Jorge Javier bromea por su pleno de galas al frente de 'Supervivientes All Stars': “Todo esto es mi casa”

Jorge Javier Vázquez ha presentado las tres primeras entregas de Supervivientes All Stars. Una anomalía que no ha pasado desapercibida para los concursantes del reality. De hecho, Marta Peñate aprovechó este martes su nueva conexión con el presentador para preguntarle al respecto: “Oye, escúchame, ¿y los otros presentadores? Te los has comido a todos, ¿no?”. Sus compañeros y el público se rieron con el comentario, que tuvo la correspondiente respuesta por parte del catalán. “Esto es así, Marta, no puedo hacer otra cosa. O sea, que a ver cómo os portáis, porque como diría la tía de Anabel: 'Todo esto es mi casa'”, bromeó en alusión a Isabel Pantoja.

La cosa no quedó aquí, porque solos unos segundos después, Jorge Javier volvió a bromear sobre este asunto. Concretamente, después de que Adara desvelara, tras una pregunta del catalán, que Alejandro Nieto sigue quejándose de que ella estuviera tres días fuera de la isla mientras decidía si seguía o no en el programa. “Alejandro, hijo mío, pero que son tres días”, le dijo Jorge Javier. “Ojalá vinieras aquí de All Star y te viera yo aquí”, respondió el ganador de Supervivientes 2022, cuyas palabras dieron pie a la segunda broma del presentador sobre su 'omnipresencia en Telecinco: “Pero Alejandro, cómo quieres que vaya a All Stars y deje desatendido todo Mediaset”.

Jorge Javier ha presentado, por ahora, las cuatro últimas galas de Supervivientes: la final de SV 2024 y las tres primeras entregas de SV All Stars. Telecinco ya avanzó que esto iba a pasar cuando anunció, de cara al desenlace de Supervivientes 2024, que el de Badalona enlazaría dicha gala con las dos primeras del All Stars. Además, también anunció un par de semanas antes que Jorge Javier presentaría la edición especial del reality los martes y los jueves. De ahí que haya enlazado cuatro galas, que en realidad serán cinco con la de este jueves. Eso sí, no habrá una sexta seguida, ya que a partir del domingo, Sandra Barneda tomará las riendas de Supervivientes All Stars: Conexión Honduras, tal y como estaba previsto.

Eso sí, la 'multiplicidad' de Jorge Javier en la parrilla de Telecinco no se detendrá aquí, pues a finales de julio empezará a compaginar las galas de Supervivientes All Stars con la conducción de El diario de Jorge, el nuevo programa diario del canal. De cara a la próxima temporada, el presentador liderará el nuevo Gran Hermano de anónimos y el regreso de Hay una cosa que te quiero decir, con los que complementará la recuperación de su estrella en Mediaset.