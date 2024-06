Ana Rosa valora el debut de 'TardeAR' vs. Sonsoles: “A ver si la cadena de enfrente decide ser comercial y poner publicidad”

Después de dejar claro que en septiembre volverá a TardeAR, quedaba por saber cuándo iniciará Ana Rosa Quintana sus vacaciones de verano. Y la respuesta la ha dado TVeo: este jueves 27 de junio será el último día de la presentadora al frente de su magacín. Su lugar desde entonces, como ya ha anunciado Mediaset, será ocupado por Beatriz Archidona, a la que se sumará Frank Blanco los viernes, como habitualmente.

El final de temporada del magacín ha provocado que surjan muchos rumores sobre su vuelta a la mañana (que, como ya hemos dicho, ella misma ha desmentido), y también sobre su pérdida de poder en Telecinco al ceder media hora al nuevo programa de Jorge Javier Vázquez, que ya se promociona como El diario de Jorge. Pero igualmente, Ana Rosa fue clara sobre la llegada de Jorge Javier a las tardes: “A todos nos interesa que nos vaya fenomenal. A mí también”.

Ahora, en otro evento al que ha acudido la presentadora, ha vuelto a hablar más ampliamente del regreso de Jorge Javier a la franja que durante tantos años ocupó con Sálvame. En declaraciones a un equipo de Chance de Europa Press, la presentadora ha explicado la reorganización de las tardes de Telecinco: “El programa de Jorge Javier va a ir delante del nuestro. Todo eso va a conformar una tarde, a mí me parece interesante”.

Y ha lanzado un dardo directo por la emisión de Y ahora Sonsoles sin publicidad: “Se queda una tarde redondita, pero vamos a ver cómo se encaja todo eso, cómo son las pautas publicitarias, si la cadena de enfrente decide ser una cadena comercial y poner publicidad o sigue blindando un programa. Yo eso no lo había visto, pero está muy bien. Ojalá me lo hicieran a mí”.

Sobre el papel de El diario de Jorge, a cuyo presentador ha definido como “un gran comunicador”, le ha deseado suerte repitiendo que “si el programa que va delante nuestro va muy bien, pues nosotros también”, y querido acordarse y hablar de Sandra Barneda en Así es la vida: “Ha hecho un trabajo impresionante de 16:00 a 17:00, un horario que es muy complicado con todos los culebrones”.

Quintana ha analizado que ella está compitiendo “con dos cadenas de publicidad”, y que Jorge Javier, como hasta ahora Barneda, se enfrentan a “esos culebrones, que cuando enganchan, el público no se mueve. Así que yo espero que Jorge consiga mover eso”.

La primera temporada de 'TardeAR' en Telecinco

Sobre la primera temporada de TardeAR, ha afirmado que están “contentos”, aunque también reconocido que “hay que consolidar el programa” y que “quieren más”, resaltando: “Hemos terminado la temporada a sólo un punto de diferencia de Antena 3. Y bueno, nosotros tenemos un 17% de carga publicitaria, y no cero”, para recordar nuevamente que Antena 3 mantiene la emisión de Y ahora Sonsoles sin publicidad desde su estreno en Telecinco.

Cuestionada sobre si elegiría mañanas o tardes, razona: “Es muy distinto. La mañana, fundamentalmente, era muy informativa, muy pegada a lo que pasaba cada día, muy política. La tarde es más divertimento”, y a nivel personal, reconoce: “He sido muy feliz en las mañanas y la verdad es que en la tarde... ¿Qué ventaja tiene la tarde? Pues que me divierto más”.

De hecho, Ana Rosa Quintana aprovecha para ser rotunda ante los rumores: “No me jubilo. No he pedido ir a las mañanas. No me retiro. (...) Yo creo que son noticias que salen, que funcionan los clics, y que son mentiras que acaban repitiéndose como un mantra”.