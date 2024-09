'Emparejados' se estrenó sin cobra y con una cifra sorprendente de Campanario y Jesulín: “Me lo ofrecieron por un reality”

Había dos grandes ofertas televisivas en la noche de este jueves 5 de septiembre que obligaron al público a dividirse. Por un lado, en Telecinco, el estreno de la nueva edición de Gran Hermano; por otra parte, el estreno de Emparejados, la gala especial con la que Joaquín Sánchez ha escrito un nuevo capítulo de su idilio con Antena 3.

Centrándonos en este último, lo que hizo el exfutbolista es, en resumidas cuentas, pasárselo en grande, 'como un niño chico', mientras 100 solteros buscaban pareja en su plató. De entre todas las parejas posibles, solo una tendría la oportunidad de llevarse 10.000 euros y un viaje a Las Maldivas.

Pero el programa se guardaba un as bajo la manga para darle mayor emoción a este divertido experimento: a la hora de la verdad, si los dos solteros se daban el 'sí quiero' compartirían el premio; por el contrario, quien rechazara a su 'media naranja' se quedaría con todo y dejaría al otro sin nada: ¿amor o traición?

A Joaquín lo acompañaban su mujer Susana Saborido y otra mediática alianza: la que forman María José Campanario y Jesulín de Ubrique. Ellos consumieron buena parte del tiempo con las anécdotas de su archiconocido matrimonio. Según Antena 3, era la primera vez que concedían juntos una entrevista en televisión.

“¿Cuánto dinero os han ofrecido por una exclusiva?”

Se les preguntó por sus inicios (hace ya 24 años), se les hizo un examen de compatibilidad y se recordó la grandísima presión mediática a la que siempre han estado sometidos. “¿Cuál es la mayor cantidad de dinero que os han ofrecido por una exclusiva?”, quisieron saber los presentadores.

En este caso sí respondieron: “En un reality me ofrecieron 650.000 euros”, confesó el torero, que negoció este fichaje “con el más gordo”, posiblemente con el máximo ejecutivo de la cadena que emitiera dicho programa. Por supuesto, no desveló el nombre de dicho formato.

Campanario también aportó una cifra, aunque, al igual que su marido, tampoco dio nombres. “A mí me ofrecieron 1.200.000 euros para hacer varias cosas en televisión, entre ellas un reality. Y me ofrecieron hacer una portada de Interviú vestida, algo que no sé si se lo habrán ofrecido a alguien más”. Ni uno y otro aceptaron dichas ofertas.

Terminada la entrevista, comenzó el juego con las decenas de solteros que esperaban su turno. De entre todos ellos, solo Viviana, una auxiliar de vuelo que dio 'likes' tanto a hombres como mujeres, tuvo la suerte de elegir una pareja. Tras escuchar los argumentos de unos y otros, se fijó en Carlos y en el puso toda su confianza. Parece ser que se gustaron de verdad, pues prefirieron compartir el premio en vez de traicionarse mutuamente.