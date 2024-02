'GH Dúo' descubrió a un nuevo finalista y permitió que Lucía y Mayka compartieran “su gran noticia”

La nuega gala de GH Dúo tuvo como protagonistas a Mayka, Lucía y Asraf. Sobre todo por un punto en común, aunque no lo supieran los tres.

En el caso del marido de Isa Pantoja, su gran celebración de la noche fue que se había salvado de la nominación. Junto a Marta López, Elena y Keroseno había completado la lista negra de la semana hasta que hoy le anunciaron su salvación por la audiencia.

Lo que él no sabía es que eso le convertía en finalista directo. Y se unía a Manuel, Lucía y Mayka. Un privilegio que, hasta este martes, solo conocía Lucía.

¡@Asrafmodel se salva esta noche y se convierte en FINALISTA! Aunque él aún no lo sabe 😮#GHDúoArchiMartes pic.twitter.com/fFTRNprnNp — Gran Hermano (@ghoficial) 21 de febrero de 2024

El programa decidió contárselo también a Mayka que lo celebró por todo lo alto y prometió guardarlo en secreto. Ambas se encontraron en el confesionario y Lucía tenía un pastel de chucherías como obsequio del reality por mantener el silencio. Por lo que al reencontrarse, ninguna podía compartir con la otra su alegría.

Al ser preguntada Lucía por la razón de los dulces, rápidamente se inventó que estaba embarazada: “Llevo semanas con antojos y se lo pedí al Súper y me han estado dando”. Mayka no acababa de creérselo pero acabó señalando la “barriguita hinchada” y dándole la enhorabuena.

¡MENUDO NOTICIÓN! 😮 ¿Está Lucía Sánchez embarazada o tenemos a la próxima actriz revelación de los Goya?



❤️Si casi te ahogas con lo de "por eso tenías la tripa hinchada"#GHDúoArchiMartes pic.twitter.com/Uni0Wzmrde — Gran Hermano (@ghoficial) 21 de febrero de 2024

Hasta que Ion Aramendi acabó con la mentira y permitió a ambas que compartieran “su gran noticia” y lo celebraron por todo lo alto.

La curva de la vida de Mayka

Solo faltaba Mayka por relatar su vida y así lo hizo: “Soy la pequeña de dos hermanos, siempre fui una niña feliz, tenía carácter pero era muy buena. En el colegio decían que era muy lista. Pasé mucho tiempo con mis abuelos porque mis padres trabajaban mucho. Me hubiera gustado pasar más tiempo con mis padres”, aseguró.

Pero todo empezó a cambiar “a los 14 años porque me tiraba mucho tiempo en la playa y allí me enamoré de un chico con el que estuve 7 años. Me desapegué de mi familia, de amigas, dejé de estudiar, no tenía aspiraciones y empecé a trabajar en un centro comercial. Ahí rompí la relación”.

Hasta que la vida la zarandeó: “Tuve un accidente de tráfico y empecé a valorar mi tiempo, mi vida, mis amistades y me centré en mi trabajo. Empecé a cuidarme, a trabajar por la noche. Mis amigas me traicionaron con fotos íntimas con las que me hicieron daño”.

Y volvió a las andadas: “Otra vez me descontrolé, con dos parejas que me hicieron mucho daño, por mi falta de autoestima. Luego conocí a Pablo, con el que estuve 3 años. Nos llamaron de las Tentaciones, me dejé llevar, fui egoísta. Tuve sentimiento de culpa, encontré casa en Madrid, y una nueva pareja Me enamoré mucho pero se acabó”.

Hasta el día de hoy en el que le dieron “la oportunidad de entrar a GH que ha sido un sueño”, zanjó.