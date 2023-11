'GH VIP' salvó a dos del mismo grupo y dejó a Laura Bozzo en 'jaque': “Me voy el jueves y se acabó”

La casa de GH VIP se vio agitada este domingo 19 de noviembre por las salvaciones de las nominaciones, que dejaron a dos candidatos del equipo azul con opciones de salir expulsados el próximo jueves y pusieron en 'jaque' al último peón del naranja: Laura Bozzo.

Los espectadores del reality de Telecinco decidieron en el Debate de Ion Aramendi que Carmen Alcayde y Naomi Asensi fueran las dos primeras salvadas y, por tanto, asegurasen su permanencia en Guadalix al menos una semana más. Una decisión que ambas celebraron y que dejó con actitud derrotista a la presentadora peruana, que se jugará la eliminación contra Michael y Zeus.

Tras lo sucedido el pasado jueves, toda la casa estaba en la cuerda floja salvo los repescados Luitingo y Pilar, y la salvada por 'confusión' Jessica Bueno. Así, Michael, Zeus, Laura, Naomi y Carmen se enfrentaron al primer veredicto del público, que sacó del grupo de nominados a las dos últimas y dejó sola ante el peligro a Bozzo.

“¡Qué fuerte! Esto es imposible. Nunca digo nada, pero esta salvación va dedicada a Carmen, Edu y Olivia”, celebró una sorprendida Alcayde, que dedicó ese 'triunfo' personal a sus hijos. “Te lo juro que no me lo esperaba. Es el mejor día de mi vida. No sé qué hacer hoy”, añadió la periodista, que saltó en el sofá eufórica.

Naomi se unió a ella en la siguiente ronda de salvación, que tampoco esperaba librarse de las nominaciones e incluso acabó cayendo al suelo en la celebración. “Estoy en shock”, aseguró.

Laura Bozzo: “Me voy el jueves y se acabó”

Peor se lo tomó Laura Bozzo, que tras la primera salvación de Alcayde asumió que tiene serias opciones de irse a casa el jueves: “Sé que tengo todos los votos en contra del team azul, en especial de la gente que quiere a Jessica. Sé que Carmen tiene una excelente relación con Jessica y con el equipo azul. Obviamente a mí no me iban a salvar”, lamentó.

Algo que confirmó al verse en el trío final de nominados junto a Michael y Zeus: “Yo dije claramente que no iba a ser salvado porque he tenido muchos problemas con Jessica, que es la favorita de la casa, y con Luitingo. Toda la gente que los apoya me van a expulsar a mí. He cumplido mi sueño de estar aquí dos meses y el público me ha apoyado. Yo me voy el jueves y se acabó”, sentenció Bozzo.

Unas palabras que no entendió Jessica Bueno, al darse por aludida: “Lo que dice es surrealista. No estoy de acuerdo para nada, son cosas que ella dice siempre”. En ese momento intercedió Naomi, que dio la razón a Laura, y también Luitingo, que acusó a la presentadora peruana de “decir siempre lo mismo” y estar “siempre con el mismo discurso”.

“No voy a entrar. Orgullosamente me voy siendo Laura y Jessica es la ganadora, listo y se acabó”, zanjó Bozzo, convencida de lo que ocurrirá el jueves.

La revelación de Pilar sobre Jessica y su pareja de fuera

En paralelo a la salvación, el Debate de GH VIP ofreció lo último sobre el triángulo romántico de la edición: el formado por Luitingo, Jessica Bueno y Pilar Llori. Y precisamente esta última ha sido la encargada de sembrar la semilla de la sospecha sobre la modelo, desvelando una confesión que le hizo hace semanas ajena a lo que ocurriría después con el cantante.

“Entró Jessica diciendo que quería dejarle, a Pablo [su novio]…y que lo había intentado dejar veinte veces y no podía. Me lo contó y yo se lo pregunté a su defensora y me lo explicó”, desveló Pilar en un vídeo emitido en la gala de Ion Aramendi.

El presentador quiso saber la opinión de la familiar de Bueno, que se limitó a justificar que apenas conoce a la pareja de su sobrina: “Lo desconocía, Jessica lleva poco tiempo con Pablo y tampoco tengo mucha relación. Lo habré visto tres o cuatro veces y me gustaría hablar lo justo de Pablo porque no tengo su permiso para hablar de él”