'Supervivientes All Stars' salvó a un nominado y dejó la primera lección de Sofía Suescun: “Es de primero de reality”

La primera entrega de Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie mostró a una mayoría de “leyendas” alicaídas, desanimadas por volver a sufrir las pésimas condiciones, excepto a una: Bosco, que continúa igual de ilusionado.

Además, los múltiples desencuentros tampoco ayudaron a subir el ánimo: Adara Molinero acabó llorando por un desencuentro con Marta Peñate, Olga Moreno también tuvo un fuerte enganchón con Sofía Suescun, y esta última aleccionó a sus compañeros sobre sus actitudes.

Todo ello en una noche en la que la audiencia también salvó a su primer nominado de la edición.

Jorge se convierte en el primer salvado de la edición

Olga, Adara y Jorge Pérez eran los nominados de la semana que empezaban la gala con unos porcentajes ciegos del 42%, 32% y 26%.

Los tres se subieron a la plataforma de salvación para escuchar por primera vez la sentencia de Laura Madrueño: “El primer superviviente de esta edición de leyendas que continúa nominado es Olga”.

Seguidamente fue Adara la que cayó al agua, por lo que Jorge se convirtió en el primer salvado de la edición. “Estoy que no me lo creo, veía una nominación durísima y salvarse ni lo pensaba. Gracias de corazón”, decía emocionado.

Así, la expulsión del jueves estará entre Olga y Adara. Algo que provocó una de las grandes broncas de la noche al pedir al resto de compañeros que se posicionaran.

Marta Peñate aseguró que Adara no estaba en las mismas condiciones que el resto por haber entrado 72 horas después: “Ha estado 3 días comiendo bien, durmiendo.. zampando un chuletón, arroz, yo he comido entre cero y nada, sí hay diferencia. Tres días aquí se notan un montón”.

Por lo que Adara intentó defenderse pero acabó sin poder hacerlo entre los gritos de su compañera que le hicieron saltar las lágrimas.

Sofía Suescun y sus lecciones como “reina de los realities”

Esta discusión no fue la primera que tuvo el grupo por la entrada tardía de Adara al concurso. El programa emitió unos vídeos en los que ya se habían enganchado con ella, desde Marta, a Alejandro Nieto y Lola, por hacer pruebas con la barriga llena.

Sin embargo, Sofía les apartó y les aconsejó que no siguieran por ahí: “No la convirtáis en víctima en tan pocos días. La estás apartando y eso es victimizarla”, empezó argumentando.

Para añadir: “Si quiere ser víctima que se lo gane, pero no se lo regaléis. Eso es de primero de reality”, lamentaba al ver que el “todos contra ella” podría beneficiar a Adara. Algo que ella misma se encargó de cambiar al posicionarse junto a la azafata para que no la echaran. Así no la dejaba sola y no le permitía el papel de “víctima”.

Además, Sofía volvió a ganar protagonismo al enzarzarse con Olga a la que llamó “reina de las víctimas” por su pasado fuera de la televisión.