpable? El partido de España en la Eurocopa, que dispara a La 1 durante y después de su emisión. Los 90 minutos reglamentarios promedian un 60.3% de cuota y 9 millones de espectadores, por lo que eclipsan por completo al resto de ofertas de la noche. Entre ellas, el tramo Express del reality de Telecinco, que ha de conformarse con un 5.4% y 863.000 (de 22:06 a 22:58 horas) coincidiendo con la segunda parte del choque.

Eso sí, su inclusión ayuda a que el tramo principal no compita contra el fútbol y maquille la noche con un 15.2% y 1.178.000 (de 22:58 a 1:51 h.). Sin embargo, este dato -el más bajo para el reality en su tramo principal- no le vale para liderar su franja, pues pierde en estricta coincidencia contra el trío formado por el pospartido de España (28.5% y 3.602.000) y las películas Kong: La isla calavera (13.2% y 989.000) y Oscura verdad (7.2% y 214.000), que suma 2.1 puntos más. Si quitamos la última película, la diferencia sube a 3.6 puntos (18.2% vs 14.6% entre las 22:58 y las 1:20 horas).

Audiencias en la franja del segundo tramo de 'Supervivientes All Stars' (de 22:58 a 1:51h)

La 1: 17.3% y 1.339.000

Supervivientes: 15.2% y 1.178.000

Las otras propuestas de la noche también se ven condicionadas por el fútbol. Es el caso, por ejemplo, de las reposiciones de First Dates (1.2% y 165.000; 2.6% y 426.000) y Anatomía de (2.1% y 324.000) en Cuatro y laSexta, respectivamente. Secretos de familia (8.1% y 876.000) baja ocho décimas pero sube casi 50.000 adeptos pese a competir contra la 2ª parte del España-Georgia. Por tanto, no sufre un gran retroceso, aunque sigue débil en Antena 3. Por último, Cuarto milenio (8% y 664.000) se apunta una buena cuota retrasando su inicio hasta las 23h, justo después del fútbol.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)

La 1: Futbol: Eurocopa: España-georgia: 1: 8 60.3% Telecinco: Supervivientes all stars: Conexion honduras 15.2% Antena 3: La ruleta de la suerte 14.3% La 2: El día del Señor 8% Cuatro: Cuarto milenio 8% laSexta: Equipo de investigación: Aceite a precio de oro 4.7% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 18.9%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Fútbol. Eurocopa: España-Georgia” (La 1), a las 22:44 con 10.447.090 espectadores y un 64% de share

CADENAS

Día

La 1 26.4% Temáticas de pago 9.9% Antena 3 8.5% Telecinco 8.3% Autonómicas (FORTA) 6.5% Cuatro 5.3% laSexta 3.1% La 2 2.1% Autonómicas privadas 0.3%

Mes

La 1 12.7% Antena 3 12.4% Temáticas de pago 10% Telecinco 10% Autonómicas (FORTA) 7.7% laSexta 6.2% Cuatro 5.1% La 2 2.8% Autonómicas privadas 0.2%

PRIME TIME

Fútbol: Eurocopa: España-Georgia 60.3% 9.059.000 Camino a Berlín 28.5% 3.602.000 Película de la semana: Kong: La isla calavera 13.2% 989.000 Supervivientes All Stars: Express 5.4% 863.000 Supervivientes All Stars: Conexión honduras 15.2% 1.178.000 Secretos de familia 8.1% 876.000 First dates -rep- 1.2% 165.000 First dates -rep- 2.6% 416.000 Cuarto milenio 8% 664.000 Anatomía de...: Una foto 2.1% 324.000 Anatomía de... -rep- 2% 263.000 Anatomía de... -rep- 2% 154.000 Imprescindibles 1.1% 175.000 Versión española presentación: De chica en chica 2.6% 315.000

LATE NIGHT

Cuarto milenio 9% 243.000 Alucine: Oscura verdad 7.2% 214.000 Casino Gran Madrid online show 6.3% 149.000 Secretos de familia -rep- 3.6% 116.000 Encarcelados -rep- 2.5% 96.000 Pokerstars casino live 2.1% 46.000 Versión española: Última sesión: Ciudad delirio 1.3% 71.000 Cine: Apuntes para una película de atracos 1% 25.000

SOBREMESA / TARDE

Tour de Francia: Cesenatico-Bolonia 10% 956.000 UEFA Euro 2024 Germany 30.7% 2.954.000 Fútbol: Eurocopa: Inglaterra-Eslovaquia 30.6% 2.921.000 Prórroga fútbol: Eurocopa: Inglaterra-Eslovaquia 37.4% 3.718.000 UEFA Euro 2024 Germany 57.6% 8.304.000 Multicine: El asesino de la luna de miel 12% 1.146.000 Multicine 2: La última dama de honor 8.5% 805.000 Multicine 3: ¿Quién mató a Jon Benet? 7.1% 718.000 Fiesta 7.8% 755.000 Momiamania: El regreso de la momia 7.6% 718.000 Home cinema: Cazadores de leyendas 5% 476.000 La Roca (final de temporada) 3.4% 324.000 Saber y ganar: Fin de semana 2.8% 256.000 La vida en los ríos de África: Nilo 2.5% 236.000 Cabrera, el mediterráneo ancestral 2.8% 269.000 De tapas por España: Valencia, ciudad mítica 2.3% 222.000 Atleta gourmet 2.7% 255.000 Seguridad vital 1.6% 149.000 El cazador de cerebros 1.2% 119.000 Destino Antártida: La isla 1.3% 129.000 ¿Preparados para el tsunami? 1.3% 165.000

FRANJA MATINAL

Love Shopping TV 0.6% 5.000 Got Talent España -rep- 7% 124.000 Got Talent España -rep- 8.7% 312.000 Socialité 8% 500.000 Zapeando -rep- 3.3% 76.000 Equipo de investigación -rep- 4% 133.000 Equipo de investigación -rep- 3.5% 136.000 Equipo de investigación -rep- 4.7% 219.000 Los más... 4.5% 68.000 Lo mejor de cada casa: 2018 4.5% 68.000 La voz kids -rep- 6.1% 200.000 Centímetros cúbicos 5.4% 165.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- 12% 594.000 La ruleta de la suerte -rep- 14.3% 995.000 Fin de semana 24h 17.7% 316.000 Saber vivir 7.1% 224.000 Españoles en el mundo -rep- 7.2% 249.000 Viaje al centro de la tele -rep- 6.9% 263.000 Viaje al centro de la tele -rep- 8.3% 388.000 D corazón 7% 489.000 ¡Toma salami! -rep- 3.1% 25.000 Volando voy -rep- 5.1% 76.000 Volando voy -rep- 6.7% 194.000 Viajeros Cuatro -rep- 5.7% 205.000 Viajeros Cuatro -rep- 5.5% 256.000 Planeta verde: Mundos desérticos 3.1% 27.000 Los conciertos de La 2: Gala de solistas RTVE 3.4% 45.000 Shalom 1.9% 37.000 Medina 1.7% 37.000 Buenas noticias TV 2.6% 65.000 Últimas preguntas 3% 85.000 El día del Señor 8% 263.000 Pueblo de Dios: Libano en el corazón 5.1% 177.000 El camino interior 2.3% 88.000 Pagina2: Especial verano 1.5% 63.000 Flash moda 1.1% 49.000 RTVE responde 0.7% 36.000 Zoom tendencias 1.7% 108.000 Paul va a Hollywood 1.3% 105.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 18.9% 1.672.000 Telediario 1 10.6% 959.000 Informativos Telecinco 15h 9.6% 846.000 Noticias Cuatro 1 7.3% 488.000 laSexta Noticias 14h 7.1% 476.000 El Desmarque Cuatro 1 4.4% 382.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 6% 801.000 Informativos Telecinco 21h 5.1% 685.000 laSexta Noticias 20h 4.3% 434.000 Noticias Cuatro 2 3.8% 381.000

FRANJA MATINAL

Noticias Cuatro 1 7.3% 488.000 laSexta Noticias 14h 7.1% 476.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.