El ex de Maite Galdeano fue a 'First Dates' y culpó de su divorcio a Sofía Suescun: “Me puso una trampilla”

Ugo, el ex de Maite Galdeano, acudió este martes a First Dates para encontrar el amor. Y lo hizo, pero antes Carlos Sobera le preguntó por su relación con la conocida 'gran hermana', madre de los también famosos Sofía y Cristian Suescun.

“¿Pero esto me ha hecho famoso?”, preguntó Ugo, como si no le diera mucha importancia al romance que tuvo con la navarra. “Yo te conozco por ser el marido de Maite Galdeano”, le reconoció Sobera antes de que Ugo entrara en detalles. “Nos conocimos hace más de cinco o seis años. Nos casamos y nos divorciamos”, dijo antes de sorprender el presentador con el motivo de su separación: “Porque Sofía, su hija, me puso una trampilla. Se hizo pasar por un perfil de otra persona”.

“¿Y te la intentaste ligar?”, preguntó Sobera. “Sí”, respondió Ugo, que cayó así de lleno en la “trampilla” que le puso la ganadora de GH 16 y Supervivientes 2019. “Y le dijo a su madre: 'Mira Ugo, se dedica a ligotear'”, imaginó Sobera. “Fíjate. Le intenté explicar a su mamá que no siempre haces lo que uno habla por internet”, respondió el soltero, que pagó con la separación estar una aplicación de citas teniendo pareja. Aun así, Ugo tuvo buenas palabras para Maite Galdeano: “Es muy cariñosa porque lo da todo, como yo. Es muy sincera y muy sonriente, que es lo que más me gusta en una chica”.

En cuanto a su cita, Ugo fue a First Dates en busca de “una buena chica”, sin importarle demasiado su físico. “A veces, la belleza en la vida no importa mucho. Lo que importa es la persona. El corazón y cómo es la persona. Si incluye la belleza, aún mejor”, dijo antes de conocer a Chelo, con quien pasó una agradable velada. Tanto, que ambos dijeron que sí a tener una segunda cita.