Estas son nuestras series favoritas del primer trimestre del año 2024

Cumpliendo lo que ya es nuestra tradición, todos los integrantes de la redacción de verTele volvemos a reunirnos en este artículo para recomendarte las series que más nos han gustado del primer trimestre del año 2024. Una lista totalmente subjetiva que sale de las ficciones que hemos podido ver entre el enorme abanico que nos ofrecen cadenas y plataformas, y que tiene una única condición: que se hayan estrenado entre el 1 de enero y el 31 de marzo.

Como ya hicimos en 2021, 2022 y 2023, también queremos cerrar cada trimestre del presente año con nuestra selección de los mejores títulos para ayudarte a saber qué ver en Amazon Prime Video, Netflix, Movistar Plus+, HBO Max, Disney+, Atresplayer y otras tantas plataformas y cadenas.

En esta ocasión resulta una lista de siete títulos, ciertamente para todos los gustos, que bien puedes animarte a ver durante la Semana Santa si aún no has disfrutado de alguno de ellos. Esperamos que te gusten.

'Cristóbal Balenciaga' (Laura Pérez)

De qué va: Como su propio nombre evidencia, Cristóbal Balenciaga narra la vida, en clave biopic, del famoso diseñador español que conquistó el mundo y logró levantar su propio imperio. La serie comienza en 1937, cuando Balenciaga deja atrás sus talleres de San Sebastián y Madrid para presentar su primera colección de alta costura en París. Pronto descubre que los diseños que en España marcaban tendencia no terminan de funcionar fuera de sus fronteras y, guiado por su obsesión por el control, prueba a definir su estilo y acaba convirtiéndose en uno de los diseñadores más importantes de todos los tiempos.

Por qué la recomiendo: Si hasta ahora no había logrado despuntar como productor de ficción original en España, Disney+ inicia 2024 cambiando las tornas con dos de las series 'patrias' más aplaudidas del primer trimestre del año. Una de ellas es Cristóbal Balenciaga, cuya vida y obra sirve de inspiración en un proyecto que sin ser perfecto, consigue embelesar por la meticulosidad con la que funciona todo su engranaje. Como si de un diseño del propio Balenciaga se tratase, la ficción despunta por su calidad audiovisual, su atractiva historia y sobre todo, por la interpretación de un Alberto San Juan que asume su papel como un traje a medida. Sin duda, el mejor patrón a seguir por la plataforma para su camino futuro en el mercado español.

Dónde puedes verla: En Disney+.

Nuestra crítica, por Paula Hergar: 'Cristóbal Balenciaga' desfila por Disney+ como un vestido de alta costura: correcto pero no para todos los públicos.

'Machos Alfa' T2 (Pedro Zárate)

De qué va: Pedro (Fernando Gil), Santi (Gorka Otxoa), Luis (Fele Martínez) y Raúl (Raúl Tejón) creen haberse deconstruido tras el curso sobre masculinidad que hicieron durante la primera temporada. Sin embargo, la realidad es que están más desubicados que nunca. ¿Conseguirán adaptarse a esta era de igualdad de sexos, parejas abiertas y Tinder o seguirá saliendo el macho alfa que llevan dentro?

Por qué la recomiendo: porque la comedia de los hermanos Caballero ha vuelto por todo lo alto. Su segunda temporada va un paso más allá de la primera, lo cual no era fácil. Sin embargo, lo consigue presentándose como una lógica evolución natural para, con el paso de los capítulos, ir destapando una tanda aún más frenética, ingeniosa y valiente que su predecesora. Los creadores de La que se avecina vuelven a meterse en unos cuantos charcos y a salir airosos de todos ellos haciendo lo que mejor saben: reírse a golpe de gag del mundo que nos rodea.

Dónde puedes verla: en Netflix.

Nuestra crítica, por Pedro Zárate: 'Machos alfa' crece en Netflix con su segunda temporada, que avanza como una evolución natural de la primera.

'Sand Land' (Lorenzo Ayuso)

De qué va: En la misteriosa Sand Land, los demonios y los humanos viven a duras penas en un páramo desértico baldío. Con la esperanza de recuperar el suministro de agua, el príncipe de los demonios, Beelzebub, el demonio Thief y un sheriff humano, Rao, se unen para viajar en busca del manantial legendario.

Por qué la recomiendo: Que, escasos días después de la muerte de Akira Toriyama, irrumpiera su última creación en el catálogo de Disney+, aunque sin apenas hacer ruido, bien podía servir para que aquellos que hemos crecido y seguimos aferrados al universo que creó en Dragon Ball tengamos una oportunidad de despedirnos del genio nipón. Ya en Dragon Ball Super: Super Hero se pudo disfrutar de un empeño del mangaka por combinar las batallas características de la última etapa de Dragon Ball Z con su apego por las historias pequeñas y por la comedia, combinando escalas en un entretenimiento encantador; sobre este empeño debía seguir la senda de la franquicia en el futuro, ahora incierto. Entre tanto, Sand Land recoge las principales obsesiones y tropos de Toriyama, enfundándolos en un relato a medio camino entre el western y la fantasía, y con un acabado que sabe sacar adaptar la animación 3D con las formas tan personales del creador. Una despedida a la altura.

Dónde puedes verla: En Disney+.

'The Regime' (Paula Hergar)

De qué va: Es una miniserie de 6 capítulos, escrita por Stephen Frears (State of union, Quiz: el escándalo de ¿Quién quiere ser millonario?) y Jessica Hobbs (The Crown, Broadchurch) que nos traslada al interior de los muros del palacio de un régimen europeo moderno que empieza a desmoronarse, con una canciller a la que nadie es capaz de llevarle la contraria. Está protagonizada por Kate Winslet y con un reparto que cuenta también con Hugh Grant, Martha Plimpton y Andrea Riseborough.

Por qué la recomiendo: En una época en la que se hacen series por encima de nuestras posibilidades (de verlas todas) y en la que ya pocas narrativas son capaces de sorprendernos, The Regime lo consigue con una propuesta que descoloca con su mezcla de géneros. Se toma muy en serio el drama, también la comedia y todo ello lo acompaña con tintes de sátira política y distopía. La guinda la pone la siempre fascinante interpretación de Kate Winslet que, en esta ocasión, da vida a una tirana política que bien podría representar a otra figura similar en la música, en el deporte o cualquier otra disciplina. Porque la denuncia social de la serie está dirigida a todos aquellos “endiosados” a los que el entorno no es capaz de bajarles a la realidad por miedo a perder su posición. Lo que provoca peores consecuencias para todos, en cualquier ámbito vital. No es una serie brillante, pero tiene ese encantamiento (que provocan pocas) que te deja pensando en ella los días posteriores a ver sus capítulos.

Dónde puedes verla: En HBO Max.

'Nos vemos en otra vida' (Gabriel Arias)

De qué va: Gabriel Montoya es un chaval de 15 años que malvive en Avilés. Ha tenido una infancia durísima. Ahora, ni estudia ni trabaja y es carne de cañón para cualquier delincuente que pueda hacerle sentir útil. Su vida da un giro tan radical como previsible cuando uno de esos mafiosos, Emilio Suárez Trashorras, se cruza en su camino. Ambos acabarán siendo condenados por facilitar, de un modo u otro, los explosivos que se utilizaron en el atentado yihadista del 11-M.

Por qué la recomiendo: Me atrevería a decir que Nos vemos en otra vida es una de las mejores series españolas. Está perfectamente construida desde un punto de vista técnico y aborda con delicadeza una historia llena de aristas, de dolor e injusticias. Dirigida por Jorge Sánchez Cabezudo, esta pequeña producción de seis capítulos basada en una novela de Manuel Jabois nos conduce por la historia de su protagonista (interpretado por Roberto Gutiérrez) y nos somete a debates incómodos de los que no deberíamos huir.

Dónde puedes verla: En Disney+.

Nuestra crítica, por Pedro Zárate: 'Nos vemos en otra vida': Disney+ cuenta en una sólida miniserie la historia del primer condenado por el 11M.

'El Mundial de Messi: El ascenso de la leyenda' (Adrián Ruiz)

De qué va: La docuserie repasa en cuatro episodios el camino de Leo Messi hasta la conquista de la Copa del Mundo de la FIFA y la culminación de su leyenda en la historia del fútbol. Pero no solo centrándose en la edición del torneo celebrada en Qatar en 2022, y en la que fue clave para la conquista del título, sino haciendo un repaso al papel que el delantero ha tenido dentro de la Selección Argentina desde su agrio debut en el verano de 2005. El Mundial de Messi narra el camino dramático que comienza con su primer partido con Argentina (en el que le mostraron una tarjeta roja en su primer minuto), hasta llevar el peso de un país sobre sus hombros y buscar la elusiva victoria en el mundial, pasando por su retirada anticipada en 2016 y su posterior regreso para convertirse en campeón del mundo y ser coronado como el mejor jugador del torneo de 2022.

Por qué la recomiendo: En un trimestre en el que he visto poco estreno de ficción, y en el que ningún título me ha terminado de convencer dentro de esos últimos lanzamientos, opto por hacer una propuesta diferente y recomendar esta docuserie, que resulta muy atractiva para los amantes del fútbol. Se trata de una producción muy disfrutable -y de fácil consumo al tratarse solo de cuatro entregas-, que se adentra en el vestuario de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar de 2022. Echando en falta alguna mención al vergonzoso contexto en el que se produjo aquel campeonato, y centrándonos por un rato en lo meramente deportivo, es interesante ver -con el testimonio directo de sus protagonistas- la consumación de esa comunión entre un equipo y su leyenda para al fin pasar de la mano a la historia del fútbol. También llama la atención el retrato que se hace de la idiosincracia argentina respecto al llamado 'deporte rey' y la visión resultadista que se ha tenido en el país sobre Leo Messi a través de sus anteriores y fallidos cuatro intentos por conquistar la Copa del Mundo. Un recorrido con su clímax en una de las mejores finales de la historia de los mundiales que no habría escrito ni el mejor de los guionistas.

Dónde puedes verla: En Apple TV+.

'El Inmortal' T2 (Marcos Méndez)

De qué va: Tras la primera temporada, el universo que ha construido José Antonio, el líder de la banda Los Miami, se desmorona poco a poco tanto en los negocios como en su familia. La traición de Fausti, que se ha hecho con el “trono” en Madrid, desencadena una guerra encarnizada, en la que todos se verán obligados a tomar partido, y donde el objetivo es hacerse con el control del negocio, cueste lo que cueste.

Por qué la recomiendo: Si en su primera temporada ya demostró que el relato familiar y de amistad en torno al desarrollo de la banda madrileña que controló las noches del Madrid en los 90 podía convertirse en una de las series con más poso de la plataforma, en esta segunda tanda no tiene ningún reparo en despojarse de cualquier complejo y dejarse llevar por su mundo de delincuencia, violencia y acción. Y lo agradece. Con un Álex García que sigue de dulce, y bien rodeado por su banda con Iván Massagué, Marcel Borrás o Teresa Riott; la segunda temporada de El Inmortal demuestra que la ficción, que sólo “se basa” en la historia real pero marca su propio camino, puede tener el carrete que quiera gracias a unos giros de guion cuidados al detalle.

Dónde puedes verla: En Movistar Plus+.

Nuestra crítica, por Marcos Méndez: 'El Inmortal' se desata en su segunda temporada y crece a base de acción, violencia y giros.