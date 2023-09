El doble rasero de Telemadrid: programación especial para el acto del PP, perfil bajo para la gran marcha por la Sanidad

Este domingo, dos días antes del debate de investidura de Feijóo, el Partido Popular convocó un acto en Madrid para el que movilizó y transportó a afiliados y simpatizantes de toda España con el objetivo, inicialmente, de movilizarse contra la amnistía bajo el lema 'A la calle contra la amnistía, el referéndum y contra aquellos que quieren destruir nuestro Estado de Derecho'.

En elDiario.es | Feijóo se declara líder de la oposición ante miles de personas en Madrid y asume su derrota en la investidura: “Ha merecido la pena”

Al final, el acto en la plaza de Felipe II reunió a miles de personas (más de 60.000 según la organización; unas 40.000 según la policía) y sirvió para que Feijóo asumiese públicamente antes de su debate de investidura que será el líder de la oposición y que gobernará el PSOE de Pedro Sánchez, como explica elDiario.es.

El acto de partido convocado, organizado y protagonizado por el Partido Popular, fue emitido en directo por Telemadrid. La cadena pública de la Comunidad de Madrid, cuyo poder tomó el PP de Ayuso cambiando la ley para poder cesar a sus entonces responsables y poniendo al frente a José Antonio Sánchez (encargado del ERE ilegal de 2013 con Esperanza Aguirre cuando ya presidió la misma corporación), levantó su parrilla habitual para ofrecer una programación especial en la que retransmitió el evento.

El inicio de la concentración estaba fijado para las 12:00 horas (aunque los asistentes se acumularon desde antes), y la despedida sobre el escenario se produjo a las 13:20 horas. Telemadrid realizó dos “Avances informativos”, categorizados en las audiencias de Kantar Media como 'Avance informativo: Acto contra la amnistía', que fueron de 12:06 a 12:22 (durante 15 minutos y 33 segundos) y de 12:44 a 13:22 (durante 37 minutos y 50 segundos). Es decir, de la hora y veinte que duró el acto, Telemadrid retransmitió 53 minutos en directo en los que apenas concitó audiencia: 35.000 y 48.000 espectadores, respectivamente.

La concentración además abrió los informativos de Telemadrid el mismo domingo en sus dos ediciones, y fue tratada como la noticia principal de sus Noticias dedicándole la máxima atención tanto a mediodía como por la noche. En su web, la cadena pública también le dio total protagonismo.

La cobertura contrasta con las que Telemadrid realizó de las manifestaciones por la sanidad pública, críticas con la gestión de Ayuso. Pese a que fueron más multitudinarias que el acto del PP, el domingo 12 de febrero los 250.000 asistentes no animaron a la cadena pública madrileña a retransmitir en directo el evento, relegando la información a sus informativos y dedicándole poco tiempo poniendo además el foco en que era “contra Ayuso”, como analizamos entonces.

Lo mismo ocurrió meses antes, el domingo 13 de noviembre de 2022, cuando Telemadrid tampoco dio cobertura a la histórica manifestación que reunió a 670.000 personas, como también detallamos. En esa ocasión, la cadena pública lo minimizó como una protesta de “sindicatos e izquierda contra Ayuso”, y ni tan siquiera fue la noticia de apertura en sus informativos.

La de este domingo no es la primera vez que la parrilla de Telemadrid es usada con un fin partidista en beneficio del PP. En marzo de 2022, con motivo de la manifestación del mundo rural, la cadena pública preparó una programación especial levantando su parrilla habitual, por la que luego presumió de resultados. En ese caso se concentraron unos 100.000 asistentes.

Telemadrid no responde a la reclamación del PSOE

Ante el nuevo ejemplo de utilización partidista y parcial de Telemadrid por parte del PP, el PSOE madrileño encabezado por Juan Lobato reclamó antes del acto de partido que la cadena pública no lo retransmitiese en directo. El partido envió el viernes un burofax al canal reclamando información sobre los costes previstos del despliegue informativo, y también sobre la duración planeada de la cobertura. El PSOE incidió en su “perplejidad” por la retransmisión “puesto que ninguna manifestación o concentración en la Comunidad de Madrid, que incluso haya tenido un seguimiento multitudinario, ha recibido un tratamiento similar”.

El PSOE recordó que Telemadrid debía “fijar su programación bajo el principio del pluralismo político y no atender al interés informativo de un partido político en concreto, en este caso el PP”, añadiendo que la cobertura anunciada por la cadena pública “durante toda la mañana es contraria a dicho principio recogido en la Constitución Española”, por lo que exigieron que “no tuviese lugar”.

A través de un comunicado oficial de la dirección de Telemadrid, la cadena pública se fija en unas declaraciones de Lobato, que afirmó que la retransmisión se realizaba debido a un “encargo” de Ayuso, para desmentir esa parte: “Es falso que se haya recibido el encargo de retransmitir el acto contra la Ley de Amnistía”. En el mismo texto, asegura que “Telemadrid no realiza ni produce la señal del evento, por lo tanto, no incurre en ningún gasto extraordinario”, refiriéndose así sólo a los costes de realización y producción, que se supone asumió el PP, pero no a los de los medios propios y de los profesionales de la cadena que participaron en la cobertura.

Telemadrid proseguía su comunicado diciendo que “no va a retransmitir íntegramente el acto ni hay un programa especial previsto”, y sin embargo interrumpió su programación con dos avances informativos y retransmitió en directo prácticamente todo el evento. Además, afirmaba que durante la cobertura se iba a “informar a los madrileños con criterios estrictamente profesionales”, y lamentaba “que se critique desde un partido político el tratamiento informativo de algo que todavía no ha ocurrido”. A posteriori, Telemadrid sí retransmitió y ofreció una cobertura especial de un acto de partido como el organizado por el PP.

Al final de su texto, la cadena pública “reclama respeto a su independencia y a la profesionalidad de sus trabajadores” recordando que “la labor de RTVM se controla en una comisión parlamentaria donde los partidos reciben las explicaciones oportunas. No hay precedentes de que una formación exija explicaciones de manera previa”. La corporación pública no explica, sin embargo, que ese cambio legislativo que permitió al PP de Ayuso asaltar el control de Telemadrid hace que el Partido Popular, con el apoyo de Vox, tengan control absoluto sobre la cadena pública sin importar las iniciativas y reclamaciones de la oposición política.