'Harry Potter' ya tiene showrunner y director para su nueva serie en Max, salidos de 'Succession'

La nueva adaptación de Harry Potter, ahora en forma de serie de televisión, empieza a tomar forma al definir a sus principales responsables creativos.

HBO ha elegido a la guionista Francesca Gardiner, conocida por su labor en Succession y en La materia oscura, como showrunner de esta traslación a imágenes de la saga literaria creada por J.K. Rowling. Por su lado, el realizador Mark Mylod, en cuyo currículo destacan Succession, Juego de tronos y varios episodios de la segunda temporada de The Last of Us, será el director principal de la serie.

“Cada temporada acercará Harry Potter y estas increíbles aventuras a nuevos públicos de todo el mundo, mientras que las películas originales, clásicas y apreciadas seguirán siendo el núcleo de la franquicia y podrán verse en todo el mundo”, promete HBO sobre esta producción participada por Brontë Film.

A la espera de reparto, llegará en 2026

La nueva serie, actualmente en desarrollo, se estrenará en todos los servicios de Max, en actual expansión mundial, recuerda Warner Bros. Discovery, que sigue preparando sin prisa pero sin pausa esta nueva adaptación. La intención de la compañía es tener la ficción lista para su estreno en 2026, lo que da aún alrededor de dos años para trabajar en ella.

“Lo difícil son los dos primeros libros, en los que los niños son más jóvenes, de unos 11 o 12 años”, comentó Channing Dungey, presidenta de Warner Bros. Discovery a comienzos de año, sobre la elección del nuevo reparto. Daniel Radcliffe, protagonista de la exitosa franquicia cinematográfica, ya se distanció del proyecto. “Están empezando de cero y probablemente sería extraño que yo apareciera”, dijo el pasado verano.