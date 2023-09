Eduardo Casanova se emociona en 'MasterChef Celebrity' por las “amenazas de muerte” que ha denunciado

Eduardo Casanova fue uno de los protagonistas de la tercera entrega de MasterChef Celebrity 8 que emitió La 1 este jueves por emocionarse con Toñi Moreno al relatar el acoso y odio que recibe y que ha llegado a denunciar ante la policía.

Eduardo Casanova hace "caer un mito" de 'MasterChef Celebrity': "Los jueces son de lo mejor que hay en el programa"

El actor y director, que lleva desenvolviéndose ante las cámaras desde que era un niño, cuando actuaba en Aída, se abrió con su compañera de concurso tras vivir un momento de tensión en la prueba de exteriores: “¿Por qué nos ponemos tan nerviosos? Yo creo que nos pasa a los dos”, le preguntó la presentadora, interesándose por cómo se encontraba.

“Eso tiene que ver con intentar no decepcionar”, comenzó comentando Casanova, que contó que “desde pequeño he estado sometido como no a mucha presión, pero ten en cuenta que empecé a trabajar con 12 años y dejé el cole a los 14. Las responsabilidades son demasiado grandes”.

“¿Tú sufres la crítica? ¿No la lleva bien, o qué?”, le preguntó Toñi Moteno. “El odio, el hate...”, prosiguió Eduardo. “Es que te han dicho cosas muy duras”, apostilló ella. “Amenazas de muerte, la dirección de mi casa, amenazas a mi madre...”, enumeró, relatando a continuación un episodio desagradable.

“Cuando fui con mi madre, que me acompañó a la comisaría, y tuve que poner los audios que me habían enviado... cuando vi su cara escuchando esos audios me sentía culpable. Decía 'qué he tenido que hacer mal para que mi madre lo tenga que pasar así de mal'”, contó visiblemente emocionado.

"Cuando fui con mi madre a la comisaría y tuve que poner los audios de las amenazas, y vi la cara de mi madre, me dije 'qué he hecho yo mal'" #MCCelebrity



⭕️https://t.co/dT0qKmqP3F pic.twitter.com/8LsJPIq88a — La 1 (@La1_tve) 21 de septiembre de 2023

En la entrevista que ofreció Eduardo Casanova a verTele durante el pasado FesTVal de Vitoria ya explicó que en MasterChef “ha sido muy fuerte enfrentarme a mi inseguridad”. “Soy un chico superinseguro, aunque a veces parezco muy seguro de mí mismo y eso no juega a mi favor. Pero enfrentarme a mi inseguridad...”, reflexionó.