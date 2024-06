La lectura política que Jorge Javier saca del embarazo de Alejandra Rubio, y su explicación del “cambio” de Terelu

Jorge Javier Vázquez vuelve a parecer omnipresente en Telecinco, al frente de las tres galas que hasta el momento ha emitido Supervivientes All Stars, y fuera de la vorágine de Mediaset continúa analizando otros asuntos de actualidad en su blog de Lecturas. Esta semana, hace una lectura diferente de la noticia bomba en la prensa del corazón: el embarazo de Alejandra Rubio con Carlo Constanzia.

Lo cierto es que el presentador acaba por reconocer lo que a él realmente le interesa: “No hay que ser muy avezado para darse cuenta de que no se soportan, de ahí que la gracia del embarazo de Alejandra radique más en la intrahistoria de las consuegras”, refiriéndose a Terelu Campos y Mar Flores, incidiendo en que “ahí, ahí es donde está la auténtica y verdadera madre del cordero”. Pero reflexiona sobre el impacto que ha supuesto que una famosa de 24 años esté embarazada.

“Hubo un tiempo en el que la gente tenía hijos siendo muy joven porque podía permitírselo. Ahora empiezas a echar cuentas y los números no te salen: los sueldos están como están y el acceso a la vivienda es un sueño casi inalcanzable. Vas dejando pasar los años y cuando consideras que ha llegado el momento piensas en la enorme responsabilidad que supone y muchas veces decides que no tienes cuerpo ni ganas para asumirla. Ser padres requiere un mínimo de inconsciencia. Y ser mayor no te asegura que vayas a ser un buen padre, aunque sí un padre más cansado”, valora Jorge Javier.

Luego, extrae que el impacto puede traducirse en un mensaje para los políticos: “Una llamada de atención a nuestros políticos: con dinero se pueden tener hijos. La natalidad aumentaría en este país si los dirigentes dedicaran más tiempo a construir un futuro digno para nuestros jóvenes”. Y sobre el pago por la exclusiva de la noticia, deja claro que Alejandra Rubio la ha hecho “porque le han pagado mucho dinero. Punto. No hay más”, pero apoya ese cambio de idea respecto a su vida privada, e incluso pide más: “Hay que empezar a dejar de criminalizar el hecho de vender exclusivas relativas a tu vida privada. (...) Ojalá tuviéramos personajes que se dedicaran exclusivamente –valga la redundancia– a venderse”.

El cambio de Terelu Campos

Su texto también lleva a Jorge Javier a habñar de Terelu Campos, madre de Alejandra Rubio y durante muchos años su compañera en Sálvame. De todas las Campos afirma que las tiene en un “altar de seres adorables”, y en su caso es porque “no hay por donde cogerlas”, aunque centrándose en Terelu afirma que ha “advertido un cambio” en ella: “Antes se creía su personaje a pies juntillas. Ahora, cada vez menos, pero intenta que no se le note”.

El presentador afirma que “Terelu hace como que se enfada cuando la critican, pero he descubierto que pone el grito en el cielo porque ha entendido que todos esperan eso de ella”, pero lo ve como algo positivo: “A la Terelu de ahora se la pela todo porque ha dejado de enfrentarse a la vida. Ya no le reprocha que no esté presentando, por ejemplo. Y eso la ha liberado de un peso grandísimo. Terelu quiere vivir, que no es poco. Libre. Sin ataduras. Por su bien se ha convertido en lo opuesto a la Terelu jovencita”.