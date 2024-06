Alejandra Rubio carga con dureza contra tertulianos de Telecinco y Ana Rosa le responde: “Ya está, relájate”

El embarazo de Alejandra Rubio es, ahora mismo, uno de los temas estrella de los magacines de Telecinco. Incluido el suyo, Así es la vida, al que volvió este martes para responder a todos los compañeros de cadena que han cuestionado su próxima natalidad con Carlo Costanzia. Porque desde que supiera la noticia, tertulianos de diferentes programas han puesto el grito en el cielo al considerar que la hija de Terelu Campos es demasiado joven para ser madre, y además con un chico con el que apenas lleva unos meses saliendo y que ha sido noticia por sus antecedentes penales.

Alejandra escuchó estos comentarios y otros que también ponían en duda su carrera profesional. Palabras poco agradables, en definitiva, que la llevaron a despacharse a gusto contra sus autores. “Me da vergüenza de ellos. Gracias a Dios soy una persona que podré haber metido la pata en algún momento, porque soy muy joven y más trabajando aquí, pero siempre he intentado opinar desde el respeto. No soy una persona polémica, ni mucho menos dañina. Esto me parece una barbaridad”, dijo tras escuchar la recopilación de críticas que había recopilado Así es la vida.

“Que me traten como si fuera, con perdón, gilipollas y de que no sé lo que es tener la responsabilidad de tener un hijo... Me da vergüenza por ellos porque gracias a Dios mi hijo no me verá nunca hacer comentarios así”, añadió antes de afirmar que tertulianos de Vamos a ver, TardeAR y Fiesta habían sido “crueles” con ella, pero que “en su conciencia se queda”. De hecho, les acusó de “alimentar a una parte de la sociedad llena de odio, que es lo que hacéis”.

“Sé a lo que nos dedicamos y de qué va este mundo, pero no todo vale. Tengo mucho cuidado al hablar de los demás, pero más que voy a tener porque no se puede permitir todo en televisión. Qué ejemplo estamos dando”, continúo la colaboradora ante la atenta mirada de Sandra Barneda y César Muñoz. “Mucho feminismo, mujeres que os he visto en el vídeo qué vergüenza. Me da vergüenza por ellas, dejan mucho que desear”, señaló antes de tenerse en Alexia Rivas: “Trabajo de lo mismo que tú y mucho, gracias a dios”, respondió contra la tertuliana de Vamos a ver, que días atrás dijo lo siguiente sobre ella: “Mi madre se sacaba una carrera y, mientras tanto, trabajaba, pero trabajaba de verdad (...) Alejandra lo ha tenido mucho más fácil, al igual que otros muchos personajes. No seamos hipócritas, no vayamos a presentar a Alejandra o a cualquier de nosotros como si fuéramos un Pulitzer”.

La respuesta a Ana Rosa: “No trabajas en la NASA”

Según Alejandra, comentarios como el de Alexia han hecho que se haya dado “una imagen” de ella de que es “una tía que no ha dado un palo al agua porque ha cambiado de carrera dos veces”. “Pues si, este año he terminado mi carrera por si a alguien le interesa. Porque, claro, como os dedicáis a vender cosas que no son ciertas y hacéis ”periodismo“ a base de mentiras... El problema es ese, que las mentiras cuando se dicen muchas veces quedan ahí, y para la gente que lo escucha desde casa se vuelve algo verídico. Y no es así. Me habéis convertido en una persona que no soy, que vivo del cuento. ¿Venir de una familia conocida es vivir del cuento? Porque yo hago el mismo trabajo que hace cualquier periodista aquí. No tengo la carrera de periodismo, tengo la carrera de arte dramático. Y mi abuela no tenía la carrera de periodismo, tenía la de filología. ¿Cuál es el problema?”, preguntó desafiante.

A continuación, pasó a responder la críticas contra Carlo Costanzia: “No le conocéis de nada. Sé que mi hijo va a tener un padrazo que le va a cuidar siempre”. “Supongo que lo dicen por los antecedentes penales y la condena que está cumpliendo”, apuntó Barneda.. “La gente se reinserta en la sociedad. Carlo es mucho más que eso, Carlo ya explicó cómo se sucedieron los hechos para que él estuviera ahí. Entonces, ¿seguimos con un tema que no es así por tener más audiencia o minutos de televisión y generar más morbo?”, preguntó de nuevo Alejandra.

Por último, la nieta de María Teresa Campos manifestó su “pena” por las críticas recibidas. “Yo no quiero hacer esto. Yo no quiero pertenecer a ese grupo de personas que hacen estas cosas. Me avergüenzo de muchos de mis compañeros porque no se pueden decir esas cosas en televisión. Hay que tener cuidado. La gente nos ve desde sus casas. ¿Qué imagen se está vendiendo? ¿Qué he hecho mal? Voy a ser madre, no hay nada indigno”, concluyó.

Como era de esperar, las palabras de la joven tuvieron su correspondiente respuesta en TardeAR. Especialmente, por parte de Ana Rosa Quintana, que contestó a las mismas tal que así: “A Alejandra hay que recordarle que no trabaja en la NASA, que trabaja en televisión y que otros compañeros han dicho lo que ella ha dicho de otras personas. Y que esto es el show business. Ya está, relájate”.