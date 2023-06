Daniel Radcliffe se pronuncia sobre si estará en la nueva serie de 'Harry Potter' que prepara Max

El pasado mes de abril, Warner Bros Discovery aprovechó la semana de celebración del centenario de Warner Bros para presentar oficialmente, y tras meses de habladurías, Max, su nuevo servicio de streaming que combinará el contenido de HBO Max y Discovery+, y que llegó de forma inminente a Estados Unidos. Fue el 23 de mayo cuando se produjo este recambio, mientras que el rebranding de la actual plataforma no se dará en España hasta 2024. Además, se anunciaron nuevos proyectos, entre los cuales se encontraba la nueva serie de Harry Potter.

'Harry Potter' y spin-offs de 'Juego de Tronos' y 'Big Bang': las series de Max, "nueva" plataforma nacida de HBO Max

Como se llevaba rumoreando largo tiempo, una de las principales apuestas de Max en ficción es volver a ahondar en el universo creado por J.K. Rowling en torno a Harry Potter. Aunque no se dieron detalles concretos sobre la adaptación como tal, se prometió “una fiel adaptación de la querida serie de libros”, que ya gozaron de ocho películas producidas entre 2001 y 2011. De acuerdo al comunicado de la escritora, las aventuras del mago abarcarán de nuevo una década, con cada temporada centrada en cada uno de los siete libros.

¿Estará Daniel Radcliffe en la serie de 'Harry Potter'?

Una de las preguntas que más se han hecho durante estos meses los fanáticos de la saga de películas de Harry Potter es si Daniel Radcliffe volverá a dar vida al joven mago. Una duda que el propio actor ha empezado a aclarar: “No lo creo, no. Sin duda, por todo lo que he leído sobre la serie, están empezando de cero y probablemente sería extraño que yo apareciera”, declaró el intérprete en una entrevista con Deadline's The Actor's Side.

De momento, se conocen pocos detalles más sobre esta ficción, de la que se asegura que tendrá una temporada por cada uno de los libros. De esta manera, se emitirían siete tandas de capítulos que se espera que se emitan a lo largo de 10 años.

JK Rowling, escritora de los libros, ejercerá como productora ejecutiva: “El compromiso de Max de preservar la integridad de mis libros es importante para mí, y estoy ansiosa por ser parte de esta nueva adaptación, que permitirá llegar a un grado de profundidad y detalle que solo ofrece una serie de televisión de formato largo”, ha declarado la autora.

“Harry Potter es un fenómeno cultural y está claro que existe un amor y una sed duraderos por el Mundo Mágico. En asociación con Warner Bros. Television y J.K. Rowling, esta nueva serie de Max Original profundizará en cada uno de los libros icónicos que los fans han seguido disfrutando durante todos estos años”, señaló por su parte Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO & Max Content, en palabras a Variety.