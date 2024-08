'La Promesa', una serie diaria 'interruptus' que desconcierta a sus fans este verano en La 1 de TVE

La Promesa suma más de 400 capítulos en La 1 de TVE. Una cifra altísima que ha alcanzado por dos motivos: su indudable éxito, y su condición de serie diaria. Sin embargo, esta misma periodicidad se ha tambaleado durante el verano por los eventos deportivos que ha ido programando la cadena pública en su franja. El dato al respecto es demoledor: de las últimas diez semanas, La Promesa solo se ha emitido en su horario y ritmo habituales en una de ellas. Concretamente, la del 15 al 21 de julio, la que transcurrió entre el final de la Eurocopa y el inicio de la cobertura de los Juegos Olímpicos.

Cuando acabaron ambos eventos, los 'promisers' pensaron que su serie por fin volvería a la normalidad, pero no fue así. Nada más regresar a la parrilla se toparon con un festivo (jueves 15 de agosto). Y ahora, con La Vuelta ciclista a España, otra competición que afectará al ritmo de emisión del serial. Sin ir más lejos, esta semana no habrá capítulo ni el martes 20 ni el jueves 22 por la retransmisión de dos etapas de la ronda ciclista, tal y como ha ha avanzado ya La 1.

Por lo tanto, La Promesa está viviendo un verano 'interruptus' para desconcierto de su público, que ha visto cómo su serie diaria ha dejado de ser eso, diaria, al menos durante la temporada estival. Sin embargo, detrás de tantas interrupciones (suyas y del resto de ofertas vespertinas de La 1) hay una sencilla razón: La 1 ha dado prioridad a la Eurocopa, los JJ. OO. y otros eventos deportivos en los que ha gastado mucho dinero para beneficiarse de sus grandes audiencias. De hecho, gracias a ellos lideró en junio y julio, y va camino de hacerlo también en agosto.

Hablamos, pues, de un motivo de peso para interrumpir la emisión de La Promesa por mucho que estos parones, como es lógico, no sean del agrado de los seguidores de la serie.

Los parones veraniegos de 'La Promesa'

Durante la semana del 17 al 23 de junio, la primera completa del torneo de Eurocopa, La 1 emitió cuatro capítulos del serial y no cinco, como hubiera sido lo normal. No hubo emisión el miércoles 19 por los partidos Croacia-Albania y Alemania-Hungría, que fueron ofrecidos con éxito de audiencia (16.8% y 23.2% de cuota, respectivamente), mientras que el jueves 20 y el viernes 21 la ficción no comenzó a las 17:30 horas, sino que adelantó media hora su inicio para dejar sitio a otros encuentros del campeonato.

La Promesa siguió viéndose afectada durante las siguientes semanas de Eurocopa, en las que también sufrió cambios horarios y descansos forzados. Por ejemplo, entre el 24 y el 30 de junio se emitieron los cinco capítulos que tocaban, pero todos a una hora (entre las 16:40 y las 17: 45 horas) distinta a la habitual. Y del 1 al 7 de julio hubo episodios todos los días salvo el viernes 5, aunque dos tuvieron un horario (lunes y martes, a partir de las 16:45h), y los otros dos otro (miércoles y jueves, a partir de las 17:30h).

En la última semana del torneo, la del 8 al 14 de julio, el número de capítulos programados bajó a tres. Sin embargo, los parones del miércoles 10 y el viernes 12 no fueron provocados por la Eurocopa, sino por el Tour de Francia y un partido de la selección femenina de fútbol, respectivamente. Ambos eventos deportivos también forman parte de la lista de seis que han dejado algún día sin espacio a La Promesa en lo que llevamos de 2024. Son estos: Masters 1000 de Madrid, Eurocopa, Tour de Francia, partido de clasificación de la Eurocopa femenina, Juegos Olímpicos y La Vuelta.

De todos ellos, el que más ha condicionado a La Promesa ha sido, con diferencia, la cita olímpica, que obligó a la serie a parar dos semanas completas, entre el lunes 29 de julio y el domingo 11 de agosto. Durante aquellos días, La 1 al menos emitió una promo en la que los protagonistas de la serie pedían que el público “no se olvidara” de ellos, que volverían con nuevos capítulos el lunes 12 de agosto, como así sucedió.

Si juntamos las diez semanas que han transcurrido desde que comenzara la Eurocopa, nos sale que La 1 solo ha emitido La Promesa en su horario (de 17:30 a 18:30h) y ritmo habitual (cinco capítulos por semana de lunes a viernes) en una de ellas. El resumen es el siguiente:

17-23 de junio: cuatro capítulos, dos en un horario diferente al habitual

24-30 de junio: cinco capítulos, todos en un horario diferente al habitual

1-7 de julio: cuatro capítulos, dos en un horario diferente al habitual

8-14 de julio: tres capítulos

15-21 de julio: semana normal , con cinco capítulos a las 17:30h

, con cinco capítulos a las 17:30h 22-28 de julio: cuatro capítulos

29 de julio-4 de agosto: descanso por los JJ. OO.

5-11 de agosto: descanso por los JJ. OO.

12-18 de agosto: cuatro capítulos

19-25 de agosto: tres capítulos

Los parones de 'La Promesa' antes del verano

Así las cosas, La Promesa está pasando por un momento no deseado en lo que respecta a su programación. Sin embargo, los parones forzados de la serie no son exclusivos de este verano. A lo largo de 2024 también se ha enfrentado a otras seis interrupciones: cuatro por festivos nacionales (1 de enero, 28 de marzo, 29 de marzo y 1 de mayo) y dos por la emisión de sendos capítulos dobles de La Moderna (12 y 26 de enero).

Debido a esto último, La Promesa empezó el año firmando solo dos semanas normales de emisión de las primeras cuatro. No obstante, a partir del 29 de enero cogió velocidad de crucero y encadenó ocho semanas seguidas sin variaciones, aunque por el camino firmó dos semanas seguidas con hasta siete capítulos emitidos, ya que el domingo 25, el lunes 26 y el martes 27 ofreció dos por día coincidiendo con el estreno de Sueños de libertad en Antena 3.

En total, entre la semana del 29 de enero al 4 de febrero y la del 10 al 16 de junio, la última antes de la Eurocopa, pasaron 20 semanas, ambas inclusive. Y entre todas ellas, La 1 emitió cinco o más capítulos de La Promesa en 18. En cambio, solo ha alcanzado esa cifra de episodios en dos de las últimas diez, lo que muestra hasta qué punto los eventos deportivos han alterado la programación de la serie durante el verano.

Sin embargo, esto no ha perjudicado excesivamente a la ficción de Bambú y Studiocanal, que ha vuelto como se fue: siendo el contenido más visto de la tarde de La 1 con cuotas superiores al 10%. Un regreso óptimo, el suyo, que está haciendo menos doloroso el fuerte bajón experimentado por la cadena pública tras el final de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, que tantas alegrías le han dado durante este verano tan deportivo.

Ritmo de emisión de 'La Promesa' en 2024: