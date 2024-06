Harry Collett madura como heredero al trono en 'La casa del dragón': “Le daría una sesión de terapia a Jacaerys”

La casa del dragón está permitiendo ver crecer a Jacaerys en pantalla, y también al actor que lo encarna, Harry Collett. Tras acompañar a Robert Downey Jr. en la última adaptación del Doctor Dolittle, este precoz londinense se sumó al elenco de la precuela de Juego de Tronos en un rol crucial, el del hijo de Rhaenyra Targaryen, y por tanto heredero al Trono de Hierro, en un periodo de máxima convulsión.

Mientras Collett lleva por buen término su carrera, sí le gustaría poder aconsejar a su personaje: “Le diría que no tome ninguna decisión irracional”, comenta el actor a verTele. “Le daría una sesión de terapia como si fuera mi hermano pequeño”, añade el actor, de apenas 20 años. Con todo, ve al príncipe en pleno proceso de maduración en la temporada 2: “Estamos pudiendo verlo crecer en pantalla y convertirse en un adulto de valía y aristocrático. Todavía tiene cosas de críos, porque es joven”.

“No fue difícil llegar a entender a Jacaerys, pero tiene emociones muy complejas”, agrega Collett sobre un desafío ante el que se reconoce exultante: “Hay cierto peso sobre tus hombros”, dice sobre participar en la franquicia creada por George RR Martin, “pero para mí está siendo un momento increíble”, reconoce, afirmando que no percibe odio por parte de los fans. Eso sí, cuenta con que no puede contentar a todos: “Todo el mundo tiene su idea de cómo va a ser Jacaerys, no puedes ser así al 100%”.