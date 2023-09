'Fiesta' descubre la “traición” de una colaboradora y Emma sentencia: “Sabía que esto iba a terminar así”

La entrega de Fiesta, de este domingo, vivió un momento “trágame tierra” por una de las colaboradoras frente a sus compañeros. El programa adelantaba que uno de ellos había “traicionado” al resto y al poner las imágenes se descubrió todo.

En ellas se veía a Amor Romeira como invitada de Querido hater, el podcast presentado por Malbert, donde dedicaba las siguientes palabras a José Manuel Parada: “En esta vida, uno debe saber cuándo tiene que irse a casa y retirarse. Solo habla de los entierros de sus amigas. Cuando llegue a su edad, mejor facialmente voy a estar porque no soy de rellenos faciales”.

Al regresar a plató, el colaborador se mostraba desencajado con Romeira: “Me ha dolido porque te tengo cariño. Solo deseo que puedas llegar a mi edad primero, y estando trabajando como yo estoy segundo”, sentenció ante los aplausos de los presentes.

Ella se defendió con la excusa del tono del programa: “El contexto era de hateo, de maldad, pero a mí me encanta que Parada siga activo”. Algo que a él no le sirvió: “Yo siempre habría hablado con palabras de admiración y cariño de ti. Te has retratado en esta opinión y tienes que sentir vergüenza de hablar de un compañero de esta manera”.

El resto de colaboradores también criticaron que “era un daño gratuito” y Emma García se reservó la última palabra para zanjar el tema: “Nunca he visto a Parada como lo he visto ahora. Sabía que esto iba a terminar así porque has patinado mucho Amor. Hay que aceptarlo. En un contexto simpático las bromas han pasado a otra cosa”, lamentó.