Las mejores series de estreno en julio de 2024

El mes de julio marca siempre el inicio de la temporada del verano televisivo, y eso se nota en los estrenos de series. Aunque el número sigue siendo elevado, pues encontramos 45 lanzamientos, lo cierto es que las cadenas y plataformas gastaron sus grandes balas el mes anterior, con títulos de relumbrón como La casa del dragón, The Boys y Star Wars: The acolyte que seguirán adelante estas semanas.

En su lugar, este julio acoge apenas a dos producciones españolas que intentan aprovechar la ausencia de grandes referentes: Las pelotaris 1926 en SkyShowtime, y Ángela en Atresplayer. Y un regreso tras 25 años de su éxito mundial como es el de Betty la fea, la historia continúa en Amazon Prime Video. Del resto de novedades, podría también mencionarse el interesante trío de Apple TV+ con La dama del lago, Los héroes del tiempo y Las azules.

El mes se centra más bien en nuevas temporadas de títulos con solera y éxito, y en despedidas reseñables. Servirá para decir adiós a El joven Sheldon con su séptima temporada en Movistar Plus+, para poner punto final a Élite con la octava en Netflix, y para empezar a despedirse de Cobra Kai con la sexta, además de a otra que no ha estado a la altura de su original como es Vikingos: Valhalla. También permitirá mantener el nivel de El Encargado tras convertirse en serie de culto, y para alargar la animación de Futurama, ambas en Disney+. Este es nuestro resumen completo.

Las 7 series de estreno recomendadas de julio

1) 'Las pelotaris 1926' (5 julio, SkyShowtime)

Así es la serie: Las Pelotaris 1926 narra la lucha de tres pelotaris que intentan alcanzar sus sueños superando los prejuicios y las limitaciones imperantes en los años 20, cuando los hombres monopolizaban todo el poder. Chelo, Idoia e Itzi son deportistas de éxito que asumen las consecuencias de romper el molde en un mundo donde la ambición y la libertad sexual estaban negadas al género femenino. Una historia de amor, ambición y poder.

Por qué destaca: Porque todavía no es muy habitual que SkyShowtime se prodigue en la ficción española, como sí que hace en esta producción protagonizada por Claudia Salas (Élite), María de Nati (El Secreto de Puente Viejo, Entrevías) y Zuria Vega, y creada por Marc Cistaré (Los Hombres de Paco, El Barco, Vis a Vis).

2) 'Ángela' (14 julio, Atresplayer)

Así es la serie: Ángela (Verónica Sánchez) lleva una vida aparentemente idílica de puertas para afuera: tiene dos hijas fantásticas, un esposo encantador llamado Gonzalo (Daniel Grao), y una casa espectacular. Sin embargo, esta fachada es un fraude y cada vez le cuesta más esfuerzo mantenerla. Ángela es en realidad una mujer maltratada por un marido obsesivo que le ha convencido de que sin él no sería nada. Siempre en tensión, el frágil equilibrio de Ángela termina de romperse cuando conoce a Eduardo (Jaime Zatarain), un antiguo compañero de instituto por el que se siente inmediatamente atraída. Sin embargo, gracias a la intervención de su mejor amiga Esther (Lucía Jiménez), Ángela descubrirá que Edu no es quien dice ser.

Por qué destaca: Atresmedia adapta con esta serie Ángela Black, una producción británica-australiana que ha logrado ser relevante a nivel internacional. Está protagonizada por Verónica Sánchez, Daniel Grao, Jaime Zatarain y Lucía Jiménez; y tras su estreno inicial en Atresplayer está pensada para ocupar el prime time de Antena 3, por lo que se convertirá en una apuesta clave para el abierto.

3) 'El joven Sheldon' T7 y Final (18 julio, Movistar Plus+)

Así es la serie: Sheldon Cooper se incorporó al instituto con solo nueve años, y a los 14 está a punto de entrar en la universidad. En este tiempo su familia también ha evolucionado e incluso ha aumentado con la llegada de un nuevo miembro, pero en esta última temporada tendrán que hacer frente a un dramático e inesperado acontecimiento que cambiará sus vidas para siempre.

Por qué destaca: Porque es la última temporada del spin-off de The Big Bang Theory protagonizado por Iain Armitage (Big Little Lies). Y porque como broche final, Jim Parsons y Mayim Bialik repiten sus papeles de Sheldon Cooper y Amy Farrah Fowler en el último episodio.

4) 'Cobra Kai' T6A y Final (18 julio, Netflix)

Así es la serie: Con Cobra Kai eliminado de All Valley, senséis y alumnos deben decidir si competirán en el Sekai Taikai, el campeonato de kárate más prestigioso del mundo, y cómo lo harán.

Por qué destaca: Por ser el final de la serie, cuya temporada final llega dividida en quince capítulos y tres partes. Esta es la primera con cinco episodios, el 28 de noviembre se lanza la segunda con otros cinco, y en el 2025 la última y definitiva con otras cinco entregas. Una nueva y curiosa forma de dividir y lanzar sus ficciones por parte de Netflix, en este caso para poner punto final a la serie que “rescató” de Youtube Red y Youtube Premium tras sus dos primeras tandas.

5) 'El encargado' T3 (19 julio, Disney+)

Así es la serie: En esta tercera temporada, Eliseo (Guillermo Francella) asiste a una convención interamericana de encargados en Río de Janeiro. Allí, rodeado de sus compañeros de profesión, tiene una revelación sobre el próximo paso en su vida profesional: fundar su propia empresa de encargados. Es así como convencerá a diversos consorcios de contratar sus servicios y a los encargados de unirse a él. Aunque las cosas serán bastante más complicadas de lo que él imagina, Eliseo no se dará por vencido e irá a por todas.

Por qué destaca: Porque se ha convertido en una especie de “serie de culto” de la que nadie habla mal, aunque tampoco se sepa decir qué la hace tan atrayente. La ficción argentina creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat regresa con 7 episodios de 30 minutos en los que podrá seguir ganando seguidores y conquistando el “boca a boca” de la plataforma. El 19 de julio Disney+ lanza sus dos primeros capítulos, y luego irán llegando uno cada viernes.

6) 'Betty la fea, la historia continúa' (19 julio, Amazon Prime Video)

Así es la serie: En la nueva ficción, una muerte en Ecomoda obliga a Betty a reencontrarse con sus antiguos compañeros de trabajo, así como con Armando, de quien está separada, aunque todavía permanecen casados. También vuelve a ver a su hija, Mila, quien ha estado estudiando moda en Nueva York y regresa con ganas de trabajar en el taller de Hugo. Betty tendrá que reconstruir la relación con su hija, mientras toma decisiones importantes que impactarán su carrera y decidir si se reconcilia con Armando, quien hará todo lo posible para reconquistarla.

Por qué destaca: Porque Betty, la fea vuelve 25 años después tras triunfar en todo el mundo y generar diversas adaptaciones, y lo hace con su reparto original encabezado por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. Si hace un cuarto de siglo puso en duda la definición y percepción de la belleza, ahora destaca los temas que se introdujeron hace dos décadas, pero con un toque moderno, que incluye el arma de doble filo de la ambición, la dinámica tumultuosa de las relaciones y la lucha contra la adversidad.

'Betty la fea' se encuentra con un drama en el tráiler de su nueva serie para Amazon Prime Video

7) 'Élite' T8 y Final (26 julio, Netflix)

Así es la serie: Para despedirse, Élite afronta una temporada llena de “secretos, rivalidades, corrupción y desenfreno”, según avanzó Netflix. La llegada de los hermanos Emilia y Héctor Krawietz, líderes de la asociación de antiguos alumnos de Las Encinas, hará temblar los cimientos del colegio. Influyentes, poderosos, corruptos y corruptores, los Krawietz sembrarán el caos allá por donde vayan y destrozarán las vidas de los que caigan en sus redes. Sólo Omar será capaz de plantarles cara y estará dispuesto a lo que sea con tal de verles caer.

Por qué destaca: Porque supondrá el punto final definitivo a la serie española de Netflix que lleva más tiempo alargándose en su catálogo. Con incorporaciones como la de Ane Rot y Nuno Gallego, y el regreso de Mina el Hammani como Nadia, la creación de Carlos Montero y Jaime Vaca se despedirá tras saber mantener su misma receta de éxito dominada por mucho sexo juvenil.

Netflix pone fecha a la temporada final de 'Élite' y desvela su trama, con otro actor original en riesgo

Otros 21 estrenos de series en julio

'Oxen' (1 julio, AMC) 'Boiling point' (3 julio, Movistar Plus+) 'Mentiras desesperadas' (5 julio, Netflix) 'La tribu' (5 julio, SundanceTV) 'La fiebre' (8 julio, Movistar Plus+) 'Hasta que te mate' (9 julio, Filmin) 'Under the bridge: El asesinato de Reena Virk' (10 julio, Disney+) 'Sunny' (10 julio, AppleTV+) 'La fiesta de las salchichas: Frutopía' (11 julio, Amazon Prime Video) 'Bargain' (11 julio, SkyShowtime) 'El caso Cenicienta' (11 julio, SundanceTV) 'Yo' (12 julio, AppleTV+) 'Sethland' (16 julio, Filmin) 'El señor de la casa' (18 julio, Netflix) 'La dama del lago' (19 julio, AppleTV+) 'Bestia' (23 julio, Filmin) 'Los héroes del tiempo' (24 julio, AppleTV+) 'Sullivan's crossing' (24 julio, Enfamilia) 'Estafadores de Tokio' (25 julio, Netflix) 'El decamerón' (25 julio, Netflix) 'Las azules' (31 julio, AppleTV+)

Y 17 nuevas temporadas de series en julio