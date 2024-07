'Supervivientes All Stars' expulsó a una de sus mejores concursantes y ya tiene su última lista de nominados

“Bienvenidos al último Tierra de Nadie de Supervivientes All Stars” decía Jorge Javier Vázquez al arrancar la entrega de este lunes, 22 de julio, en la que anunció tanto la fecha de la semifinal, como la de la final de la edición.

Con todo ello, la entrega se convirtió en una “noche intensa” como definió la propia Laura Madrueño tras expulsar a una de las tres mejores concursantes y vivir las últimas nominaciones de los concursantes.

Además, Logan conoció su castigo por “irse de la lengua y desvelar que había nominado a Lola usando su tridente”, algo que le habían pedido que mantuviera en secreto. Al faltar a su palabra, el programa le impuso la siguiente sanción: “No participar en el juego de líder de esta noche, con lo que ello implica”.

Logan acató la prohibición aunque le pareció “excesiva” porque suponía no convertirse en líder, perder su posible inmunidad y nominación directa. Privilegios muy valiosos a estas alturas del reality.

El público salvó a Sofía y a Marta

Lola, Sofía Suescun y Marta Peñate eran las nominadas de la noche. “Tres concursantes de primera” que pensaban que iban a vivir la ceremonia de salvación pero fue todo lo contrario: “Esta es noche de expulsión”, les informaron y eso derrumbó a Peñate que creía que ya se marchaba. Lola corrió a abrazarla para animarle, mientras Sofía ponía cara de desasosiego.

Minutos después, Jorge Javier empezó salvando a una de ellas. La primera fue Marta que transmitía su asombro por la decisión del público: “Esta no es una salvación cualquiera es autoestima, es ver que no estoy loca porque hay gente que me entiende, que ven que soy real, visceral y que me entrego 100%. Gracias por salvarme”, dijo emocionada.

Seguidamente, Lola y Sofía escucharon la sentencia del presentador: “El concurso se acaba hoy para una de las dos. El público ha decidido que se salve de la expulsión Sofía”. Ella también mostró su sorpresa: “Al final llevaba un mes sin estar expuesta, han pasado muchas cosas que sé que divide un poco a España pero he de decir que esto es un súper regalo”.

Mientras Lola se abrazaba con todos entre lágrimas. Y a Marta le decía que siguiera “a tope” que no quería ver en Madrid su cara con lágrimas. “Ha sido durísimo pero echaba mucho de menos mi vida, me gusta mucho y tengo ganas de volver. Mi casa estará abierta para todos, os quiero mucho y todos os merecéis ganar”, fueron sus palabras antes de marcharse.

Marta se convierte en líder y así queda la última lista de nominados

El juego de líder de la noche era uno de los más importantes para las últimas nominaciones. Y por primera vez lo ganó una Marta que no cabía en su asombro y que lo celebró por todo lo alto.

Tras ello llegó el momento de las nominaciones. Los concursantes metieron a Sofía y Alejandro en la lista negra y la líder añadió a Logan. Por lo que los últimos nominados de la edición son Sofía, Alejandro y Logan.