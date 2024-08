La 1 lanza la primera promo de 'Valle Salvaje', su nueva serie diaria, y pone cara a su protagonista

La 1 de TVE ha lanzado la primera promo de Valle Salvaje, su nueva serie diaria. La ficción está producida por Bambú Producciones, la compañía responsable de La Promesa, y al igual que ésta, también será de época. De hecho, según la información que trascendió a finales de 2023, esta nueva producción estará ambientada en el reinado de Carlos III, durante la segunda mitad del siglo XVIII.

De momento, la promo emitida por La 1 ofrece pocos detalles al respecto, pues únicamente muestra a una joven montando a caballo en las inmediaciones de un palacio. A priori, el escenario en el que se desarrollarán las tramas de la serie. “¿Qué harías para salvar a tu familia?”, es la pregunta que cierra el spot.

La joven que lo protagoniza es la actriz Rocío Suárez de Puga, que tiene aquí su primer papel principal en televisión. Hasta ahora su carrera venía desarrollándose en el teatro, aunque este mismo verano la hemos visto interpretando a Carolina de Mónaco en un capítulo de la serie Eva & Nicole (Atresmedia).

La sinopsis de 'Valle Salvaje'

La protagonista se llama Adriana, una mujer de 20 años que, tras asistir a un baile en el Palacio Real, viaja de Madrid a Asturias. Lo hace tras descubrir que su matrimonio con un hombre al que no conoce estaba pactado en secreto, y debe ir a conocer al prometido a la casa de la hermana de su padre. Allí comprenderá que la “van a tratar como a una esclava” y tendrá que “realizar trabajos que no le corresponden”, como una criada.

Dentro de esa vida sin esperanza, descubre un amor clandestino y peligroso. Además, conocerá la identidad del responsable de la muerte de su padre, un miembro de la familia, y hará frente a una oscura traición.

'Valle Salvaje' aún no tiene fecha ni horario de estreno.

En un principio, todo apuntaba a que Valle Salvaje sustituiría a 4 Estrellas en el access prime time, pero tras materializarse el fichaje de David Broncano por la cadena pública, esa opción quedó descartada. Por tanto, lo más probable es que la serie se emita en la franja de tarde, aunque ahora mismo La 1 ya cuenta ahí con otra dos: La Moderna y La Promesa.

Eso sí, las audiencias de la primera no son tan satisfactorias como las de la segunda, por lo que podría ser la damnificada. También está la opción de que Valle Salvaje se emita antes que La Moderna para competir con Sueños de libertad (Antena 3), que tanto esta última como La Promesa reduzcan ligeramente su horario (actualmente duran una hora) para hacer hueco al nuevo serial e, incluso, que La 1 haga algún movimiento relacionado con El Cazador. De momento no son más que especulaciones, pues La 1 no ha comunicado nada oficialmente al respecto.