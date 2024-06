Estas son nuestras series favoritas del segundo trimestre del año 2024

Manteniendo una tradición que ya desarrollamos desde 2021, 2022 y 2023, la redacción de verTele volvemos a unirnos para contarte cuáles son nuestras series favoritas del segundo trimestre del 2024.

Si en el primer trimestre el menú que propusimos fue variadito, este segundo tampoco se queda atrás con algo de thriller, mucho de drama, un poquito de true crime, otro de adaptación de la cruel realidad, superhéroes antihéroes y hasta el terror más gore. Todo cabe en nuestras 7 recomendaciones.

La condición es la misma de siempre: producciones estrenadas entre el 1 de abril y el 30 de junio. De ahí en adelante, total subjetividad y la “obligación” de elegir sólo un título, lo que provoca que se queden fuera otras series que nos han gustado como Muertos S.L., Marbella, Los Bridgerton T3, Ni una más, La casa del dragón o Star Wars: The Acolyte. Hemos optado por otras, que te presentamos a continuación esperando ayudarte a elegir en el enorme océano de ficción que nos abruma.

'Mi reno de peluche' (Adrián Ruiz)

De qué va: La serie, basada en hechos reales, cuenta la tortuosa relación entre un humorista frustrado en sus intentos incesantes de triunfar, llamado Donny Dunn (Richard Gadd), y su acosadora Martha, a la que interpreta de forma inquietante la actriz Jessica Gunning. Una retorcida historia, de la que es mejor no dar muchos más detalles, que acabará ahondando en el gran trauma que esconde el protagonista desde hace unos años y que dará explicación a la espiral de autodestrucción de la que, voluntaria o involuntariamente, no puede salir.

Por qué la recomiendo: Porque es, sin duda, una de las grandes revelaciones de la temporada. La ficción, adaptación televisiva de la obra de teatro en solitario que ya causó sensación en el festival Fringe de Edimburgo, engancha pese la crudeza de algunas escenas desde su primer episodio. Todo ello, con una historia sobre la autoestima, la validación social y, aunque cueste entenderlo, también sobre la empatía, plasmada en una sencilla pero brillante escena final que cierra el círculo a la perfección.

Dónde puedes verla: en Netflix.

'El caso Asunta' (Laura Pérez)

De qué va: La serie narra el asesinato de la pequeña de 12 años Asunta Basterra a manos de sus padre adoptivos, Rosario Porto y Alfonso Basterra. Un caso real que conmocionó a la sociedad española en septiembre de 2013, y cuya investigación y juicio posterior son recreados en este proyecto de ficción tras dar lugar con anterioridad a numerosos reportajes, podcast e incluso una docuserie, El caso Asunta: Operación Nenúfar, producida también por Bambú Producciones y disponible igualmente en Netflix.

Por qué la recomiendo: Más que mi 'serie del trimestre', que también, el título que mejor define mi elección de El caso Asunta para esta lista de recomendaciones es el de 'interpretación del trimestre'. Porque si por algo sobresale entre las demás es por el descomunal viaje interpretativo que realizan tanto Candela Peña como Tristán Ulloa para encarnar con la mayor fidelidad a Rosario Porto y Alfonso Basterra, los condenados por este macabro crimen. Como serie, este thriller de seis capítulos ni reinventa el género ni realiza grandes descubrimientos sobre la investigación, pero sí sienta cátedra como todo lo que una ficción basada en un crimen real debería aspirar a ser.

Dónde puedes verla: en Netflix.

'Tor' (Paula Hergar)

De qué va: La docuserie arranca el 30 de julio del 1995 cuando Josep Montané, conocido como “Sansa”, aparece muerto en su casa, en el pueblo de Tor (Pirineo catalán). Hacía cinco meses que el juez de Tremp le había hecho dueño único de toda la montaña, algo que no había gustado al resto de copropietarios: las 13 familias que tenían casa en el pueblo y que durante años también habían sido los dueños de esas tierras en las que ya era el tercer muerto que se encontraban las autoridades.

Por qué la recomiendo: Carles Porta narra en 8 capítulos el crimen que le ha obsesionado desde que era un joven redactor de TV3 y el destino le hizo topar con el caso. El creador de Crims ha mostrado en muchas de sus entregas que tanto investigadores, como abogados y hasta forenses tienen siempre un crimen que les ha marcado, y para él es este, el de Tor. Por ello, una o dos entregas no eran suficientes y ha apostado por una docuserie completa. Se nota la implicación en el tono, en la factura, en la extensa cantidad de material registrado, en su narración y los numerosos testimonios con los que cuenta. Sin ser su producción más entretenida, sí es una lección televisiva para los amantes del género.

Dónde puedes verla: en TV3 y Atresplayer.

'Ripley' (Gabriel Arias)

De qué va: Nueva York, principios de los años 60. Tom Ripley, un estafador en horas bajas, es contratado por un millonario para ir a Italia y convencer a su hijo errante de que vuelva a casa. Tras aceptar el trabajo, Tom entra en un complejo mundo de engaños, fraudes y asesinatos.

Por qué la recomiendo: Aunque posiblemente no tuvo tanta publicidad como otras grandes series de Netflix, Ripley es una auténtica joya que se merece las excelentes críticas que está recibiendo. Este thriller de ocho episodios se engrandece con su estética neo-noir, sus cuidadísimas localizaciones y la brillante actuación de su protagonista, encarnado por Andrew Scott. La historia se cocina a fuego lento con infinidad de pequeños detalles que dan profundidad a la obra. Podría haber pecado de ser lenta si no fuera porque utiliza con maestría el suspense y la tensión, pero todo en esta serie tiene sentido. Steven Zaillian es el creador de esta producción estadounidense con la que se han adaptado las novelas de Patricia Highsmith.

Dónde puedes verla: En Netflix.

'The Boys T4' (Pedro Zárate)

De qué va: El mundo está al límite en la cuarta temporada de la serie 'antisuperheroica' protagonizada por Karl Urban y Antony Starr. Victoria Neuman está más cerca que nunca del despacho oval y bajo el férreo control de Patriota, que consolida su poder. Carnicero, a quien le quedan meses de vida, ha perdido al hijo de Becca y el liderazgo de The Boys, y el resto del equipo no aguanta sus mentiras. Con más en juego que nunca, deben averiguar cómo colaborar y salvar el mundo antes de que sea tarde.

Por qué la recomiendo: Han pasado cinco años desde su estreno y sigue sin haber una serie como The Boys. Las hay mejores y peores, pero no tan gamberras, sangrientas, irreverentes e imaginativas. Ni tampoco que sepan utilizar los 'superhéroes' para retratar los problemas de nuestro mundo con tanta soltura. Todas las virtudes que han hecho grande a The Boys se mantienen en la cuarta temporada, la más política y dramática de todas, pero también la sensación de que la fiesta no da mucho más de sí, que ya transmitió durante la tercera. Sus responsables son conscientes de ello, y por eso han decidido que la serie termine en su quinta temporada. Porque ya se sabe: una retirada a tiempo es una victoria. Y The Boys, si algo no conoce, es el sabor de la derrota.

Dónde puedes verla: En Amazon Prime Video.

'Creepshow' T4 (Lorenzo Ayuso)

De qué va: A lo largo de 6 episodios, la producción recrea hasta doce cuentos de terror. Persecuciones de monstruos, torturas e incluso los límites a los que un ser humano está dispuesto a llegar, son algunos de los temas que aborda la cuarta entrega de la serie. Samantha Sloyan (La maldición de Hill House), Keegan Connor Tracy (Érase una vez), Lochlyn Munro (Peacemaker) y el icono del terror Tom Atkins (ya presente en el Creepshow original) están en el reparto de las nuevas entregas.

Por qué la recomiendo: Hay un componente emocional inevitable en esta elección. En la cuarta temporada de Creepshow, Greg Nicotero ha tenido a bien dedicar una historia, la que culmina la temporada, a George A. Romero. El padrino de los zombis no solo es el hombre que cambió la cara al terror (puede decirse que la desgarró) con La noche de los muertos vivientes; también fue el mentor de Nicotero, un adolescente de Pittsburgh al que su ídolo le abrió las puertas de la industria cinematográfica, cambiando el rumbo al que se dirigía con inercia en su vida (su padre quería hacer de él un médico, como él). Con los años, Nicotero ha pasado de gurú de los efectos de maquillaje, a nuevo amo de necrófagos en The Walking Dead. En esa tesitura, lanzarse a reivindicar Creepshow, una marca perteneciente al legado de Romero, era un acto de afecto evidente, aunque solo sea para un público inevitablemente marginal. Hay deudas que cumplir. Que la serie termine representando el influjo que Romero tuvo en él mismo a través del joven protagonista de su historia, dejando que el gore y la sangre llenen las pantallas, es otro “bonito” detalle. Las antologías son inevitablemente irregulares, y esta Creepshow no es una excepción, pero permite cumplir una de las promesas de Romero: decía que era como sus zombis, no parará ni muerto. Y así es.

Dónde puedes verla: en Dark (Movistar Plus+).

'The Good Doctor' T7 y Final (Marcos Méndez)

De qué va: En esta temporada, Shaun (Freddie Highmore) y Lea (Paige Spara) experimentan las alegrías y desafíos de la paternidad tras el nacimiento de su hijo Steve. Mientras, el equipo sigue lidiando con los cambios a los que se han enfrentado en el último año y deberán aprender a aceptarlos si quieren avanzar en sus vidas y carreras. Además, la temporada final cuenta con algunas sorpresas, como el regreso de algunos protagonistas muy queridos por los fans... y también las dolorosas despedidas a otros personajes.

Por qué la recomiendo: Porque es el final de un camino que arrancó en el año 2017 como “la nueva serie médica de los creadores de House” y llegó a adiós tan recientemente como este martes 25 de junio, convertida en una ficción referente en su amplio género y habiendo consagrado y convertido en estrella a su protagonista Freddie Highmore, ahora también productor. Aunque por el camino ha adolecido de lo mismo que casi todas las series médicas (líos amorosos y demasiados giros de guion a las mismas tramas), desde su inicio ha sido, es, y será un ejemplo de la integración de personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) en cualquier ámbito de la vida laboral y personal.