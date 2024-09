Disney+ presenta 'Regreso a Las Sabinas', primera serie diaria en streaming y “sin la esclavitud del comentario directo”

El FesTVal de Vitoria 2024 ha sido el escenario elegido por Disney+ para presentar Regreso a Las Sabinas, la que será la primera serie diaria española para una plataforma. La ficción, protagonizada por Natalia Sánchez, Andrés Velencoso y Celia Freijeiro, vivirá su estreno el próximo 11 de octubre con un primer bloque de cinco episodios, a los que se irán uniendo un capítulo cada día hasta los 70 que componen su primera y única temporada.

Como no podía ser de otra manera, el foco durante la puesta de largo del proyecto, en la que ha estado presente verTele, ha sido puesto por sus responsables en el carácter novedoso de su plan de emisión: “Estamos encantados de presentar esta serie tan especial, un formato que se lleva haciendo mucho tiempo, pero nunca en plataforma. Es una estrategia de programación que empezamos hace dos años. Nadie lo estaba haciendo, nos preguntamos por qué, y lo hicimos”, ha empezado diciendo Sofía Fábregas, vicepresidenta de producción original de Disney+ en España.

“Y aunque se ha hecho mucho, queríamos hacerlo a otra escala y a otro nivel. Estamos intentando cambiar las normas del juego que tenían las diarias, pero con más exteriores, más tiempo para rodar, con el equipo técnico y artístico... Es una apuesta segura en cuanto hay un público ávido para este tipo de géneros, pero es arriesgada, siguiendo la huella de Disney y con la idea de que pueda llegar a Latinoamérica”, ha añadido la responsable de la compañía, que ha dejado claro que desde el principio pensaron en encargársela a Diagonal TV, productora “pionera” en la ficción diaria, a cargo de títulos que van desde El Súper (Telecinco, 1996) a Amar es para siempre (Antena 3, 2013), pasando por Bandolera (Antena 3, 2011) a Mercado Central (TVE, 2019).

Desde la productora insisten en el factor “revolucionario” de su programación: “Tenemos una trayectoria en las diarias, pero siempre nos habíamos preguntado si algún día pasaría esto que está pasando”, ha reconocido Jordi Frades, director de Regreso a Las Sabinas, que destaca la “valentía” de Disney+ para darle “sentido a este espacio”. “Un espacio quizá carente, porque había una cosa de que las plataformas no deberían hacer ciertas cosas que pertenecen al índole de las cadenas en abierto. Esto de '¿por qué?'. Pues ¿y por qué no? El primero que se tira al agua es el que se moja más y creo que hemos hecho una apuesta valiente y arriesgada”, ha señalado el cineasta, poniendo en valor la calidad de las series diarias, “a veces menospreciada”.

Frades ha desvelado que el equipo de Diagonal ha trabajado de forma “muy integrada” con el de Disney, haciendo un proyecto “muy complejo”, que fuese “distinto”, pero “incluyendo al público habitual de la series diarias”. “Éramos conscientes de que estábamos abriendo un género nuevo. Pienso que es algo muy positivo para todos, porque es trabajo para mucha gente (técnicos, actores, directores, etc.). Y creo que esta reinvención va a ser muy positiva y beneficiosa a largo plazo dentro del sector”, ha añadido el director.

Una serie de 70 capítulos “con final cerrado”

Durante la presentación, se ha confirmado que la serie cuenta con 70 episodios que ya han sido rodados, para la que será, “en principio”, su primera y única temporada. “Tiene un final cerrado”, ha asegurado Sofía Fábregas, responsable de Disney, plataforma que lanzará la ficción el próximo viernes 11 de octubre, como mencionábamos, con un primer bloque de cinco episodios. Después, a partir de 14 de octubre, el operador ofrecerá a sus clientes de lunes a viernes un capítulo cada día que será incluido en el catálogo a las 8:00 horas de la mañana.

Respecto a la planificación del proceso de producción, Frades ha destacado que Regreso a Las Sabinas “se grabado prácticamente igual que todas las series diarias, en bloques de cinco capítulos hasta llegar a los 70 episodios”. “Teníamos más tiempo de rodaje que una diaria estándar, pero ha sido en bloques de cinco”, ha añadido. Desde Disney+, han destacado que la principal ventaja que han tenido con este nuevo modelo es “la libertad”: “En esta producción hemos tenido más tiempo y no hay nadie que te esté juzgando, lo que está hecho está hecho. Tiene los mismos códigos que una serie limitada de seis capítulos. Y eso nos ha dado mucha libertad”, ha señalado Fábregas.

“No tener la esclavitud del comentario directo te permite trabajar de otra manera. Estamos hablando de una serie de 70 capítulos y es algo más controlable que 300. Si algo hemos conseguido, es que fuera un proyecto en el que hemos entendido todos a la vez que estábamos probando una cosa nueva, con todo el respeto y el amor. Y eso ha hecho que sea tan especial para todos nosotros... guste más o menos al público”, ha reflexionado Frades en un acto en el que han estado presentes algunos miembros del reparto principal de la ficción.

Entre ellos, Natalia Sánchez, para la cual el estreno de Regreso a Las Sabinas le va a coincidir en emisión con Sueños de libertad, serie diaria de Antena 3 que goza de una buenísima salud en audiencias, como gran heredera de Amar es para siempre en las sobremesas de la cadena. Sánchez ha comparado la forma de trabajar en ambos modelos: “El ritmo de una diaria normalmente hacemos 30 páginas de guion al día. Y aquí 10-11. No existe el plató en esta serie, todos son exteriores. Y eso le ha dado un empaque muy potente. Lo que se está intentando hacer en las series diarias es esto. Hay que tener algo muy especial para poder distanciarse de lo que hay. Va a marcar un antes y un después y va a poner el listón muy alto”, ha puesto en valor la actriz.

Lágrimas de Natalia Sánchez y Celia Freijeiro

La puesta de largo de Regreso a Las Sabinas no ha estado exenta de emoción, con lágrimas de Celia Freijeiro y Natalia Sánchez a la hora de recordar su experiencia en este proyecto. “Todos dicen que esto es arriesgado, y es verdad, pero cuando haces algo por primera vez y arriesgas mucho hay un margen de error. Todos supimos que era así, nos adaptamos y remamos a favor. Y eso ha sido posible, no solo por el talento de toda esta gente, sino por el equipo humano, nos escuchábamos todos y arrimábamos el hombro cuando hacía falta. Y, sobre todo, esto no podría ser posible sin alguien tan grande en la dirección, gracias Jordi por darme esta oportunidad”, ha comentado la primera, con la voz entrecortada.

Una figura, la de Jordi Frades, a la que ha alabado la segunda: “Me llamó, estaba rodando una película en inglés, y me habló de algo muy bonito y muy potente. No lo dudé, porque todo lo que viene de él es un sí. Es un director y un amigo que te da la mano en los proyectos, en los procesos, no te suelta nunca. Al saber que venía de su mano, de este equipo que siempre te cuida, no pude decir que no. Me llevo tanto que me lo quedo para siempre”, ha dicho Natalia Sánchez muy emocionada.

Freijeiro da vida a Gracia, “una mujer de carácter fuerte, pero con una parte noble y tierna” que vuelve a Las Sabinas dispuesta a sanar sus vínculos familiares“ y Sánchez a Esther, ”una persona muy herida que intenta sobreponerse, con una vid normal hasta que pasa algo que le toca la tecla“.

Por su parte, Andrés Velencoso, que debuta en la ficción diaria completando el trío protagonista de la serie, ha dado las claves de su personaje: “Miguel tiene un torbellino del pasado que le remueve los cimientos. Se llama Gracia (Celia Freijeiro) y con ella vienen heridas del pasado y sentimientos no resueltos. Ahí entra una dualidad de qué es lo que quiero y qué es lo que quiero hacer. Pensar en pasado, presente, con la cabeza y el corazón. ¿Qué escoge Miguel? Ved la serie”, ha señalado el actor, agradecido con la oportunidad de participar en el proyecto.

Una postura similar a la de su compañera María Casal: “Nunca había trabajado con un equipo tan bueno, desde los grandes jefes que están en sus despachos, a los grandes creadores, hasta el último ayudante del último auxiliar. Este es el mejor personaje que he hecho en mi vida. Los astros se han juntado. Era muy difícil hacer esto y lo hemos hecho muy bien, por eso estamos todos tan orgullosos y agradecidos. No estamos orgullosos solamente por el resultado, sino por lo que nos ha pasado en nuestras vidas. Siempre vamos a llevarnos en el corazón los unos a los otros”, ha concluido.

Finalmente, Miquel Fernández ha destacado que el suyo es “uno de los personajes que más arco tiene”: “Mi papel es del de alcalde del pueblo. Se presenta como una persona totalmente segura de sí misma hasta que pasan cosas y todo explota. También tiene una parte muy oscura. Me siento muy orgulloso y muy feliz de haber formado parte de este gran elenco”, ha sentenciado.

Así es 'Regreso a Las Sabinas'

En Regreso a Las Sabinas, las hermanas Molina, después de muchos años sin verse, reciben una llamada que las hace volver a su pueblo natal, Manterana, para atender los problemas de salud de su padre. Este inesperado regreso supone reencontrarse con la vida y los amores que intentaron olvidar. Instaladas en su finca familiar, Las Sabinas, se enfrentarán a secretos del pasado que cambiarán sus vidas para siempre.

Jaume Banacolocha, Ignasi Serra y el mismo Jordi Frades son los productores ejecutivos de esta serie creada por Eulalia Carrillo y que cuenta como guionistas a Jordi Calafí y Nacho Pérez de la Paz, entre otros. Andrés Velencoso, Celia Freijeiro, Ángela Molina, Olivia Molina, Natalia Sánchez, Miquel Fernández, María Casal y Nancho Novo, entre otros, conforman el elenco principal de la serie.