La familia de Aurah Ruiz lamenta que 'Supervivientes' recortara el mensaje de apoyo que su padre grabó para ella

Supervivientes 2024 vivió este jueves una de sus expulsiones más traumáticas. Después de 14 galas y tres meses de supervivencia, Aurah Ruiz tuvo que decir adiós a la aventura en Honduras. La canaria cayó derrotada ante Marieta en la última votación, por lo que tuvo que abandonar la palapa y, con ella, su paso por el reality de Telecinco. Y eso que su familia intentó salvarla por todos los medios, tanto por redes sociales como por el vídeo que Eugenio, el padre de la concursante, grabó pidiendo el apoyo del público.

El mensaje fue emitido en los primeros minutos de la gala, cuando Aurah, Marieta y el tercer nominado en liza, Pedro García Aguado, escucharon los vídeos que habían grabado sus allegados para pedir su continuidad en el programa. Un bonito detalle que, sin embargo, acabó dejando un sabor agridulce en la familia de Aurah. ¿El motivo? Que Supervivientes emitió una versión ligeramente recortada del mensaje de Eugenio, algo que no les sentó del todo bien. “Realmente nos da mucha pena que no haya podido escuchar el vídeo entero. Tampoco entendemos los motivos del corta y pega del vídeo”, publicaron en el Instagram de Aurah.

Ante este hecho, la familia de la concursante publicó el mensaje entero, que decía así: “¡Hola, Aurah! Soy tu padre. Me dicen que tengo que improvisar un alegato en defensa tuya. Improvisar es lo que has hecho tú, porque, ¿qué sabías tú de superviviencia?. Poquito. Eres muy fuerte físicamente, pero poquito a poco has ido aprendiendo a ser una gran superviviente en pesca, en fuego, en leña y en todas las cosas que hacen ustedes, porque son unos grandes supervivientes todos. Pero bueno, tú destacas porque encima te muestras. Te muestras como eres, y esa es tu gran supervivencia. Porque no solo es buscarte la vida para comer, sino que también ríes, lloras, cantas... Y esa es tu supervivencia: eres tú mostrándote en todo. Salvad a Aurah porque es muy real”.

Sin embargo, las palabras que escuchó la canaria fueron las siguientes: “Hola, Aurah! Soy tu padre (…) Poquito a poco has ido aprendiendo a ser una gran superviviente en pesca, en fuego, en leña y en todas las cosas que hacen ustedes (…) Pero bueno, tú destacas porque encima te muestras. Te muestras como eres, y esa es tu gran supervivencia. Porque no solo es buscarte la vida para comer, sino que también ríes, lloras, cantas... Y esa es tu supervivencia: eres tú mostrándote en todo. Salvad a Aurah porque es muy real”.

Por tanto, la organización de Supervivientes no mantuvo el mensaje completo, pero sí el grueso y las partes más importantes del mismo. Además, cabe decir que los vídeos de los familiares de Marieta y Pedro García Aguado también fueron recortados, una práctica habitual en televisión —no solo en Supervivientes— que sirve para que los programas ganen ritmo.